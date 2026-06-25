Monsoon Travel Safety Tips: धबधबे, धुके अन् सह्याद्रीचा मोह... पण 'या' नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास होऊ शकतो मोठा अनर्थ

Monsoon Travel: मॉन्सूनच्या आगमनामुळे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा हिरवाईचा शालू पांघरून नटत आहेत. सर्वत्र धबधबे, ओढे आणि नाले वाहू लागण्यास सुरुवात झाली आहे. नयनरम्य निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटण्यासाठी सध्या पर्यटक आणि ट्रेकर्सची पावले सह्याद्रीकडे वळत आहेत. मात्र, या पावसाळी भटकंतीत निसर्गाचा आनंद घेताना साहसासोबतच सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन 'अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघा'ने (एएमजीएम) केले आहे..पावसाळ्यात निसर्गाचे रूप जेवढे सुंदर असते, तेवढेच ते रौद्र आणि धोकादायकही असू शकते. महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाळ्यात निसरड्या वाटा, दाट धुके, कर्मी होणारी दृश्यमानता, वेगवान पाण्याचे प्रवाह आणि दरडी कोसळण्याचा धोका यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते. अनेकदा पर्यटक अतिउत्साहात धबधब्यांच्या प्रपाताखाली जाणे, कड्यांवर उभे राहून सेल्फी घेणे, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात उतरून धाडस करणे किंवा अपरिचित भागात भटकणे यासारख्या चुका करतात. याच मानवी चुकांमुळे दरवर्षी अनेक दुर्दैवी दुर्घटना घडतात..Konkan Monsoon Tourism : कोकणात फिरण्याचा बेत आखताय? थांबा! पावसाने ओढ दिल्याने सिंधुदुर्गातील 'हे' प्रसिद्ध धबधबे अजूनही कोरडेच, पर्यटकांची निराशा.पावसाळी भटकंतीत काय करावे?नेहमी अनुभवी आणि ओळखीच्या गटासोबतच ट्रेकला जावे.हवामानाचा अचूक अंदाज तपासूनच भटकंतीचे नियोजन करावे.सोबत नेहमी प्रथमोपचार पेटी, टॉर्च, पॉवर बँक व आवश्यक सुरक्षा साहित्य ठेवावे.ट्रेकची आणि ठिकाणांची संपूर्ण माहिती घरच्यांना किंवा कुटुंबीयांना देऊनच बाहेर पडावे.नवीन किंवा अपरिचित ठिकाणी ट्रैक करताना स्थानिक वाटाड्याची मदत नक्की घ्यावी.गटाची शिस्त पाळून गटप्रमुखाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे.निसर्ग, किल्ले आणि आपला ऐतिहासिक वारसा जपावा..पावसाळी भटकंतीत काय करू नये?कोणत्याही अनोळखी ठिकाणी एकट्याने टेक किंवा भटकंती करू नये.धोकादायक कडे, किल्ल्यांची तटबंदी किंवा बुरुजांवर उभे राहून सेल्फी घेऊ नयेत.धबधब्यांच्या प्रपाताखाली किंवा जोरदार पाण्याच्या प्रवाहात उतरण्याचे धाडस करू नये.मद्यपान करून कोणतेही साहस करू नये.दाट धुक्यात किंवा अपरिचित भागात एकटे जाऊ नये,विजांचा कडकडाट सुरू असताना उघड्या किंवा मोकळ्या जागेत थांबू नये, सुरक्षित निवारा शोधावा.किल्ल्यांवर आणि निसर्गरम्य ठिकाणी कचरा टाकून विद्रूपीकरण करू नये.ऐतिहासिक वास्तूचे नुकसान करू नये.समाजमाध्यमांवर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी जीव धोक्यात घालणारे स्टंट करू नयेत..सह्याद्रीतील पावसाळा हा निसर्गाचा अद्भुत आणि नयनरम्य अनुभव आहे. मात्र, हे साहस करताना सुरक्षिततेची चौकट विसरता कामा नये. पर्यटकांनी जबाबदारीने वर्तन केल्यास अनेक अपघात सहज टाळता येऊ शकतात. सह्याद्रीचा मनमुराद आनंद च्या; पण सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड करू नका.- उमेश झिरपे, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघ.पावसाळ्यात कुठे फिरायचं ? लोणावळ्यापासून मुन्नारपर्यंत 'हे' आहेत ५ बेस्ट ऑप्शन्स ! .आपत्कालीन मदतीसाठी संपर्कभटकंतीदरम्यान कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास खालील क्रमांकाव संपर्क साधा. महाराष्ट्र माउंटेनियर्स रेस्क्यू को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एमएमआरसीसी) २४x७ हेल्पलाईन क्रमांक: ७६२०२३०२३१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.