केवळ मॅडम तुसादच नाही; तर लंडनमध्येही आहेत प्रसिद्ध संग्रहालये

जेव्हा लंडनमधील संग्रहालये येतात, तेव्हा मॅडम तुसाद म्युझियमचे (the Madame Tussauds Museum) नाव सर्वात आधी येते. हे संग्रहालय केवळ लंडनच नव्हे; तर संपूर्ण जगात खूप प्रसिद्ध आहे. लंडनमधील हे एकमेव मेणाचे संग्रहालय आहे. जिथे जगातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वाचे मेण पुतळे पाहू शकाल. हे इतके उत्कृष्ट पुतळे आहेत, की वास्तविक व्यक्ती आणि पुतळा यात फरक करणे कठीण आहे. प्रत्येकाला मॅडम तुसाद म्युझियमबद्दल माहित आहे. परंतु लंडनमधील इतर संग्रहालयांबद्दल किती माहिती आहे. लंडनमध्ये बरीच उत्कृष्ट संग्रहालये आहेत आणि प्रत्येक संग्रहालयाचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व आहे. लंडनमधील अशाच काही उत्कृष्ट संग्रहालयांबद्दल माहिती जाणून घ्‍या. (just Madame Tussauds also famous museums in London)

लंडन संग्रहालय

प्राचीन, मध्ययुगीन ते आधुनिक काळातील इंग्लंडचा भव्य इतिहास दर्शविणारा लंडन संग्रहालय हे एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे. हे लंडनमधील बहुतेक प्रसिद्ध संग्रहालय आहे, जे सेंट पॉल कॅथेड्रल जवळ आहे. या संग्रहालयात सहा दशलक्षाहून अधिक वस्तूंचे प्रदर्शन केले गेले आहे. जे प्राचीन लंडन, मध्ययुगीन लंडन, युद्ध कालावधी, वर्ल्ड सिटी आणि द लंडन कॉल्ड्रॉन इत्यादींचे प्रदर्शन करते. येथे आपण रोमन नाणी, मुकुट, चिलखत, तलवारी आणि पेंटिंग्ज, लंडन फायर, अलेक्झांडर मॅकक्वीन संग्रह, सेल्फ्रिजेस डिपार्टमेंट स्टोअरमधून आर्ट डेको लिफ्ट सारख्या बर्‍याच महान गोष्टी पाहू शकता.

व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट संग्रहालय

१३ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या या संग्रहालयात १४५ हून अधिक गॅलरी प्रदर्शित केल्या आहेत. इंग्लंडमधील लंडनमधील लोकप्रिय लीग ऑफ पॉपुलर म्युझियममध्ये व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युझियमने एक महत्त्वाचे स्थान कायम ठेवले आहे. १८५२ मध्ये स्थापित आणि क्वीन व्हिक्टोरिया आणि प्रिन्स अल्बर्ट यांच्या नावावर असलेल्या या संग्रहालयात फॅशन, आर्किटेक्चर, टेक्सटाईल, फोटोग्राफी, दागिने, शिल्पकला, पेंटिंग्ज आणि पुस्तकांशी संबंधित २.३ दशलक्ष वस्तू आहेत.

ब्रिटिश संग्रहालय

ब्रिटिश संग्रहालय लंडनमध्ये सर्वात लोकप्रिय आणि मनोरंजक संग्रहालये आहे, ज्यात मानवी इतिहास, कला आणि संस्कृतीच्या १३ दशलक्षाहून अधिक कलाकृतींचे प्रदर्शन आहे. बॅबिलोन, चीन, अश्शूर आणि युरोपच्या विविध भागांमधील कलाकृती आणि वस्तू येथे प्रदर्शित केल्या आहेत, ज्या लोकांना आकर्षित करतात. कॅटेबलीची मम्मी, पार्थेनॉन येथून एल्गिन मार्बल, ऑक्सिस ट्रेझर, रोजेटा स्टोन आणि सामुराई आर्मर ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत.

आनंद संग्रहालय

लंडनमध्ये असलेल्या संग्रहालयांच्या यादीमध्ये हे एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण संग्रहालय आहे. संग्रहालय ऑफ हॅपीनेस एक अशी जागा आहे जिथे लोक आनंदी राहतात, येथे जातात आणि आनंदी होतात. लोकांच्या चेहऱ्यावर त्वरित हास्य आणण्यासाठी येथे विविध उपक्रम राबविले जातात, हे सर्व प्रकारचे पर्यटकांचे आकर्षण करणारे असे प्रकार आहे. हास्य योग, सकारात्मक मानसशास्त्र वर्ग आणि ध्यान इ. येथे केले जातात.

शेरलॉक होम्स संग्रहालय

आपणास डिटेक्टिव्ह कादंबऱ्या आणि कल्पित साहित्यास आवडत असल्यास आपण लंडनचे शेरलॉक होम्स संग्रहालय कोणत्याही किंमतीत चुकवू शकत नाही. असे मानले जाते की सर आर्थर कॅनन डोईल यांनी बनविलेले गुप्तहेर पात्र २२१ बी. बेकर स्ट्रीट येथे या निवासस्थानी राहिले. इंग्लंडच्या शेरलॉक होम्स सोसायटी या ना-नफा संस्थेने ही साइट पुनर्संचयित केली आणि त्या संग्रहालयात त्याचे नूतनीकरण केले ज्यात होम्स आणि त्याचा मित्र डॉ. वॉटसन यांनी विविध कथांमध्ये वापरल्या गेलेल्या वस्तू ठेवल्या. लंडनमधील हे एक छोटेसे संग्रहालये आहे.