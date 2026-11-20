Naneghat History : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेला नाणेघाट केवळ एक प्राचीन घाटमार्ग नाही, सातवाहन साम्राज्याच्या इतिहासाची साक्ष देणारे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. येथील भव्य दगडी रांजण, प्राचीन लेणी आणि राणी नागनिकेचा शिलालेख आजही इतिहासप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतात. साधारण दोन हजार वर्षांपूर्वीचा हा वारसा महाराष्ट्राच्या समृद्ध इतिहासाची ओळख करून देतो..पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरपासून सुमारे २८ किलोमीटर अंतरावर नाणेघाट आहे. प्राचीन काळात कोकण आणि देशावर यांना जोडणारा हा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग होता. सोपारा आणि कल्याणसारख्या बंदरांवरून येणारा माल या घाटातून जुन्नर, नगर आणि पैठणसारख्या व्यापारी केंद्रांपर्यंत पोहोचवला जात असे. त्यामुळे व्यापार आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने या मार्गाला विशेष महत्त्व होते..नाणेघाटाच्या माथ्यावर एक मोठा दगडी रांजण पाहायला मिळतो. प्राचीन काळात व्यापाऱ्यांकडून जकात किंवा कर गोळा करण्यासाठी त्याचा वापर केला जात असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. या रांजणामुळे नाणेघाटाच्या नावाबाबतही अनेक ऐतिहासिक संदर्भ सांगितले जातात..या ठिकाणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राणी नागनिकेचा शिलालेख. ब्राह्मी लिपी आणि प्राकृत भाषेत कोरलेला हा लेख सातवाहन काळातील महत्त्वाचा ऐतिहासिक पुरावा मानला जातो. सातवाहन राजा पहिला सातकर्णी याची पत्नी असलेल्या नागनिकेने राजकारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. शिलालेखात तिने केलेल्या अश्वमेध आणि राजसूय यांसारख्या यज्ञांचे तसेच विविध प्रकारच्या दानांचे उल्लेख आढळतात..नाणेघाटातील लेण्यांमध्ये सातवाहन राजघराण्यातील सदस्यांच्या प्रतिमांचे अवशेषही पाहायला मिळतात. या शिलालेखामुळे तत्कालीन राजसत्ता, धार्मिक परंपरा, दानधर्म आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळते. त्यामुळे नाणेघाटाला केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून नव्हे, तर प्राचीन भारतीय इतिहासाचा महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणूनही विशेष स्थान आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत जपला गेलेला हा ऐतिहासिक ठेवा आजही सातवाहन साम्राज्याची गौरवगाथा सांगतो.