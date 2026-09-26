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Palghar Tourism: पालघर निसर्गसौंदर्य, समृद्ध इतिहास, आदिवासी संस्कृती, अध्यात्म आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा अनोखा मिलाप ;मुंबई महानगराच्या अगदी जवळ… पण अनुभवायला एक वेगळेच जग

Palghar Tourism, Vasai Fort, Arnala Fort पालघर जिल्ह्यात निसर्गसौंदर्य, इतिहास, आदिवासी संस्कृती, अध्यात्म, साहस आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा वैविध्यपूर्ण अनुभव आहे. वसई किल्ला, पाणजू बेट, अर्नाळा किल्ला आणि तुंगारेश्वर ही पर्यटनस्थळे विशेष आकर्षण ठरतात.
Palghar Tourism

Palghar Tourism

esakal

संदीप पंडित
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विरार :मुंबईच्या महानगरीय गजबजाटापासून काही अंतरावर वसलेला पालघर जिल्हा म्हणजे निसर्गसौंदर्य, समृद्ध इतिहास, आदिवासी संस्कृती, अध्यात्म, साहस आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा अनोखा मिलाफ. पर्यटनाच्या नकाशावर पालघरची ओळख केवळ “मुंबईजवळचा जिल्हा” एवढी न राहता, स्वतंत्र आणि वैविध्यपूर्ण पर्यटन स्थळ म्हणून निर्माण करण्याची मोठी क्षमता या जिल्ह्यात आहे.

याच पर्यटनवैभवाला एकत्रितपणे जगासमोर आणण्याची मोठी संधी आहे.पालघर जिल्हा जिथून सुरु होतो त्या वसूलही मोठी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख लाभली आहे. हा पर्यटनाचा प्रवास सुरु होतो ती वसईच्या किल्ल्यापासून पाणजू बेटापर्यंत पालघरच्या पर्यटनाची सुरुवात ऐतिहासिक वसई किल्ल्यापासून करता येते.

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