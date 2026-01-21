Koyna Wildlife Sanctuary: निसर्गाशी नातं जोडायचंय? मग कोयना वन्यजीव अभयारण्यात नक्की भेट द्या

Koyna Wildlife Sanctuary: कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांपासून ते निसर्गप्रेमीपर्यंत, साताऱ्यातील कोयता वन्यजीव अभयारण्य प्रत्येकासाठी आदर्श ठिकाण आहे. घनदाट जंगल, खोल दऱ्या, नद्यांचे कलकल धबधबे आणि विविध प्रकारचे वन्यजीव येथे पाहायला मिळतात. वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करणारे हे ठिकाण ट्रेकिंग, जंगल सफारी आणि फोटोग्राफिसाठीही प्रसिद्ध आहे. .कोयना अभयारण्य कुठे आहे?कोयना वन्यजीव अभयारण्य सातारा जिल्ह्यात, कोयना धारणाजवळ वसलेले आहे. हे क्षेत्र निसर्गसौंदर्याने भरलेले असून पर्यटक वर्षभर येथे भेट देतात. अभ्यारण्याजवळील परिसर हिरवागार डोंगर, नद्या आणि लहान धबधबे यांनी सजलेला आहे..Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रगीतासह प्रसिद्ध गाणी कोणी गायली? जाणून घ्या.कसे पोहचावे?रेल्वे:सातारा हे जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे.बस/ रोड: मुंबई किंवा पुण्यातून बस किंवा कारने सहज पोहोचता येते.स्थानिक वाहतूक: साताऱ्यातून तुम्ही टॅक्सी किंवा स्थानिक बसने कोयना अभयारण्यापर्यंत पोहोचू शकता.निसर्गसौंदर्य आणि दृश्येकोयना अभयारण्य उंच डोंगर, खोल दऱ्या आणि नद्या यांनी समृद्ध आहे. या परिसरातील हिरवागार जंगलं आणि पावसाळ्यातले लहरी पाणी दृश्ये पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात. निसर्गाचे सौंदर्य अनुभवण्यासाठी येथे ट्रेकिंग हा एक उत्तम पर्याय आहे..वन्यजीव आणि पक्षीअभयारण्यात तुम्हाला अनेक वन्यप्राणी आणि पक्षी पाहायला मिळतात.पक्षी: विविध रंगीबेरंगी पक्षी, ज्यांचे निरीक्षण फोटोग्राफीसाठी आदर्श आहे.सरपटणारे प्राणी: साप, घोरपड, सरडे इत्यादी.कोयना नदी आणि धरणकोयना नदी, कृष्णा नदीचा उपनदी अभयारण्याला जीवनदायी पाणी पुरवते. तसेच, कोयना धरण परिसराला अधिक हिरवागार आणि निसर्गरम्य बनवते. नदीच्या काठावरच्या परिसरात पर्यटकांना शांत आणि सुंदर अनुभव मिळतो..AIBE Exam 2026: लॉ विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आता ऑल इंडिया बार परीक्षा वर्षातून दोनदा; सुधारित पात्रता निकष जाणून घ्या.पर्यटन आणि ट्रेकिंगकोयना अभयारण्यात जंगल सफारी, ट्रेकिंग आणि फोटोग्राफी करता येतात. दुर्बीण आणि कॅमेरा घेऊन येथे तुम्ही पक्षी निरीक्षण तसेच वन्यजीवांचे देखणे फोटो क्लिक करू शकता. ट्रेकिंग मार्ग हा सुरक्षित असून पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सोबत उपलब्ध असतो.भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळऑक्टोबर ते फेब्रुवारी: हवामान थंड आणि आरामदायकपावसाळा (जून- सप्टेंबर): परिसर हिरवागार, धबधबे आणि नद्यांचे दृश्य अप्रतिम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.