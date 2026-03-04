March Travel Tips: मार्चमध्ये काश्मीर टूरला जायचा विचार करताय? IRCTC पॅकेज पाहून लगेच बॅग भरणार

March Travel Tips: जर तुम्हालाही मार्च महिन्यातील सौम्य थंडीचा अनुभव घ्यायचा असेल आणि बर्फाच्छादित दऱ्या पाहायच्या असतील, तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. पांढऱ्या चादरीत झाकलेल्या काश्मीरच्या दऱ्या स्वर्गापेक्षा कमी दिसत नाहीत. येथील झाडांवरील बर्फ, तलावांच्या काठावर असलेले धुके आणि पर्वतांवरून पडणारे बर्फाचे तुकडे सर्वांना मोहित करतात. अशा आल्हाददायक हवामानात प्रवास करण्याचा आनंद द्विगुणित होतो. पटनाच्या लोकांसाठी काश्मीरला भेट देण्याची संधी आणखी खास असणार आहे. कारण आयआरसीटीसी, म्हणजेच इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनने काश्मीरचे एक अद्भुत टूर पॅकेज लाँच केले आहे. हे पॅकेज विशेषतः अशा प्रवाशांसाठी डिझाइन केले आहे ज्यांना त्यांच्या बजेटमध्ये आरामदायी आणि व्यवस्थित प्रवासाचा अनुभव हवा आहे. जर तुम्ही काश्मीरला जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा..आयआरसीटीसी काश्मीर टूर पॅकेजआयआरसीटीसीने 20 मार्चपासून काश्मीरसाठी एक पॅकेज लाँच केले आहे. या पॅकेजमध्ये विमान तिकिटांपासून ते हॉटेल बुकिंग, जेवण आणि पर्यटनापर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. हे पॅकेज विशेषतः पटनावासीयांसाठी आहे. या पॅकेजमध्ये पटना विमानतळावरून श्रीनगरला थेट विमानसेवा समावेश आहे. ज्यामुळे परतीचा प्रवास आणि परतीचा प्रवास तिकिटे खरेदी करण्याचा त्रास कमी होतो..काश्मीर पॅकेजचे वैशिष्ट्यपटण्याहून येणारा हा काश्मीर पॅकेज 5 रात्री आणि 6 दिवसांचा आहे. याचा अर्थ तुम्हाला काश्मीरच्या खोऱ्यांचा पाच दिवसांचा दौरा दिला जाईल. तुमच्या फ्लाइटच्या आधी तुम्ही श्रीनगरला पोहोचाल आणि तिथून तुम्हाला काश्मीरच्या विविध भागात फिरायला नेले जाईल. तुमच्या काश्मीर टूरसाठी बसेसची व्यवस्था केली जाईल. या पॅकेजमध्ये श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि पहलगामच्या चार ट्रिपचा समावेश आहेत..पॅकेजचे बजेट किती आहे?हे पॅकेज 52,200 रुपायापासून सुरू होते. जर तुम्हाला हे पॅकेज तुमच्या बजेटमध्ये असेल तर तुम्ही आजच IRCTC वेबसाइटवर बुक करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.