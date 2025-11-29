Udupi Tourism: मठ, बीच आणि आयलंड एकाच ठिकाणी शोधताय? मग 'या' शहराला एकदा नक्की भेट द्या!

Udupi Heritage Sites: दक्षिण भारतात असे एक ठिकाण आहे, जिथे अध्यात्मिक शांतात, समुद्राची गार वारे आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा मेळ एकाचवेळी अनुभवता येतो. मंदिरे, मठ, आयलंड आणि नयनरम्य बीच तुम्ही जर हे सर्व एका शहरात शोधत असाल, तर कर्नाटकातील उडुपी तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्ट मध्ये अवश्य असायला हवे. शांत, स्वच्छ, सांस्कृतिक वारशाने समृद्ध आणि नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले हे शहर प्रत्येक पर्यटकाला काहीतरी अनोखे देऊन जाते..श्रीकृष्ण मठउडुपीचा विचार करताच सर्वात आधी आठवते ते म्हणजे श्रीकृष्ण मंदिर. हजारो भक्त रोज येथे दर्शनासाठी येतात. ‘अष्टमठ’ परंपरेत चालणारे हे मंदिर धार्मिकतेसोबतच सुंदर वास्तुकलेसाठीही प्रसिद्ध आहे. मंदिर परिसरातील शांतता, भजनाचा सूर आणि प्रसादाचा सुंगध हा अनुभव अविस्मरणीय बनवतो. तसेच उडुपीत काही धार्मिक स्थळांनाही भेट देऊ शकता. जसे की महाकाली–जनार्दन मंदिर, मूकाम्बिका मंदिर, करकला येथील गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा जैन परंपरेचे एक प्रमुख तीर्थस्थान..Police Recruitment 2025: लास्ट डेट जवळ! पोलिस भरती अर्जासाठी 2 दिवस उरले; येथे जाणून घ्या अर्जाची प्रक्रिया.सेंट मेरी आयलंडउडुपी जवळील सर्वात सुंदर ठिकाणांपैकी एक म्हणजे सेंट मेरी बेट. येथील षटकोनी बेसाल्ट खडकांची रचना जगात क्वचितच आढळते. निळे पाणी, पांढरी वाळू आणि शांतता यांचे मिश्रण तुम्हाला काही काळासाठी शहराच्या गजबजाटापासून दूर घेऊन जाते. येथे तुम्ही बोटिंग, फोटोग्राफी, निसर्ग सफर, पोहणे करू शकता.आरामदायी समुद्रकिनाऱ्यावर वेळ घालवणेउडुपीमधील स्वच्छ आणि आकर्षक समुद्रकिनारेउडुपी म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रेमीसाठी परिपूर्ण ठिकाण. प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्याची स्वतःची खासियत असते:१) मालपे बीचपर्यटकांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय.– भव्य सूर्यास्त– लंबसडक सोनसाळी वाळू– वॉटर स्पोर्ट्स आणि बोटींग.२) कापू बीचशांतता ही एक आदर्श जागा आहे.येथील दीपगृहातून समुद्राचे दृश्य अविस्मरणीय आहे.३) बेंगरे बीचजिथे सीता नदी अरबी समुद्राला मिळते, तिथून एक अद्भुत दृश्य दिसते.४) मराबांटे बीचनिसर्गाच्या सान्निध्यात शांत वेळ घालवण्यासाठी सर्वोत्तम.५) डेल्टा बीचगोल्डन नदी आणि समुद्राचा संगम फोटोग्राफीसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे..School Holiday: राज्यात 5 डिसेंबरला सर्व शाळा बंद राहणार; जाणून घ्या कारण काय.संग्रहालयांद्वारे शहराचा इतिहास जाणून घ्याउडुपितमध्ये इतिहास प्रेमींसाठी काही उत्तम संग्रहालये आहेत.नोटाफिली संग्रहालय पुरातन वस्तू, ट्रेंड आणि ऐतिहासिक वस्तूहस्तकला वारसा गाव: कर्नाटकातील लोककला आणि सांस्कृतिक परंपरा थेट पाहता येते.अजरकड पार्कश्री कृष्ण मंदिराजवळ कुटुंबासह भेट देण्यासारखे हिरवेगार उद्यान आहे. येथील उंच रेडिओ टॉवर, झाकलेले पदपथ आणि खेळण्याचे क्षेत्र पर्यटकांना आकर्षित करतात. संध्याकाळी फेरफटका मारण्यासाठी जागे होण्याचा हा एक उत्तम क्षण आहे.उडुपिला कसे पोहोचायचे?- एअर शाफ्टचेन्नई विमानतळाजवळील उडुपिला, मंगळुरू (सुमारे ६० किमी).टेथून टॅक्सी/बस सहज उपलब्ध.- रेल्वे मार्गजवळपासची स्थानके - मंगळुरू सेंट्रल, कुंदापूर, सुरथकल, पादुबिद्री, मंगळुरू, उडुपीसाठी थेट गाड्या उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.