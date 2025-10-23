टूरिझम

Ram Sita Vanvas Place: इथे राम अन् सीतेने केला होता १४ वर्षे वनवास, आजही पवित्र मानली जाते ठिकाण, तिथे पोहोचायचे कसे? जाणून घ्या

Ram Sita Vanvas Place: दिवाळी हा सण आपण भगवान श्रीराम १४ वर्षांचा वनवास संपवून अयोध्येला परतल्याच्या आनंदात साजरा करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांनी ज्या ठिकाणी हे १४ वर्ष वनवासात घालवले, ती जागा नेमकी कुठे आहे? आणि तिथे कसे पोहोचायचे?चला तर मग जाणून घेऊया
Ram Sita Vanvas Place: हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र ग्रंथांपैकी एक असलेल्या रामायणात वर्णन आहे की भगवान श्रीराम, माता सीता आणि भ्राता लक्ष्मण यांनी आपल्या १४ वर्षांच्या वनवासातील मोठा काळ दंडकारण्य नावाच्या जंगलात व्यतीत केला. आज हेच दंडकारण्य आधुनिक छत्तीसगड राज्यातील बस्तर परिसरात पसरलेले आहे. ही भूमी आजही पवित्र आणि धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

