खाल्ल्यानंतर गोड पदार्थ खाणे ही भारतीयांची (cities famous for sweets) परंपरा आहे. मिठाईच्या नावाखाली रसगुल्ला, घेवार, जलेबी, रबरी वगैरे ऐकताच तोंडाला पाणी येते. कोणत्याही शहराबद्दल बोला त्या सर्वांकडे स्वतःच्या वेगळ्या आणि मधुर मिठाई (Indian cities) आहेत. जर तुम्ही लखनौला गेलात तर क्रीम बटर खाता येईल. अशी बरीच शहरे आहेत जी केवळ तेथील मिठाईने प्रसिद्ध आहेत. (indian-cities-that-are-famous-for-their-sweets)

कोलकाता

मिठाईंची चर्चा आणि कोलकाताचे नाव येणार नाही; असे होणारच नाही. कारण येथे प्रत्येक ठिकाणी एक गोड दुकान मिळेल. पारंपारिक नोलन गूळ पेयश (गूळापासून बनविलेले बंगाली खीर) किंवा पतशप्पा खायचे (Travel diary) असेल तर इथली सर्वात जुनी दुकाने बलाराम मलिक आणि राधारमण मलिक आहेत. जिथे त्याची चव मिळेल. लंगचा, पंतुआ, अमृती, चमचम वगैरे बरोबर रसगुल्ला खायला कोलकाताची फेरी खूप महत्वाची आहे. येत्या काळात कोलकाताला जाण्याचा विचार असेल तर नक्कीच इथे (travel and food) या मधुर आणि पारंपारिक मिठाईंचा आनंद घ्या.

पंजाब

पंजाब म्हणजे चिकन तंदुरी, मटण कबाब, अमृतसरी फिश, बटाटा पराठे व्वा! परंतु पंजाब केवळ यासाठीच नाही तर गोड पदार्थांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. खासकरुन बेसनचे लाडू आणि पिन्नी. पिन्नी खाण्यासाठी जितका स्वादिष्ट आहे तेवढी आरोग्यासाठी चांगली आहे. जर तुम्ही कधी पिन्नी चाखला नसेल, तर यावेळी नक्कीच पिन्नीचा स्वाद घ्या. याशिवाय पंजाबी डोडा बर्फी आणि तोशा स्वीट डिशही खूप लोकप्रिय आहेत. त्याच वेळी, लस्सीला कसे विसरता येईल. पारंपारिक पंजाबी लस्सीमध्ये (these states are famous for their sweets) बरीच मलई आहे, जे मद्यपान केल्यावर तुम्ही उन्हाळ्यात थंड आणि थंड राहता आणि दिवसभर पोट भरले जाते.

लखनौ

अशी काही शहरे आहेत ज्यांची मधुर पाककृतीची आवड तोंडातच आहे. कोलकाता हे नाव रसगुल्ला ऐकण्यावर येते त्याचप्रमाणे लखनौला लोणी क्रीम ऐकण्याचे आठवते. तसे, लखनौला मधुर कबाब आणि चॅटसाठी देखील ओळखले जाते. जेव्हा शहर नवाबांचे असेल तेव्हा छंद देखील नवाबीच असेल. इथल्या कोठेही सारखे बटरक्रीम शोधणे पूर्णपणे निरुपयोगी आहे. त्याचबरोबर काली गाजरची खीर, रेवडी, रॉयल पीस आणि मलाई गिलोरी काय म्हणावे! जर आपण कधीही लखनौला जात असाल तर मिठाईसह मिठाई आणि स्वादिष्ट कबाब आपल्या यादीमध्ये नक्कीच समाविष्ट करा.

मणिपूर

मणिपूर हे एक सुंदर शहर आहे. ईशान्येकडील वसलेले हे शहर रमणीय हिरव्यागार खोऱ्यांसह वेढलेले आहे. हे भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलीसाठी ओळखले जाते. याशिवाय कुणालाही माहिती नसते. पण इथे तुम्ही मिठाई चाखताच घेतली आहे. मधुरजन थोंगबा मणिपूरमधील लोकप्रिय गोड पदार्थ आहे. हे हरभरा भोपळा आहेत, जाड गोड दुधात भिजवून नारळासह सर्व्ह केले जाते. एकदा मणिपूरमध्ये, शास्त्रीय नृत्यासह याचा स्वाद घ्या.

गोवा

गोवा एक अशी जागा आहे; जिथे प्रत्येकाला सुट्टी घालणे आवडते. समुद्रकिनार्यावर मित्रांसह सूर्यास्त पाहण्याची मजा वेगळी आहे. गोवा सीफूडसाठी देखील खूप लोकप्रिय आहे, याशिवाय येथे बिबिका किंवा बिबिक नावाचा वाळवंटदेखील खूप लोकप्रिय आहे. हे गोव्याचे पारंपारिक थर केक आहे जे कमी सांजासह आहे. हे एक इंडो-पोर्तुगीज पाककृती आहे. पारंपारिक बेबिन्कामध्ये सात ते १६ थर असतात, जे आपल्या आवडीनुसार कमी करता येतात. जर तुम्हाला पुढच्या सुटीत गोव्याला जायचे असेल तर या केकचा कमी सांड नक्कीच घ्या.