टूरिझम

March Travel Tips: मार्चमध्ये काश्मीर टूरला जायचा विचार करताय? IRCTC पॅकेज पाहून लगेच बॅग भरणार

best time to visit Kashmir in March snowfall: काश्मीरच्या दऱ्या त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी, बर्फवृष्टीसाठी आणि शांत वातावरणासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. दाल सरोवर, गुलमर्गचे बर्फाच्छादित उतार आणि पहलगामची हिरवळ दरवर्षी हजारो पर्यटकांना आकर्षित करते. मार्च हा काश्मीरला भेट देण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे.
March Travel Tips:

March Travel Tips:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

March Travel Tips:  जर तुम्हालाही मार्च महिन्यातील सौम्य थंडीचा अनुभव घ्यायचा असेल आणि बर्फाच्छादित दऱ्या पाहायच्या असतील, तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. पांढऱ्या चादरीत झाकलेल्या काश्मीरच्या दऱ्या स्वर्गापेक्षा कमी दिसत नाहीत. येथील झाडांवरील बर्फ, तलावांच्या काठावर असलेले धुके आणि पर्वतांवरून पडणारे बर्फाचे तुकडे सर्वांना मोहित करतात. अशा आल्हाददायक हवामानात प्रवास करण्याचा आनंद द्विगुणित होतो. पटनाच्या लोकांसाठी काश्मीरला भेट देण्याची संधी आणखी खास असणार आहे. कारण आयआरसीटीसी, म्हणजेच इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनने काश्मीरचे एक अद्भुत टूर पॅकेज लाँच केले आहे. हे पॅकेज विशेषतः अशा प्रवाशांसाठी डिझाइन केले आहे ज्यांना त्यांच्या बजेटमध्ये आरामदायी आणि व्यवस्थित प्रवासाचा अनुभव हवा आहे. जर तुम्ही काश्मीरला जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

Loading content, please wait...
Travel
Kashmir
traveling
bags
Travel Safety Measures
IRCTC

Related Stories

No stories found.