CM Yogi Adityanath : योगींच्या नेतृत्वाचा चमत्कार! नववर्षाला 30 लाख तरुणांनी गाठली काशी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली वाराणसी आता केवळ एक आध्यात्मिक नगरी राहिली नसून, ती एक जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास आली आहे. .काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या निर्मितीनंतर गंगेचे घाट, प्राचीन मंदिरे, रस्ते आणि चौकांचे मोठ्या प्रमाणावर सौंदर्यीकरण करण्यात आले आहे. यासोबतच आधुनिक पर्यटन सुविधांचा वेगाने झालेला विकास पर्यटकांना आकर्षित करत आहे..याचाच परिणाम म्हणून, वर्ष २०२५ मध्ये विक्रमी ७ कोटी २६ लाखांहून अधिक भाविक आणि पर्यटकांनी काशी विश्वनाथ धामला भेट दिली. यामध्ये प्रयागराज महाकुंभानंतर काशीला येणाऱ्या भाविकांचा ओघ, महाशिवरात्री आणि नवीन वर्षाच्या निमित्ताने आलेल्या पर्यटकांची संख्या सर्वाधिक आहे..वर्ष २०२५ मध्ये काशीला पोहोचले ७.२६ कोटी पर्यटककाशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे बांधकाम आणि गंगा घाटांच्या जीर्णोद्धारानंतर वाराणसीतील पर्यटकांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. पर्यटन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२५ मध्ये एकूण ७,२६,७६,७८० पर्यटकांनी काशीच्या घाटांचे आणि मंदिरांचे दर्शन घेतले.या आकड्यामध्ये प्रयागराज महाकुंभ दरम्यान आलेले २ कोटी ८७ लाख भाविक देखील सामील आहेत, ज्यांनी त्रिवेणी संगमावर स्नान केल्यानंतर काशी विश्वनाथ मंदिरात हजेरी लावली..वाराणसीला जागतिक स्तरावर मिळणारी ही ओळख केवळ धार्मिक पर्यटनापुरती मर्यादित नसून, तरुणांमध्येही या नगरीबद्दल कमालीची ओढ निर्माण झाली आहे. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी ३० लाखांहून अधिक तरुणांनी काशीला पसंती दिली, जे या शहराच्या बदलत्या स्वरूपाचे प्रतीक आहे..Fact check : मार्च 2026 पासून 500 रुपयांची नोट पुन्हा बंद होणार? व्हायरल मेसेज मागचे सत्य काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.