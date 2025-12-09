Mahadevgad Fort Trek: महादेवगडवर ट्रेकिंगला जाण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या येथे पोहोचण्याची संपूर्ण माहिती

Mahadevgad Nearby Visit Places: सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोलीजवळील महादेवगड हे ट्रेकिंगसाठी एक निसर्गरम्य आणि अद्वितीय ठिकाण आहे. येथे हिरवळीत बुडालेले डोंगर, कुशीतले रस्ते, धबधबे आणि थंडगार हवामान अनुभवायला मिळते. महादेवगड हा ट्रेकिंगसाठी आदर्श असून, येथे निसर्गसौंदर्य आणि साहसाचा आनंद घेता येतो. .वैशिष्ट्येघनदाट हिरवळ: ट्रेक दरम्यान तुम्हाला घनदाट जंगल, विविध वनस्पती आणि हिवेगार डोंगर दिसतात.पक्षी आणि वन्यजीव: या परिसरात विविध रंगीबेरंगी पक्षी आणि छोटे वन्यजीव पाहायला मिळतात.ऐतिहासिक किल्ला: ट्रेकच्या मार्गावर महादेवगड प्राचीन किल्ला आहे, ज्यामुळे ट्रेकिंग अनुभव अधिक रोमांचक होतो..MPSC Exam : मोठी बातमी! आता MPSC ने २१ डिसेंबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक.विहंगम दृश्यमहादेवगडच्या टॉप पॉईंटवरून सह्याद्री पर्वतरांग आणि कोकण किनारपट्टीचे अप्रतिम दृश्य दिसते. सूर्यास्ताचा नजारा खास आकर्षक असतो आणि फोटोशूटसाठी हे ठिकाण सर्वोत्तम आहे.कधी भेट द्यावे?पावसाळा: हिरवळ आणि धबधबे अतिशय सुंदर दिसतात.हिवाळा: थंडगार हवामानात ट्रेकिंगचा अनुभव आनंददायक होतो..कोणत्या ठिकाणांना भेट द्यावे?महादेवगडजवळ भगवान शंकराचे प्राचीन मंदिर आहे. येथे भेट देताना आंबोली घाटाचे विहंगम दृश्यही पाहता येते.महादेवगडला कसे पोहोचाल?जवळचे रेल्वे स्टेशन: सावंतवाडी रोडबस/रिक्षा: स्टेशनवरून रिक्षा किंवा बसने महादेवगडला सहज पोहोचता येते.वाहन मार्ग: आंबोली रोडद्वारे मार्ग सोपा आहे, रस्ता छान असल्यामुळे वाहनाने प्रवास सोपा आहे..Fatty Liver Yoga: फॅटी लिव्हरमुळे त्रस्त आहात का? मग 'हे' सोपे योगासन करा आणि मिळवा आराम!.ट्रेकिंगसाठी टिप्स- आरामदायक शूज आणि कपडे घाला.- पाण्याची बाटली आणि हलके स्नॅक्स सोबत ठेवा.- ट्रेक दरम्यान फोटो कॅमेऱ्याचा उपयोग करून निसर्गाचे सुंदर क्षण टिपा.- पावसाळ्यात ट्रेक करताना सावधानी घेणे आवश्यक आहे कारण रस्ता सापळ्यासारखा असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.