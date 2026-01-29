टूरिझम

Asherigad Fort Trek: ट्रेकर्स आणि इतिहासप्रेमींना आवडेल असा ‘अशेरीगड’ ; कसा पोहोचाल ते जाणून घ्या

Historical Significance of Asherigad Fort: इतिहासप्रेमींनो, तुम्ही जर ट्रेकिंगसाठी जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर ८०० वर्षांचा वारसा जपणाऱ्या पालघर येथील या अशेरीगडला एकदा नक्की भेट द्या चला तर आजच्या खास लेखात जाणून घेऊयात येथे कसे पोहचावे
Asherigad Trek Tips: पालघर जिल्हा निसर्गसौंदर्य आणि ऐतिहासिक स्थळांनी समुद्ध आहे. यातील अशेरीगड किल्ला हा फक्त इतिहास प्रेमींना आकर्षित करणारा नाही, तर ट्रेकिंगसाठीही खूप लोकप्रिय आहे. सुमारे ८०० वर्षांचा इतिहास असलेला हा किल्ला शिळहार राजवंशांच्या काळात बांधला गेला होता आणि आजही त्याची भव्य तटबंदी, बुरुज आणि अवशेष पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात.

