पंढरपूरला जाताय ? मग 'या' प्रेक्षणीय ठिकाणांना आवर्जून भेट द्या...

Exploring Pandharpur Holy Sites:आषाढ महिना सुरू होताच विठ्ठल भक्तांना पंढरीची ओढ लागते. लाखो वारकरी माऊलीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरमध्ये दाखल होतात. मुख्य विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे दर्शन घेणे हे प्रत्येक वारकऱ्याचे मुख्य ध्येय असते. पण, या पवित्र नगरीत अशी अनेक धार्मिक, पौराणिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत, ज्यांना भेट दिली पाहिजे. तुम्हीही यंदा पंढरपूरला जाणार असाल तर मुख्य दर्शनासोबत खालील प्रेक्षणीय स्थळांना आवर्जून भेट द्या..१. नामदेव पायरी (इतिहास आणि भक्तीचे प्रतीक)विठ्ठल मंदिरात प्रवेश करताना महाद्वारात सर्वात आधी 'नामदेव पायरी' लागते. संत नामदेवांनी पांडुरंगाकडे प्रार्थना केली होती की, मला वैकुंठ नको, तर तुझ्या दर्शनाला येणाऱ्या सर्व भक्तांची पाऊले माझ्या मस्तकी लागतील असे स्थान दे. शके १२३८ मध्ये आषाढ वद्य त्रयोदशीला संत नामदेवांनी आपल्या संपूर्ण १४ जणांच्या परिवारासह (ज्यात संत जनाबाईंचाही समावेश होता) येथे समाधी घेतली होती.२. श्री पुंडलिक मंदिर आणि चंद्रभागा नदीज्या भक्त पुंडलिकामुळे विठ्ठल विटेवर उभे राहिले, त्या परम भक्ताचे सुंदर मंदिर चंद्रभागा नदीच्या पात्रात, महाद्वार घाटासमोर आहे. येथे भीमा नदी अर्धचंद्राकृती वळण घेते, म्हणून तिला 'चंद्रभागा' म्हणतात. या नदीला पुराणात आणि महाभारतात पवित्र मानले गेले आहे..Wari Prasthan 2026:आषाढी वारीसाठी पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय ? प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय ?.३. संत कैकाडी महाराज मठपंढरपूर शहराच्या उत्तर भागात असलेला 'संत कैकाडी महाराज मठ' हे पंढरीतील एक मुख्य आकर्षण आहे. हा मठ अत्यंत विस्तीर्ण अशा भव्य परिसरात बांधण्यात आला आहे. या मठाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे संपूर्ण हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृती, महाकाय देवी-देवता आणि विविध संतांच्या जीवन चरित्राचे दर्शन घडवणाऱ्या देखण्या मूर्ती साकारण्यात आल्या आहेत. मठामध्ये प्रवेश करताच मनाला शांत आणि प्रसन्न वाटते. येथे अनेक पौराणिक कथा, रामायण आणि महाभारतातील प्रसंग, तसेच विविध संतांचे सामाजिक संदेश मूर्तींच्या आणि चित्रांच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर पद्धतीने जिवंत करण्यात आले आहेत. केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर उत्तम कलाकुसर आणि संस्कृतीचे उत्तम ज्ञान देणारे स्थान म्हणून भाविक आणि पर्यटक येथे आवर्जून भेट देतात..४. विष्णुपद मंदिरमुख्य बस स्थानकापासून सुमारे ३.३ किमी अंतरावर नदीकाठी हे प्रसिद्ध मंदिर आहे. येथे १६ खांबांचे एक खुले मंदिर असून, एका मोठ्या दगडावर भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या गाईंच्या पायांचे ठसे (पदचिन्हे) उमटलेले पाहायला मिळतात. नदीला पूर येतो तेव्हा हे मंदिर पूर्णपणे पाण्यात असते.५. लोहदंड तीर्थ आणि लखुबाई मंदिरलोहदंड तीर्थ: चंद्रभागेच्या पात्रात पुंडलिक मंदिरासमोर हे तीर्थ आहे. अशी आख्यायिका आहे की, येथे स्नान केल्याने इंद्राच्या हातातील लोहदंड पाण्यात तरंगला होता. आजही येथे एक मोठी दगडी नाव पाण्यात तरंगताना पाहायला मिळते.लखुबाई मंदिर: दिंडीरवनात दगडी पुलाजवळ असलेले हे हेमाडपंथी पद्धतीचे दगडी मंदिर आहे. भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा रुक्मिणी देवीला शोधत आले, तेव्हा त्यांची भेट याच वनात झाली होती..६. आधुनिक तुळशी वृंदावन उद्यानमहाराष्ट्र शासनातर्फे यमाई तलावाच्या परिसरात या सुंदर उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. येथे विठूरायाची भव्य मूर्ती साकारण्यात आली असून, समृद्धीचे प्रतीक असणाऱ्या 'श्री यंत्राची' भव्य प्रतिकृती हे येथील मुख्य आकर्षण आहे. येथे अनेक प्रकारच्या तुळशी आणि वनस्पती पाहायला मिळतात.इतर महत्त्वाची ठिकाणे:श्री कृष्ण इस्कॉन मंदिर: विठ्ठल मंदिरापासून काही अंतरावर असलेले हे मंदिर शांत आणि प्रसन्न आहे. याला 'श्री श्री राधा पंढरीनाथ मंदिर' असेही म्हणतात.संत तनपुरे महाराज मठ: चंद्रभागेच्या पलीकडच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या मठात जाण्यासाठी नदीतून नावेने प्रवास करावा लागतो, जो एक वेगळाच आनंद देतो.पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही पंढरपूरला जाल, तेव्हा विठू माऊलीच्या चरणी लीन झाल्यानंतर या सर्व पवित्र स्थळांना नक्की भेट द्या!.Pandharpur Wari 2026: लाखो लोक पायी पंढरपूरला का जातात? वारी म्हणजे काय अन् वारकरी नेमकं कोणाला म्हणतात? इथे वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.