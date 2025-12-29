टूरिझम

Nagpur Tourism: लहान मुलांना इतिहास शिकवायचंय? मग या विकेंडला नागपूरजवळील नगरधन किल्ल्याला नक्की भेट द्या!

Explore Nagardhan Fort near Nagpur this weekend: लहान मुलांसह इतिहास शिकवायचा वेगळ्या पद्धतीने अनुभवायचा आहे का? मग या वीकेंडला नागपूरजवळील नगरधन किल्ल्याची सफर करा आणि प्राचीन वाकाटक साम्राज्याचा वैभव थेट पाहा
Explore Nagardhan Fort near Nagpur this weekend

Explore Nagardhan Fort near Nagpur this weekend

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Historical Significance of Nagardhan Fort: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला कुटूंबासोबत किंवा लहान मुलांसह एखाद्या ऐतिहासिक ठिकाणी भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर नागपूरजवळील नगरधन किल्ला हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. इतिहास, निसर्ग आणि स्थापत्यकलेचा सुंदर संगम येथे अनुभवायला मिळतो.

