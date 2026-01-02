Jaipur Tourism: पर्यटकांच्या खिशाला लागणार कात्री! जयपूरच्या ऐतिहासिक स्थळांचे तिकीट झाले दुप्पट; जाणून घ्या नवीन शुल्क

Jaipur Historic Sites: जयपूरला जाणाऱ्या पर्यटकांना नवीन वर्षात अप्रत्याशित झटका बसला आहे. शहरातील अनेक प्रमुख ऐतिहासिक स्थळांवर प्रवेश शुल्क दुप्पट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यटनाचा अनुभव घेण्यासाठी येणाऱ्यांना आता जास्त खर्च करावा लागणार आहे..कारण आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंटने १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन फी लागू केली आहे. आमेर किल्ल्यासारख्या प्रमुख स्थळावर आता पर्यटकांना २०० रुपये देऊन प्रवेश करावा लागणार आहे. पूर्वी ही प्रवेश फी १०० रुपये होती..Success Story: सैनिकी परंपरेला नवे पंख! सुभेदाराची मुलगी फ्लाइंग ऑफिसर बनून वायुसेनेत दाखल, वाचा श्रेजलची कहाणी.त्याचप्रमाणे अल्बर्ट हॉल, नाहरगड किल्ला, जंतर मंतर आणि हवा महालसारख्या स्थळांवर देखील प्रवेशासाठी आता १०० रुपये द्यावे लागणार आहेत, जे आधी ५० रुपये होते. दोन दिवसांच्या कॉम्पोझिट तिकिटाची किंमतही आता 550 रुपये केले आहेत..तर विद्यार्थी आणि परदेशी पर्यटकांसाठीही शुल्क वाढवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना आमेर किल्ल्यात आधी २२ रुपये प्रवेश फी होते, पण आता ५० रुपये द्यावे लागणार आहेत..Yearly Numerology 2026: मूलांक 1 आणि 5 साठी 2026 ठरणार शुभ; राहील सूर्याची विशेष कृपा, वाचा अंकज्योतिषनुसार तुमचे वार्षिक राशिभविष्य.पर्यटक आणि स्थानिक गाईड्स या निर्याणामुळे चिंतेत आहेत. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, जास्त शुल्कामुळे स्थानिक आणि मध्यम उत्पन्न गटातील पर्यटकांचा पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच मार्गदर्शकांच्या कामावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पर्यटक आणि स्थनिक लोकांनी प्रशासनाला यावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे, ज्यामुळे ऐतिहासिक स्थळांचा अनुभव सर्वांपर्यंत पोहोचू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.