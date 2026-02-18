टूरिझम

Pemgiri Fort Trek: ट्रेकिंगचा आनंद अन् इतिहासाचा अनुभव घ्यायचाय ? शहाजीराजे भोसलेंच्या काळाशी जोडलेला ‘हा’ किल्ला नक्की पाहा

Monika Shinde
Best Time to Visit Pemgiri Fort : तुम्ही इतिहासप्रेमी असाल आणि शहाजी भोसलेंचा वारसा अनुभवायचा असेल, तर अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील पेमगिरी किल्ला नक्की भेट द्यायला हवा. हा किल्ला फक्त इतिहासच सांगत नाही, तर निसर्गाच्या कुशीत लपलेला असल्यामुळे ट्रेकिंग साहस आणि निसर्गरम्य दृश्यांचा अद्भुत अनुभव देतो.

