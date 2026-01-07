Mussoorie Tourism: लाँग वीकेंड प्लॅन? 24 ते 26 जानेवारीला मसूरीच्या 5 Must-Visit ठिकाणांना भेट द्या!

Long Weekend From 24–26 January in Mussoorie: जानेवारीत २४(शनिवार), २५ (रविवार) आणि २६(सोमवार,(प्रजासत्ताक दिन) या ३ दिवसांच्या सलग सुट्ट्या आहेत. यावेळी अनेकजण फ्रेंड्स, फॅमिली किंवा सोलो ट्रिपला जाण्याचा प्लॅन करतात..जर तुम्हीही फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर मसुरी हा उत्तम पर्याय आहे. येथे कमी खर्चात जास्त मजा अनुभवाला मिळते. आजच्या लेखात आपण मसुरीतील काही खास आणि निसर्गरम्य ठिकाणांबद्दल जाणून घेणार आहोत..Marathi Daily Horoscope: गोल्डन टाइम! मेषसह 'या' राशींना 7 जानेवारीपासून करिअर व धनसंपत्तीत होणार मोठा फायदा.मसुरी"उत्तराखंडची राणी" म्हणून ओळखले जाणारे मसूरी हे त्याच्या सुंदर हवामान, हिरवेगार डोंगराळ प्रदेश आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखले जाते. लोक सहसा केम्प्टी फॉल्स, लाल टिब्बा, मॉल रोड आणि गन हिल किंवा इतर प्रसिद्ध ठिकाणांना भेट देतात. म्हणूनच या ठिकाणी वर्षभर गर्दी असते. पण मसुरीच्या आसपास अजूनही अशी शांत ठिकाणे आहेत जिथे तुम्ही गर्दीपासून दूर अद्भुत निसर्गाचा अनुभव घेऊ शकता..झाडीपाणी धबधबामसुरीपासून सुमारे ९ किलोमीटर अंतरावर असलेले घनदाट जंगलात लपेला धबधब्यासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे पोहोचण्यासाठी थोडा ट्रेक किंवा हायकिंग करावे लागेल, पण नंतर प्रत्येक्षात तुम्हाला मिळणारा शांतता आणि निसर्गाचा अनुभव अविस्मरणीय ठरतो. आजूबाजूची छोटी गावे, हिरवे रस्ते आणि पक्ष्यांचा किलबिलाट तुम्हाला मंत्रमुग्ध करेल.क्लाउड्स एंडमसुरीमध्ये जिलेट किंवा क्लाउड्स एंड न पाहिलं तर काही पाहिलंच नाही. हा भाग शांत आणि दूरच्या डोंगराळ परिसरात आहे, जिथे तुम्हाला असं वाटतं की ढग आणि डोंगर तुमच्याशी एकत्र येत आहेत. येथे दून व्हॅली आणि हिमालयाचे बर्फाच्छादित दृश्य दिसते. येथे पोहोचण्यासाठी, लायब्ररी मार्केटपासून हाथीपांव रोडपर्यंत टॅक्सी किंवा जीप घ्यावी लागते आणि नंतर हॅपी व्हॅली रोडवरून जावे लागते..Education System: भारतात सर्व शाळांमध्ये ऑस्ट्रेलिया पॅटर्न लागू होणार का? जाणून घ्या काय आहे हा पॅटर्न.परींची टेकडीपरी टिब्बा म्हणजे परींची टेकडी, जिथे विहंगम दृश्ये आणि जादुई वातावरण अनुभवता येते. येथील सूर्यास्ताचे दृश्य खूप सुंदर दिसते. काही लोक म्हणतात की संध्याकाळी येथे विचित्र आवाज ऐकू येतात, म्हणूनच लोक संध्याकाळी येथे येतात.हॅपी व्हॅलीमसुरीच्या तिबेटी सांस्कृतिक संकुलाचा हा भाग त्याच्या शांततेसाठी, लहान दुकानांसाठी आणि स्थानिक चवीसाठी प्रसिद्ध आहे. ग्रंथालय बस स्टँडपासून फक्त ४ किलोमीटर अंतरावर, हे कॅम्पस उंच टेकड्या, हिरवीगार शेते आणि देवदार वृक्षांनी वेढलेले आहे. टॅक्सी किंवा जीपने येथे सहज पोहोचता येते..वन्यजीव अभयारण्यमसुरीच्या जंगलात असलेले वन्यजीव अभयारण्य हे ट्रेकिंग, पक्षी निरीक्षण किंवा जंगलातील शांतता अनुभवण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. येथे तुम्हाला वाघ, बिबट्या आणि हरण यासारखे प्राणी दिसतील. येथे पोहोचण्यासाठी फक्त मार्गदर्शक घेणे आवश्यक आहे. हे शतक मसुरीपासून ११ किलोमीटर अंतरावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.