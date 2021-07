महामार्गावरील या ढाब्यांवर नक्की जा आणि जेवणाचा आनंद घ्या

By

dजळगावः महामार्गावर (highway) लाॅग ड्राईव्हवर (log drive) जाणाऱ्या पर्यटकांची (Tourists) संख्या मोठ्या प्रमाणात अशा ट्रीपवर जायला त्यांना आवडत असते. त्यामुळे महामार्गावरील ढाब्यावर (Dhaba on the highway) भोजन (Meals) खाण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. त्यात ढाब्यावर स्वादिष्ट अन्नाचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी विकेंडला जाणाऱ्यांची कुटूंबाची (Family) देखील संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तर चला आजणून घेवू अशाच काही ढाब्यांविषयी जे भारताच्या महामार्गावर आहेत.(indian highway famous dhaba for dinner)

करनाल हवेली

उत्तर भारतातील चंदीगड-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग महामार्गावरील मुरथलमध्ये असलेल्या करनाल हवेली आहे. हा ढाबा भव्य असून तो रेस्टॉरंट सारखा आहे. येथे आपल्याला पंजाबी खाद्यपदार्थाच्या मिळतील. येथे कॉन्टिनेन्टल, चायनीज, दक्षिण भारतीय, तंदुरी, इंडियन स्नॅक्स, कूल शेक्स आणि मॉकटेल्स इत्यादी विविध प्रकारच्या खाद्य पदार्थांचा रुचकर आनंद घेऊ शकता. येथे आपण संपूर्ण कुटुंबासमवेत भेट देऊ शकता. या ढाब्यात काधी आणि अमृतसरी चोले प्रसिध्द आहेत. तसेच येथे पंजाबी हव्हेलींच्या संस्कृतींची झलक दिसते.

अमरीकन सुखदेव

चंडीगड-दिल्ली (हरिणाया) महामार्गावर अमेरिकन सुखदेव हा ढाबा हा उत्तम पर्याय आहे. हा ढाबा बर्‍याच वर्षांपासून आहे, जो हरियाणाच्या मुरथलमधील जीटी रोड वर आहे. येथे पंजाबी आणि इतर खाद्यपदार्थाचा आनंद घेवू शकतात. ढाब्याचे पराठे अतिशय प्रसिद्ध आहेत. पराठेव्यतिरिक्त डोसा, कचोरी, छोले-भटूरे इत्यादी अनेक खाद्यपदार्थ तुम्हाला मिळतील. पिण्यासाठी आपल्याला बरेच वाण देखील सापडतील.

संजय ढाबा

श्रीनगर-लेह महामार्गावरील श्री संजय ढाबा हा तुमची भूक शांत करण्यासाठी हा माफक ढाबा एक उत्तम पर्याय आहे. या ढाब्यावरुन जाणारा ट्रक चालक, दुचाकीस्वार आणि सर्व पर्यटक थांबतात. संजय ढाबा हिमालयाच्या पर्वतीय आणि दरींच्या नैसर्गिक वैभवाने वसलेले आवडेल. तुम्ही बटरमध्ये बुडलेले 'आलू के पराठे' खायलाच पाहिजे. तसेच, काळा चहा पिण्यास विसरू नका.

शर्मा ढाबा

भारतातील सीकर-जयपूर हायवेवर शर्मा ढाबा महामार्गावर आहे. हा ढाबा राजस्थानी अन्नासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे नेहमीच पर्यटकांची गर्दी असते पर्यटक येथे बसून आरामात जेवणाचा आनंद घेऊ शकतात. येथे प्रसिद्ध मावा नान किंवा 'मावा रोटी' वापरुन पहा. ताज्या गाईच्या दुधापासून बनविलेले हे शर्मा ढाब्याचे अतिशय चवदार खाद्य आहे.

शिव ढाब्याचा..

उत्तर प्रदेश महामार्गावरून जर जात असेल चहा पिण्याची इच्छा झाली. तर शिव ढाब्यावर नक्की थांबा. हा शिव ढाब्याचा चहा खूप प्रसिद्ध आहे.