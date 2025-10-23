Ram Sita Vanvas Place: इथे राम अन् सीतेने केला होता १४ वर्षे वनवास, आजही पवित्र मानली जाते ठिकाण, तिथे पोहोचायचे कसे? जाणून घ्या

Ram Sita Vanvas Place: हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र ग्रंथांपैकी एक असलेल्या रामायणात वर्णन आहे की भगवान श्रीराम, माता सीता आणि भ्राता लक्ष्मण यांनी आपल्या १४ वर्षांच्या वनवासातील मोठा काळ दंडकारण्य नावाच्या जंगलात व्यतीत केला. आज हेच दंडकारण्य आधुनिक छत्तीसगड राज्यातील बस्तर परिसरात पसरलेले आहे. ही भूमी आजही पवित्र आणि धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..जंगल कुठे आहे?दंडकारण्य जंगलाचा मोठा भाग मुख्यतः छत्तीसगडच्या बस्तर विभागात पसरलेला आहे. शिवाय, हे जंगल तेलंगणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकपर्यंतही विस्तृत आहे. बस्तरला दंडकारण्यचे मुख्य केंद्र मानले जाते, जे निसर्गरम्य पर्वतरांगा, घनदाट जंगलं, आणि प्राचीन मंदिरे यांसाठी ओळखले जाते..Baby Care After Diwali: दिवाळीनंतर लहान बाळांची काळजी कशी घ्यावी? जाणून घ्या काही खास सोप्या टिप्स! .दंडकारण्यातील धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराया भागातील लोक दिवाळीचा सण खूप उत्साहाने साजरा करतात. विशेषतः धनत्रयोदशी, छोटी दिवाळी आणि मोठी दिवाळी या सणांना विशेष महत्त्व आहे. नरकासुर वधाची कथा या भागात प्रचलित असून, दिव्याच्या प्रकाशाने हा सण प्रभू रामांच्या आठवणीसाठी साजरा केला जातो..दंडकारण्यमध्ये पाहण्यासारखी ठिकाणेचित्रकोट धबधबाभारतातील सर्वात मोठा आणि नयनरम्य धबधबा, ज्याला 'भारताचा नियाग्रा' म्हणूनही ओळखले जाते.सीता गुहाअशी ठिकाणे जिथे सीता माता वनवासात लपून होती, ती विशेष पूजनीय आहेत.कालाराम मंदिरयेथे भगवान रामाची पूजा केली जाते.कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यानया भागात निसर्ग आणि प्राणीसृष्टीचे अप्रतिम दर्शन होते.तापोवन आणि रामकुंडधार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व असलेली ठिकाणे..NCERT AI Training: आनंदाची बातमी! आता NCERTकडून शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार 5 दिवसांची एआय ट्रेनिंग, अशा प्रकारे करा नोंदणी.दंडकारण्य पर्यटनासाठी कसे जावे?बस्तर विभाग हे दंडकारण्य पर्यटनासाठी मुख्य प्रवेशद्वार आहे. रायपूर येथील स्वामी विवेकानंद विमानतळावरून तुम्ही बस्तरकडे प्रवास सुरू करू शकता, जे सुमारे २६४ किलोमीटर अंतरावर आहे. रायपूरहून ट्रेन किंवा टॅक्सीने बस्तरला सहज पोहोचता येते. दंडकारण्यच्या घनदाट जंगलांमुळे प्रवासासाठी तज्ञ मार्गदर्शकांची मदत घेणे सुरक्षित राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.