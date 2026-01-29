Asherigad Fort Trek: ट्रेकर्स आणि इतिहासप्रेमींना आवडेल असा ‘अशेरीगड’ ; कसा पोहोचाल ते जाणून घ्या

Asherigad Trek Tips: पालघर जिल्हा निसर्गसौंदर्य आणि ऐतिहासिक स्थळांनी समुद्ध आहे. यातील अशेरीगड किल्ला हा फक्त इतिहास प्रेमींना आकर्षित करणारा नाही, तर ट्रेकिंगसाठीही खूप लोकप्रिय आहे. सुमारे ८०० वर्षांचा इतिहास असलेला हा किल्ला शिळहार राजवंशांच्या काळात बांधला गेला होता आणि आजही त्याची भव्य तटबंदी, बुरुज आणि अवशेष पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात. .ऐतिहासिक महत्वअशेरीगड किल्ला पोर्तुगीज, मराठा आणि ब्रिटिश काळातील संघर्षांचा साक्षीदार आहे.१७३९ मध्ये पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून चिमाजी आप्पांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी किल्ला जिंकला१८१८ मध्ये हा किल्ला ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला.या घटनांमुळे अशेरीगड किल्ला इतिहासप्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी अत्यंत महत्वाचे ठिकाण ठरले आहे..Maharashtra Board Exam 2026: १०वी-१२वी बोर्ड परीक्षा लवकरच होणार सुरू; केंद्रावर जाताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात.किल्ल्यावरील वैशिष्ट्येअशेरीगड किल्ला फक्त उंच डोंगर नाही तर इथे पाहण्यासारखे अनेक ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य अवशेष आहेत. जसे की,माथ्यावर २० पेक्षा जास्त पाण्याची टाकी आणि २ तलावदेवीचे मंदिरपोर्तुगीजकालीन तटबंदी आणि बुरूजतोफांचे अवशेषया सर्व अवशेषांमुळे किल्ला फोटोग्राफी आणि इतिहास अभ्यासासाठीही आकर्षक आहे..ट्रेकिंगसाठी योग्यअशेरीगड किल्ला ट्रेकिंगसाठी एक आदर्श ठिकाण आहे.पावसाळा आणि हिवाळ्यात किल्ला हिरवाईने नटलेला असतो, जे ट्रेकर्ससाठी सुरेख दृश्य निर्माण करते.ट्रेकिंग मार्ग कुटुंबीयांसाठी सुरक्षित आणि साहसी प्रवाशांसाठी आकर्षक आहे.किल्ल्याच्या भव्य तटबंदी आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे ट्रेक दरम्यान पर्यटकांना अद्भुत अनुभव मिळतो.भेट देण्याची योग्य वेळपावसाळा आणि हिवाळा हे अशेरीगड किल्ला भेट देण्याचे सर्वोत्तम हंगाम आहेत.उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे ट्रेकिंग थोडे कठीण होऊ शकते, त्यामुळे थंड हवामानात भेट देणे सोयीचे ठरते..Airplane Engine Failure: उड्डाणादरम्यान विमानाचं इंजिन बंद पडलं तर नेमकं काय होतं? सत्य जाणून घ्या.कसे पोहोचालपालघर स्टेशनवर उतरल्यावर रिक्षा किंवा टॅक्सी मार्फत किल्ल्याच्या पायथ्यापर्यंत पोहोचता येते. तिथून किल्ल्यापर्यंत ट्रॅकिंग मार्ग सुरु होतो. किल्ल्याची भव्य तटबंदी, बुरुज आणि निसर्गरम्य दृश्ये ट्रेकर्स आणि पर्यटकांसाठी आकर्षक ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.