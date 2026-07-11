टूरिझम

पंढरपूरला जाताय ? मग 'या' प्रेक्षणीय ठिकाणांना आवर्जून भेट द्या...

Must-Visit Places in Pandharpur: पंढरपूरमध्ये विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराशिवाय अनेक प्रसिद्ध धार्मिक आणि प्रेक्षणीय स्थळे आहेत. चंद्रभागेच्या तीरावर वसलेले हे शहर 'दक्षिण काशी' म्हणून ओळखले जाते.
Pandharpur Places You Can't Miss

Pandharpur Places You Can't Miss

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Exploring Pandharpur Holy Sites:आषाढ महिना सुरू होताच विठ्ठल भक्तांना पंढरीची ओढ लागते. लाखो वारकरी माऊलीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरमध्ये दाखल होतात. मुख्य विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे दर्शन घेणे हे प्रत्येक वारकऱ्याचे मुख्य ध्येय असते. पण, या पवित्र नगरीत अशी अनेक धार्मिक, पौराणिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत, ज्यांना भेट दिली पाहिजे. तुम्हीही यंदा पंढरपूरला जाणार असाल तर मुख्य दर्शनासोबत खालील प्रेक्षणीय स्थळांना आवर्जून भेट द्या.

Loading content, please wait...
pandharpur
temple
River
wari
Aashadhi Wari
Pandharpur Ashadhi Wari
wari of pandharpur
Tulsi
Ekadashi
Ashadhi Ekadashi
aashadhiwari
Aashadi wari
pandharpur ashadhi ekadashi festival
Sant Namdev Maharaj Temple
Tourism
Lord Vitthal (Vithoba)
Vitthal Rukmini temple