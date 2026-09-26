Palghar Tourism: पालघर निसर्गसौंदर्य, समृद्ध इतिहास, आदिवासी संस्कृती, अध्यात्म आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा अनोखा मिलाप ;मुंबई महानगराच्या अगदी जवळ… पण अनुभवायला एक वेगळेच जग

विरार :मुंबईच्या महानगरीय गजबजाटापासून काही अंतरावर वसलेला पालघर जिल्हा म्हणजे निसर्गसौंदर्य, समृद्ध इतिहास, आदिवासी संस्कृती, अध्यात्म, साहस आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा अनोखा मिलाफ. पर्यटनाच्या नकाशावर पालघरची ओळख केवळ “मुंबईजवळचा जिल्हा” एवढी न राहता, स्वतंत्र आणि वैविध्यपूर्ण पर्यटन स्थळ म्हणून निर्माण करण्याची मोठी क्षमता या जिल्ह्यात आहे. याच पर्यटनवैभवाला एकत्रितपणे जगासमोर आणण्याची मोठी संधी आहे.पालघर जिल्हा जिथून सुरु होतो त्या वसूलही मोठी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख लाभली आहे. हा पर्यटनाचा प्रवास सुरु होतो ती वसईच्या किल्ल्यापासून पाणजू बेटापर्यंत पालघरच्या पर्यटनाची सुरुवात ऐतिहासिक वसई किल्ल्यापासून करता येते. .पोर्तुगीजकालीन वास्तूंच्या अवशेषांमधून इतिहासाच्या अनेक पाऊलखुणा आजही अनुभवता येतात.याच परिसरातील पाणजू बेट हे निसर्ग आणि ग्रामीण जीवनाचा वेगळा अनुभव देणारे ठिकाण आहे. पाण्याने वेढलेले बेट, स्थानिक जीवनशैली आणि निसर्गरम्य वातावरण यामुळे या भागात ग्रामीण व अनुभवाधारित पर्यटनाच्या मोठ्या संधी आहेत.या बरोबरच वसईच्या फुलांच्या आणि भाजीच्या बागा,नारळी फोफळीच्या बाग आणि निसर्ग संपन्न असा समुद्र आपल्याला सातत्याने खुणावत असतो. वसई बरोबरच अर्नाळा किल्ला,शंकराचार्य समाधी मंदिर,तुंगारेश्वर आणि विरारच्या प्रसिद्ध जीवदानी देवी यांचे दर्शन घेता येते .विरार येथील जीवदानी देवी मंदिराची फ्युनिक्युलर रेल्वे आणि ग्लास गॅलरी हा धार्मिक पर्यटनासोबत आधुनिक पर्यटन अनुभव पर्यटकांना चांगला आनंद देतो असे बोलल्यास वावगे ठरणार नाही ..जव्हारचा राजेशाही वारसा आणि सह्याद्रीचे निसर्गवैभवजव्हार पॅलेस, शिरपामाळ आणि परिसरातील ऐतिहासिक स्थळे पालघरच्या समृद्ध इतिहासाची आणि सांस्कृतिक वारशाची साक्ष देतात.पावसाळ्यात सह्याद्रीच्या कुशीतला पालघर जिल्हा हिरवाईने न्हाऊन निघतो. खळाळते झरे, निसर्गरम्य धबधबे, डोंगरदऱ्या आणि हिरवा निसर्ग पर्यटकांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध करतात.निसर्गभ्रमंती, ट्रेकिंग, छायाचित्रण आणि कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी पालघरमध्ये अनेक आकर्षक पर्याय उपलब्ध आहेत.अथांग समुद्र… मनाला शांत करणारे किनारेपालघर जिल्ह्याला लाभलेला विस्तीर्ण अरबी समुद्राचा किनारा हे येथील पर्यटनाचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य.केळवे, डहाणू,बोर्डी ,वसई,अर्नाळा आणि परिसरातील समुद्रकिनारे, विस्तीर्ण वाळूचे पट्टे, नारळी-पोफळीच्या बागा आणि मनोहारी सूर्यास्त पर्यटकांना निसर्गाच्या अधिक जवळ घेऊन जातात..डहाणूची महालक्ष्मी आणि केळवेची शितलादेवीपालघरचा धार्मिक पर्यटन वारसाही तितकाच समृद्ध आहे. डहाणूची महालक्ष्मी देवी आणि केळवे येथील शितलादेवी मंदिर ही श्रद्धास्थाने भाविकांना आकर्षित करतात.धार्मिक पर्यटनाला स्थानिक संस्कृती, इतिहास आणि निसर्गाची जोड दिल्यास या परिसरात प्रभावी धार्मिक-पर्यटन सर्किट विकसित होऊ शकते.किल्ले, मंदिरे आणि बौद्ध वारसापालघरच्या विविध भागांत ऐतिहासिक किल्ले, प्राचीन मंदिरे आणि बौद्ध वारशाच्या खुणा आढळतात. या स्थळांमधून या प्रदेशाचा दीर्घ इतिहास आणि सांस्कृतिक वैविध्य समोर येते.इतिहासप्रेमी, अभ्यासक, छायाचित्रकार आणि सांस्कृतिक पर्यटनाची आवड असणाऱ्या पर्यटकांसाठी पालघर म्हणजे अनुभवांची समृद्ध शिदोरी आहे..धरणे, डोंगर आणि साहसी पर्यटनपालघरचा डोंगराळ प्रदेश आणि विविध धरणे निसर्गप्रेमी व साहसी पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरू शकतात.ट्रेकिंग, निसर्गभ्रमंती, कॅम्पिंग, फोटोग्राफी आणि ग्रामीण अनुभवाधारित पर्यटनासाठी नियोजनबद्ध सुविधा निर्माण केल्यास स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.पालघरची चव… पर्यटनाचा अविभाज्य भाग!प्रवास म्हणजे केवळ स्थळदर्शन नव्हे; तर त्या भूमीची चव, संस्कृती आणि जीवनशैली अनुभवणे होय.पालघरच्या स्थानिक पद्धतीच्या चविष्ट आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद हा पर्यटकांच्या प्रवासाला एक वेगळीच रंगत देतो.पालघरला पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर नेण्याची गरजआज पर्यटन हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही. ते स्थानिक रोजगारनिर्मिती, छोट्या व्यावसायिकांना चालना, हस्तकला व खाद्यसंस्कृतीचे संवर्धन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे प्रभावी माध्यम बनले आहे.पालघरमध्ये पर्यटनाच्या अफाट शक्यता आहेत. मात्र या शक्यतांना व्यापक पर्यटन चळवळीत रूपांतरित करण्यासाठी सुव्यवस्थित पर्यटन सर्किट, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, दिशादर्शक फलक, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधा, प्रशिक्षित स्थानिक मार्गदर्शक, होमस्टे, स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि साहसी पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.वसई किल्ला–पाणजू बेट, विरार–जीवदानी, केळवे–माहीम, डहाणू–समुद्रकिनारा, जव्हार–निसर्ग व वारसा आणि वज्रेश्वरी–गणेशपुरी असा एकात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित केल्यास पालघरच्या पर्यटनाला नवी दिशा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.