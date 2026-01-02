टूरिझम

Jaipur Tourism: पर्यटकांच्या खिशाला लागणार कात्री! जयपूरच्या ऐतिहासिक स्थळांचे तिकीट झाले दुप्पट; जाणून घ्या नवीन शुल्क

Jaipur Tourism Updates: जर तुम्ही नवीन वर्षात जयपूरला फिरायला जयपूर जात असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. जयपूरच्या ऐतिहासिक स्थळांचे तिकीट दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे जाण्यापूर्वी आजच जाणून घ्या नवीन रेट्स
Jaipur Tourism Updates

Jaipur Tourism Updates

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Jaipur Historic Sites: जयपूरला जाणाऱ्या पर्यटकांना नवीन वर्षात अप्रत्याशित झटका बसला आहे. शहरातील अनेक प्रमुख ऐतिहासिक स्थळांवर प्रवेश शुल्क दुप्पट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यटनाचा अनुभव घेण्यासाठी येणाऱ्यांना आता जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Jaipur
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
historic forts
Amazing Tourist Place
historical places
adventure tour
Jaipur Pink Panthers
Tourism
History
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com