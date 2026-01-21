टूरिझम

Koyna Wildlife Sanctuary: निसर्गाशी नातं जोडायचंय? मग कोयना वन्यजीव अभयारण्यात नक्की भेट द्या

Koyna Wildlife Sanctuary: निसर्गाचा अनुभव घ्यायचा आहे का? कोयना वन्यजीव अभयारण्य हे साताऱ्यातील हिरवागार ठिकाण मुलांसह किंवा कौटुंबिक सहलीसाठी परफेस्ट आहे. ट्रेकिंग, पक्षी निरीक्षण आणि जंगल सफारीसह निसर्गाचा आनंद येथे पूर्णपणे घेता येतो
Koyna Wildlife Sanctuary

Koyna Wildlife Sanctuary

Monika Shinde
Koyna Wildlife Sanctuary: कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांपासून ते निसर्गप्रेमीपर्यंत, साताऱ्यातील कोयता वन्यजीव अभयारण्य प्रत्येकासाठी आदर्श ठिकाण आहे. घनदाट जंगल, खोल दऱ्या, नद्यांचे कलकल धबधबे आणि विविध प्रकारचे वन्यजीव येथे पाहायला मिळतात. वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करणारे हे ठिकाण ट्रेकिंग, जंगल सफारी आणि फोटोग्राफिसाठीही प्रसिद्ध आहे.

