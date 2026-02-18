Pemgiri Fort Trek: ट्रेकिंगचा आनंद अन् इतिहासाचा अनुभव घ्यायचाय ? शहाजीराजे भोसलेंच्या काळाशी जोडलेला ‘हा’ किल्ला नक्की पाहा

Best Time to Visit Pemgiri Fort : तुम्ही इतिहासप्रेमी असाल आणि शहाजी भोसलेंचा वारसा अनुभवायचा असेल, तर अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील पेमगिरी किल्ला नक्की भेट द्यायला हवा. हा किल्ला फक्त इतिहासच सांगत नाही, तर निसर्गाच्या कुशीत लपलेला असल्यामुळे ट्रेकिंग साहस आणि निसर्गरम्य दृश्यांचा अद्भुत अनुभव देतो. .पेमगिरी किल्ला शहाजी राजे भोसले यांच्या काळातील एक महत्वाचे ऐतिहासिक ठिकाण मानले जाते, १६३३ ते १६३६ या काळात शहाजी राजांनी निजामशाहीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या किल्ल्यावरून स्वतंत्र राज्यकारभार चालवला. .Shiv Jayanti 2026: यंदा शिवनेरी किल्ल्यावर ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भव्य जल्लोष.किल्ल्याच्या पडक्या तटबंदी, चोर दरवाजा, प्राचीन मंदिरे आणि विशाल वटवृक्ष पाहताना तुम्हाला त्या काळातील शौर्य आणि सांस्कृतिक वारसा जाणवेल. हा किल्ला शाहगड म्हणूनही ओळखला जातो..किल्ल्याची वैशिष्ट्येस्थान: पेमगिरी किल्ला संगमनेर- अकोले रस्त्यावरील कळस गवळाजवळ आहे.प्राचीन मंदिरे: किल्ल्यावर प्राचीन पेमादेवी मंदिर आहे, जे स्थानिक लोकांसाठी अत्यंत पवित्र मानले जाते.निसर्गरम्य वटवृक्ष: किल्ल्याजवळ एक विशाल वटवृक्ष आहे, जो या ठिकाणाला अजून खास बनवतो.अवशेष आणि भिंती: किल्ल्यावर पडक्या तटबंदीचे अवशेष, चोर दरवाजा आणि पाण्याची कोरडी टाकी पाहायला मिळतात..Malavya Rajyog 2026: शुक्र 2 मार्चला करणार मीन राशीत प्रवेश; वृषभ, कर्कसह 5 राशींना मिळणार मालव्य राजयोगाचे वरदान.ट्रेकिंग आणि साहसी अनुभवपेमगिरी किल्ला छोटा डोंगरी किल्ला आहे, पण ट्रेकिंगसाठी उत्तम लोकेशन आहे. किल्ल्याजवळच्या पायऱ्यांवर चढताना तुम्हाला निसर्गाची सुंदरता, हिरवळीचा शाश्वत अनुभव आणि शहराचे अप्रतिम दृश्य पाहायला मिळते. किल्ल्याच्या वरून अहिल्यानगरचा नजारा खरोखरच थक्क करणारा आहे. सुट्टीत ट्रेकिंगसाठी, कुटुंबासोबत किंवा मित्रमैत्रिणीसोबत येणे एक अविस्मरणीय अनुभव ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.