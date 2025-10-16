Varanasi Tourism: आता हेलिकॉप्टरमधून करा 'काशी दर्शन';विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे अर्थव्यवस्थेत सव्वा लाख कोटींची वाढ!

वाराणसी: महादेवाच्या नगरीत येणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांना आता हेलिकॉप्टरमधून 'काशी दर्शन' करण्याची संधी मिळणार आहे. अर्धचंद्राकृती घाटांच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या 'नमो घाट' इथून या हेलिकॉप्टरचे उड्डाण होणार आहे..पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण, सुरक्षा तपासणी आणि इतर तांत्रिक कामे पूर्ण झाली आहेत. ही सेवा सुरू झाल्यावर वाराणसीला 'स्काय टूरिझम'चे (Sky Tourism) नवे केंद्र म्हणून ओळख मिळेल..पर्यटक आकाशातून काशीचे घाट, विश्वनाथ धाम, इतर प्रमुख मंदिरे आणि महास्मशानभूमीचे विहंगम दृश्य पाहू शकतील. सुरुवातीला तीन आसनी आणि सहा आसनी हेलिकॉप्टरद्वारे सात ते आठ मिनिटांची हवाई सफर घडवली जाईल. 'नमो घाट' हे वाराणसीमधील पहिले असे घाट आहे, जे जल, भूमी आणि नभ (पाणी, जमीन आणि आकाश) या तिन्ही मार्गांनी जोडले जाईल..Kedarnath: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार! ८ तासांचा प्रवास केवळ ३६ मिनिटांत, नवीन प्रकल्पाला सुरूवात, पाहा व्हिडिओ.विश्वनाथ कॉरिडॉर: अर्थव्यवस्थेला 'बूस्टर डोस'काशी विश्वनाथ धाम (कॉरिडॉर) हा उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 'बूस्टर डोस' ठरला आहे. या कॉरिडॉरच्या लोकार्पणानंतर येथे भक्तांची रेकॉर्डब्रेक गर्दी होत आहे.कॉरिडॉरच्या उद्घाटनानंतर आतापर्यंत सुमारे २५ कोटी २८ लाखाहून अधिक भाविकांनी बाबा विश्वनाथांचे दर्शन घेतले आहे. या धार्मिक पर्यटनामुळे उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बूस्ट मिळाला आहे..अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक राजनाथ यांच्या मते, काशी विश्वनाथ धामला भेट देणारा प्रत्येक पर्यटक सरासरी पाच हजार रुपयांहून अधिक खर्च करतो. या खर्चामुळे हॉटेल, लॉज, ट्रॅव्हल एजंट्स, रेस्टॉरंट्स, हस्तकलाकार, बनारसी साडी विक्रेता आणि रिक्षावाले अशा स्थानिक रोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे..प्रतिदिन २ लाख भाविकांची गर्दी:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये विश्वनाथ कॉरिडॉरचे लोकार्पण केले होते. या भव्य आणि दिव्य धामची छायाचित्रे जगभरात पोहोचल्याने, या ठिकाणी दररोज कमीतकमी दोन लाख भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. रस्त्यांचे रुंदीकरण, घाटांचे सुशोभीकरण, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षित वातावरण यामुळे देशी-विदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे..Uttar Pradesh Tourism : भारतातील स्वित्झर्लंड पहायला उत्तर प्रदेशला नक्की जा; UP मध्ये आहेत एकापेक्षा एक जगात भारी लोकेशन्स .काशी विश्वनाथ मंदिराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्र यांनी सांगितले की, धार्मिक पर्यटनाच्या या मॉडेलने केवळ काशीचीच प्रतिमा बदलली नाही, तर आर्थिक घडामोडींमध्ये अभूतपूर्व वाढ केली आहे.योगी सरकार आता याच धर्तीवर अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल आणि नैमिषारण्य यांसारख्या धार्मिक स्थळांचाही वेगाने विकास करत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पूर्वांचल आणि राज्याच्या 'जीडीपी'ला चालना मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.