January Trips: नवीन वर्षात ट्रिपचा प्लॅन करताय? मग जानेवारीत भेट द्या 'या' खास स्थळांना

January Is the Perfect Month for Travel: जानेवारी म्हणजे भारतात प्रवास करण्यासाठी एक उत्तम काळ. हिवाळ्याची थंडी उत्तर भारतात पर्वतांना बर्फाच्छादित करते तर दक्षिण आणि पश्चिम भारतात हवामान आनंददायक आणि आरामदायक असते..जर तुम्ही नवीन वर्षाची सुरुवात एक संस्मरणीय सहलीने करू इच्छित असाल, तर जाणून घ्या जानेवारीत भेट देण्यासाठी काही खास ठिकाणे कोणती..Education Loan: एज्युकेशन लोन कसा मिळतो? योग्य कॉलेज निवडल्यास मिळू शकतो मोठा आर्थिक फायदा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती.मुन्नार, केरळजर तुम्हाला हिरवळ आवडत असेल तर मुन्नार तुमच्या यादीत असले पाहिजे. जानेवारीत येथे हवामान सौम्य आणि गारगार असते.आकर्षणे: चहा मळ्यांची सफारी, टेकड्यांवर ट्रेकिंगविशेष अनुभव: धबधबे आणि शांत हिरवागार परिसरजैसलमेर, राजस्थानजर तुम्हाला थंड हवेतून थोडा सुटका हवी असेल आणि सोनेरी वाळवंट अनुभवायचे असेल, तर जैसलमेर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, येथे जानेवारीत तापमान खूपच आल्हादायक असते.आकर्षणे: उंट राईड, वाळवंट सफारी, सॅम सँड ड्यून्सवर कॅम्पिंगविशेष अनुभव: रात्रीच्या आकाशात तारे पाहत लोकसंगीताचा आनंद.RailOne अॅपवर तिकीट बुक करा आणि मिळवा 3% डिजिटल बोनस, कसे ते जाणून घ्या.कच्छचे रण, गुजरातकच्छचे रण जानेवारीत त्याच्या सौंदर्याच्या शिखरावर असते. याच काळात होणारा रण उत्सव जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतो.आकर्षणे: पांढऱ्या मीठाच्या मैदानावर फोटोग्राफी, स्थानिक हस्तकलाविशेष अनुभव: पारंपरिक गुजराती पदार्थांचा आस्वाद घेणेऔली, उत्तराखंडऔली साहसी प्रवाशांसाठी आणि निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग आहे. जानेवारीत येथे संपूर्ण परिसर बर्फाने झाकलेला असतो.आकर्षणे: स्कीइंग, बर्फाळ ट्रेकिंगविशेष अनुभव: नंदा देवी पर्वताचे अप्रतिम दृश्य.प्रवासासाठी टिप्सउत्तर भारत: जड स्वेटर, थर्मल कपडे, बर्फासाठी बूटदक्षिण/पश्चिम भारत: हलके जॅकेट किंवा स्वेटर पुरेसेबुकिंग: जानेवारी हा पीक सीझन असल्याने हॉटेल्स आणि फ्लाइट्स आधीच बुक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.