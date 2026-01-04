टूरिझम

CM Yogi Adityanath : योगींच्या नेतृत्वाचा चमत्कार! नववर्षाला 30 लाख तरुणांनी गाठली काशी

Kashi Tourism : योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे वाराणसीला जागतिक पर्यटनाची नवी ओळख मिळाली आहे.
Kashi Vishwanath Corridor Sparks Tourism Boom in Varanasi

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली वाराणसी आता केवळ एक आध्यात्मिक नगरी राहिली नसून, ती एक जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास आली आहे.

