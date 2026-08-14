Monsoon Trip Safety Tips: पावसाळ्यात भटकंतीचा प्लॅन करताय? आधी पर्यटन विभागाला कळवायला विसरू नका; अपघात टाळण्यासाठी महत्त्वाचा सल्ला

पावसाळ्यात धबधबे, घाटरस्ते, किल्ले, दऱ्या आणि निसर्गरम्य स्थांकडे पर्यटकांचा मोठ्या प्रमाणावर ओढा वाढत आहे. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या नव्या ठिकाणांनाही अनेक पर्यटक भेट देत आहेत. मात्र या ठिकाणांची पुरेशी माहिती नसल्याने तसेच सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेकदा अपघात, पूरस्थिती, वाट चुकणे किंवा अन्य अघटित घटना घडत आहेत. त्यामुळे पर्यटनासाठी गटाने जाण्यापूर्वी पर्यटन विभागाला पूर्वकल्पना द्यावी, असे आवाहन पर्यटन विभागाने केले. .पर्यटन विभागाकडे प्रवासाची माहिती दिल्यास पर्यटकांना त्या परिसरातील हवामानाचा अंदाज, सुरक्षित पर्यटनस्थळे, मागांची सद्यःस्थिती, आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, स्थानिक मार्गदर्शकांची उपलब्धता तसेच स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि निवासव्यवस्थेबाबत उपयुक्त माहिती देईल. यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि आनंददायी होण्यास मदत होईल..विशेषतः पावसाळ्यात नद्या, ओढे आणि धबधब्याजवळील पाण्याची पातळो अचानक वाढण्याचा धोका असतो. डोंगरकडांवर दरड कोसळणे, घसरडी पायवाट, दाट धुके, जंगलातील जंगली श्वापदांचा वावर किवा मोबाइल नेटवर्क नसलेले भाग अशा विविध धोक्यांची माहिती आधीच मिळाल्यास पर्यटक योग्य खबरदारी घेऊ शकतील. त्यामुळे अनावश्यक धोके टाळता येतील, मोठ्या गटाने पर्यटनासाठी जाताना प्रवाशांची संख्या, नियोजित मार्ग, मुक्कामाचे ठिकाण आणि संपर्क व्यक्तीची माहिती संबंधित प्रशासन किंवा पर्यटन विभागाकडे उपलब्ध करून दिल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोचविणे अधिक सुलभ होईल..तसेच आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्रशासन, पोलिस, वन विभाग किंवा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांशी समन्वय साधण्यासही याचा फायदा होईल. संभाव्य धोके टाळा...पर्यटनाचा आनंद घेताना सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रत्येक पर्यटकाची जबाबदारी आहे. अनोळखी पर्यटनस्थळी जाण्यापूर्वी अधिकृत माहिती घेणे, हवामानाचा अंदाज तपासणे, धोकादायक ठिकाणांपासून दूर राहणे आणि पर्यटन विभागाशी संपर्क ठेवणे या साध्या उपायांमुळे अनेक दुर्घटना टाळता येऊ शकतील, त्यामुळे ग्रुपने पर्यटनाला जाण्यापूर्वी पूर्वकल्पना पर्यटन विभागाला द्या, असे आवाहन विजय जाधव, पर्यटन उपसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय बांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.