Budget-Friendly Trips: परदेश वारीचा हटके प्लॅन करताय? हे 5 छोटे पण सुंदर देश नक्की बघा

Small Beautiful Countries: परदेश वारी म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर मोठी शहरं, ऐतिहासिक स्थळं किंवा प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रं उभी राहतात. कधी कधी फार कमी सुट्टी मिळते, आणि अशा वेळी आपल्याला अशी जागा हवी असते जिथे कमी वेळात पण खास अनुभव मिळतील. .तुम्हालाही असाच हटके आणि छोटा ट्रिप प्लॅन करायचा असेल, तर जगात काही असे देश आहेत जे इतके छोटे आहेत की अवघ्या २५ तासांतही पूर्णपणे फिरता येतात. हे देश 'मायक्रोनेशन्स' म्हणजेच सूक्ष्म राष्ट्र म्हणून ओळखले जातात. चला तर मग, पाहूया अशाच जगातील ५ सर्वात लहान पण सुंदर देश, जे अगदी कमी वेळातही तुम्हाला खास अनुभव देतील.मोनाकोफ्रेंच रिव्हिएरावर वसलेला मोनाको हा युरोपातील एक अतिशय देखणा आणि श्रीमंत देश आहे. हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात छोटा देश असला तरी आलिशान जीवनशैली, समुद्रकिनारे, कॅसिनो आणि फॉर्म्युला वन रेसिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. रॉयल आणि लक्झरी अनुभव घ्यायचा असेल, तर मोनाको ही परिपूर्ण जागा आहे. तुम्ही संपूर्ण देश एका दिवसात फिरू शकता..वेटिकन सिटीवेटिकन सिटी हा जगातील सर्वात छोटा स्वतंत्र देश आहे आकारानेही आणि लोकसंख्येनेही. इटलीच्या रोम शहराच्या मध्यभागी असलेला हा देश कॅथोलिक ख्रिश्चन धर्माचे मुख्य धार्मिक केंद्र आहे. येथे तुम्ही फक्त एका दिवसात म्हणजेच २४–२५ तासांत संपूर्ण देश सहज फिरू शकता. सेंट पीटर्स बॅसिलिका, सिस्टीन चॅपेल यांसारख्या जगप्रसिद्ध ठिकाणांची सैर येथे करता येते.लिक्टेंस्टाइनस्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रियामधील डोंगराळ भागात वसलेला लिक्टेंस्टाइन हा एक छोटा पण अत्यंत सुंदर देश आहे. येथील नैसर्गिक सौंदर्य, जुनी किल्ले, संग्रहालयं आणि स्वच्छ रस्ते यामुळे तो प्रवाशांसाठी खूपच आकर्षक ठिकाण ठरतो. तुम्ही येथे थोड्या वेळात देशाचा बराचसा भाग पाहू शकता..नाउरूप्रशांत महासागरात वसलेला नाउरू हा एक छोटासा बेट देश आहे आणि तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात छोटा देश मानला जातो. येथील शांत निसर्ग, स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि कमी गर्दी यामुळे तो एक शांत व विश्रांतीसाठी योग्य पर्याय आहे. नाउरूला तुम्ही पायी किंवा सायकलने केवळ काही तासांत सहज फिरू शकता.सैन मारिनोसैन मारिनो हा देश इटलीच्या मध्ये वसलेला असून तो जगातील पाचवा सर्वात लहान देश आहे. येथील ऐतिहासिक किल्ले, जुन्या शहराच्या गल्ली-बोळातले सौंदर्य, आणि कमी पर्यटक यामुळे येथे एक वेगळाच अनुभव मिळतो. अनेक ठिकाणी मोफत किंवा अगदी नाममात्र तिकिटात प्रवेश मिळतो.