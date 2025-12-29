Nagpur Tourism: लहान मुलांना इतिहास शिकवायचंय? मग या विकेंडला नागपूरजवळील नगरधन किल्ल्याला नक्की भेट द्या!

Historical Significance of Nagardhan Fort: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला कुटूंबासोबत किंवा लहान मुलांसह एखाद्या ऐतिहासिक ठिकाणी भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर नागपूरजवळील नगरधन किल्ला हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. इतिहास, निसर्ग आणि स्थापत्यकलेचा सुंदर संगम येथे अनुभवायला मिळतो. .नागपूरजवळील ऐतिहासिक ठेवानगरधन किल्ला हा नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक परिसरात वसलेला एक प्राचीन भुईकोट किल्ला आहे. सपाट जमिनीवर बांधलेला हा किल्ला तत्कालीन नगररचनेचे आणि संरक्षण व्यवस्थेचे उत्कृष्ट उदाहरण मानला जातो..CRPF Recruitment 2025: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात नोकरीची सुवर्णसंधी! 25,487 जागांसाठी भरती, 31 डिसेंबरपर्यंत करा अर्ज.वाकाटक साम्राज्याची पहिली राजधानीया किल्ल्याचा इतिहास वाकाटक साम्राज्यापर्यंत जातो. नगरधन हे वाकाटक राजांची पहिली राजधानी होते. प्राचीन काळात या ठिकाणाला नंदीवर्धन या नावाने ओळखले जात होते. त्यामुळे हा किल्ला ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा आहे.किल्ल्याची वैशिष्ट्येनगरधन किल्ला त्याच्या लालसर दगडी बांधकामासाठी, मजबूत तटबंदीसाठी आणि भव्य रचनेसाठी प्रसिद्ध आहे. आजही किल्ल्याचे अवशेष त्याच्या समृद्ध आणि वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देतात..स्थापत्यकलेचा अनोखा संगमकिल्ल्यात फेरफटका मारताना वाकाटक काळातील प्राचीन स्थापत्यशैली आणि नंतरच्या मध्ययुगीन बांधकामाचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. मजबूत बुरुज, प्रशस्त प्रवेशद्वार तसेच काही ठिकाणी आढळणारी भूमिगत मंदिरे ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत.पुरातत्त्वीय महत्त्वनगरधन किल्ल्यात झालेल्या उत्खननादरम्यान तांब्याची नाणी सापडली आहेत. ही नाणी वाकाटक काळातील असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इतिहासप्रेमींसोबतच फोटोग्राफीची आवड असणाऱ्यांसाठीही हे ठिकाण खास आहे..Hand Foot Pain: हात-पाय दुखत असतील तर दुर्लक्ष करू नका; तज्ज्ञ काय सांगतात ते जाणून घ्या.ट्रेकिंग आणि पर्यटननगरधन किल्ला सौम्य स्वरूपाच्या ट्रेकिंगसाठी योग्य आहे. विशेषतः हिवाळ्यात येथे हवामान अतिशय आल्हाददायक असते. मित्रमंडळींसोबत किंवा कुटुंबासह फिरण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे.कसे पोहोचाल?नागपूर रेल्वे स्थानकावर उतरल्यावर बस, रिक्षा किंवा खासगी वाहनाच्या मदतीने सहजपणे नगरधन किल्ल्यापर्यंत पोहोचता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.