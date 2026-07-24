Harmony Park: संगीताच्या सुरांमध्ये योगा आणि खेळ, ५० रुपयांच्या तिकिटात स्वप्नवत सफर! ३०० टन भंगारातून साकारल्या कलाकृती

शहराच्या धकाधकीपासून दूर निसर्ग, संगीत आणि मनोरंजनाचा अनोखा अनुभव देण्यासाठी लखनौमध्ये 'हार्मनी पार्क' सुरू करण्यात आला आहे. भारतरत्न डॉ. अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियमजवळ, सुल्तानपूर रोडवरील आयटी सिटी परिसरात उभारण्यात आलेल्या या पार्कचे उद्घाटन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांच्या हस्ते झाले. लखनौ विकास प्राधिकरणाने (LDA) विकसित केलेल्या या पार्कमध्ये संगीत, क्रीडा, पर्यावरण आणि मनोरंजनाचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो..३०० टन भंगारातून साकारल्या ८० कलाकृतीहार्मनी पार्कची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 'वेस्ट-टू-आर्ट' संकल्पना. सुमारे ३०० टन भंगाराचा वापर करून येथे ८० आकर्षक कलाकृती तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये तब्बल ५३ विविध वाद्यांची शिल्पे साकारण्यात आली आहेत.याशिवाय पार्कमध्ये ४१ लाईव्ह म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बसवण्यात आले आहेत. या वाद्यांवर पर्यटक, मुले आणि संगीतप्रेमी प्रत्यक्ष सूर छेडू शकतात. त्यामुळे हा पार्क केवळ पाहण्यापुरता मर्यादित न राहता अनुभवण्यासारखा ठरतो..खेळ आणि फिटनेससाठीही आधुनिक सुविधासंगीताबरोबरच क्रीडाप्रेमींसाठीही येथे विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. पार्कमध्ये बास्केटबॉल, पिकल बॉल, पॅडल बॉल कोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट बॉक्स आणि मिनी गोल्फची व्यवस्था करण्यात आली आहे.योग आणि फिटनेससाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला असून, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ओपन एअर थिएटरचीही उभारणी करण्यात आली आहे..Rautwadi Waterfall Parking Facility : राऊतवाडी धबधब्यावर पर्यटकांची तुफान गर्दी अन् तासनतास वाहतूक कोंडी! 300-400 वाहनांच्या पार्किंगसाठी 'हा' पर्याय उपलब्ध?.Nanarao Peshwa Park: झाशीची राणी जिथे घोडेस्वारी शिकल्या, ते ठिकाण पाहिलंय का? तात्या टोपेंचा खंजीर अन् १८५७ ची गाथा...हा ऐतिहासिक प्रवास चुकवू नका.Dudhwa National Park : पर्यटकांसाठी मोठी खूशखबर! आता केवळ २७० रुपयांत 'एसी चेअरकार' ट्रेनने करा दुधवा नॅशनल पार्कचा प्रवास.Shivalay Park: अवघ्या ५० रुपयांत करा भारताच्या नकाशावर '१२ ज्योतिर्लिंगांसह' प्रमुख शिवदर्शन! प्रयागराजमध्ये साकारला भव्य 'शिवालय पार्क'.Meerut Jewelry Park: मेरठमध्ये उभा राहणार सोन्याचा ‘मुकुट’! ८०० कोटींच्या ज्वेलरी पार्कमुळे शहर बनेल देशाचे नवे दागिन्यांचे केंद्र.'टायटॅनिक' सेल्फी पॉईंट ठरतोय आकर्षणपार्कमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आकर्षण म्हणजे भंगारातून तयार करण्यात आलेला 'टायटॅनिक' सेल्फी पॉईंट. या अनोख्या कलाकृतीसोबत फोटो आणि रील्स बनवण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे भेट देत आहेत.तिकीट दर आणि वेळहार्मनी पार्क दररोज सकाळी ११ ते रात्री १० या वेळेत पर्यटकांसाठी खुला असतो.सोमवार ते शुक्रवार प्रौढांसाठी प्रवेश शुल्क ५० रुपये, तर मुलांसाठी ३० रुपये आहे. शनिवार आणि रविवारी प्रवेशासाठी प्रति व्यक्ती १०० रुपये शुल्क आकारले जाते.पार्कमध्ये वाहनतळ आणि रेस्टॉरंटची सुविधाही उपलब्ध असून, कुटुंबासह विरंगुळा, संगीत आणि मनोरंजनाचा अनुभव घेण्यासाठी हे नवे पर्यटनस्थळ ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.