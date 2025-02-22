Maha Shivratri 2026 Travel Tips: महाशिवरात्रीला महादेवाच्या प्रसिद्ध मंदिरांना भेट द्यायला जाताय? मग 'या' 5 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

How to prepare for a Maha Shivratri temple visit: हिंदू धर्मात महाशिवरात्रीला खुप महत्व आहे. महाशिवरात्रीला महादेवाची मनोभावे पूजा केली जाते. या दिवशी विधिवत पुजा आणि शंकराच्या आवडत्या गोष्टी अर्पण केल्यास सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. यंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारीला साजरी केली जाणार आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार भगवान शिव आणि माता पार्वती यांचा विवाह झाला होता. या खास दिवशी दोघांची पूजा केल्यास वैवाहिक जीवनातील समस्या दूर होतात. या दिवशी अनेक लोक मंदिरात जाऊन पूजा करतात. देशात अनेक प्राचीन शिव मंदिरे आणि शिवालये आहेत. यासोबतच 12 ज्योतिर्लिंग आहेत. ज्योतिर्लिंग हे असे स्थान आहे जिथे भगवान शिव प्रकाशाच्या रूपात प्रकट झाले आणि लिंगाच्या रूपात स्थापित आहेत. ही 12 ज्योतिर्लिंगे देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये आहेत, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, मध्य प्रदेशातील उज्जैन आणि महाराष्ट्रातील नाशिक ही नावे प्रमुख आहेत.महाशिवरात्रीला शिव भक्त मोठ्या प्रमाणात दर्शनासाठी मंदिरात येतात. जर तुम्हीही यंदा प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये शंकराच्या दर्शनासाठी जात असाल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा. ज्यामुळे तुमचा प्रवास सुखकर आणि आनंदी होईल. .कसं नियोजन कराल?सर्वात आधी तुम्हाला कोणत्या मंदिरात किंवा तीर्थस्थळाला जायचे आहे ते ठरवा. तुमच्या सहलीचे नियोजन करण्यासाठी, तुमचे बजेट किती आहे आणि सहलीसाठी तुम्हाला किती दिवसांची रजा मिळू शकते हे लक्षात ठेवा. जर तुमच्याकडे एक किंवा दोन दिवस सुट्टी असेल तर तुम्ही जवळच्या शिवमंदिरांना किंवा ज्योतिर्लिंगांना भेट देण्याचा विचार करू शकता. .Maha Shivratri Fast Recipe: यंदा महाशिवरात्रीला उपवासाला बनवा बटाटा-पनीर चाट, दिवसभर राहाल उत्साही, नोट करा सोपी रेसिपी .गर्दीमुळे हॉटेल्सचे करा आधीच बुकिंगमहाशिवरात्रीच्या दिवशी मंदिरांमध्ये शिव भक्तांची अलोट गर्दी असते. तुमच्या सहलीचे आधीच नियोजन करा. कोणताही त्रास टाळण्यासाठी हॉटेल्सचे आणि रेल्वे, बसचे आधीच बुक करा. जर तुम्ही काशी किंवा उज्जैन सारख्या कोणत्याही तीर्थस्थळी जाण्याचा विचार करत असाल तर नियमांचे आणि दर्शनाच्या वेळांची माहिती घ्या. .मंदिरात लवकर पोहोचावेमहाशिवरात्रीला दर्शन घेण्यासाठी, वेळेपूर्वी मंदिरात पोहोचा. जर तुम्ही मंदिरात लवकर पोहोचलात तर तुम्हाला कमी गर्दी दिसेल आणि तुम्हाला लांब रांगेत जास्त वेळ घालवावा लागणार नाही. दिवसा गर्दी खूप वाढते म्हणून सकाळी किंवा रात्री उशिरा भेट देणे अधिक सोयीचे असते. अनेक मंदिरांमध्ये, विशेष आरती आणि जलाभिषेकासाठी स्वतंत्र वेळा निश्चित केल्या जातात, म्हणून आधीच माहिती मिळवा..Maha Shivratri 2026: भगवान भोलेनाथांकडून जीवनातील 'या' 4 महत्त्वाच्या गोष्टी शिका, कधीच येणार नाही अपयश.वाहतूक नियम आणि गर्दीजर तुम्ही कोणत्याही प्रसिद्ध किंवा प्राचीन शिव मंदिराला भेट देणार असाल तर गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक नियम आणि मार्गांमध्ये बदल होऊ शकतात. दर्शनासाठी वाहतूक आणि लांब रांगांसाठी तयार राहा. महाशिवरात्रीला प्रमुख शिव मंदिरांभोवती वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असते, म्हणून पर्यायी मार्गांची काळजी घ्यावी. अनेक ठिकाणी खाजगी वाहनांपेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीने पोहोचणे अधिक सोयीस्कर ठरू शकते. तसेच तुम्ही व्हीआयपी दर्शन किंवा ऑनलाइन दर्शन सुविधांचा लाभ घेऊ शकता. .मंदिर परिसरातील नियमअनेक मंदिरांमध्ये चामड्याच्या वस्तू, कॅमेरा आणि मोबाईल फोन नेण्यास मनाई असत. म्हणून या वस्तू बाहेर ठेवण्याची सुविधा आहे का याची माहिती घ्यावी. मंदिरात स्वच्छता आणि शिस्त राखा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.