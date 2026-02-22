Ramadan 2026: रमजानमध्ये इबादत, शांती आणि सवाबाचा अनुभव घ्यायचा आहे? भारतातील 'या' मशिदींना नक्की भेट द्या

Famous Mosques in India: रमजान हा इस्लाम धर्मातील अत्यंत पवित्र महिना आहे. यंदा हा महिना १७ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे.या महिन्यात उपवास (रोजा), नमाज, कुरआन पठण आणि दानधर्म यांना विशेष महत्व असते..देशभरातील अनेक प्रसिद्ध मशिदी रमजानच्या काळात श्रद्धा , एकता आणि भक्तिभावाने उजळून निघतात. चला, अशाच काही महत्वाच्या मशिनदींबद्दल जाणून घेऊया जिथे रमजानमध्ये विशेष अध्यात्मिक वातावरण अनुभवता येते..SSC CHSL Tier 1 Result 2026: SSC CHSL टियर 1 निकाल लवकरच; कसा आणि कुठे पाहाल? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया.ताज-उल-मसाजिदभोपाळमध्ये स्थित ही भारतातील सर्वात मोठ्या मशिदींअधिक एक आहे. रमजानच्या काळात येथे हजारो श्रद्धाळू एकत्र येऊन नमाज अदा करतात. भव्य घुमट आणि विशाल प्रार्थनागृहामुळे येथे इबादतीचा अनुभव अधिक प्रभावी ठरतो.जामा मस्जिदभोपाळची ही ऐतिहासिक मशिद रमजानमध्ये श्रद्धाळूंनी गजबजलेली असते. शांत वातावरण आणि भव्य रचना यामुळे येथे प्रार्थना करण्याचा अनुभव वेगळाच असतो.हजरतबल दरगाहडाळ तलावाच्या काठावर वसलेले हे पवित्र स्थळ रमजानमध्ये विशेष आकर्षण ठरते. शांत परिसर आणि आध्यात्मिक वातावरणामुळे येथे प्रार्थना करताना मनाला विलक्षण समाधान मिळते..जामा मस्जिदश्रीनगरमधील ही ऐतिहासिक मशिद आपल्या पारंपरिक काश्मिरी वास्तुकलेसाठी ओळखली जाते. रमजानमध्ये येथे तरावीहच्या नमाजदरम्यान मोठी गर्दी होते आणि परिसर भक्तिभावाने भारलेला असतो.नखोदा मस्जिदकोलकात्यातील ही प्रसिद्ध मशिद आपल्या लाल दगडी वास्तूसाठी ओळखली जाते. रमजानच्या संध्याकाळी येथे इफ्तारनंतरचा नजारा अत्यंत देखणा असतो आणि हजारो लोक एकत्र येऊन नमाज अदा करतात..CTET फेब्रुवारी 2026 उत्तरपत्रिका लवकरच होणार जाहीर; जाणून घ्या डाउनलोड आणि इन्स्टॉलेशन प्रक्रियेबद्दल संपूर्ण माहिती.जामा मस्जिदअहमदाबादमधील ही सुंदर मशिद इंडो-इस्लामिक वास्तुशैलीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रमजानमध्ये येथे सामूहिक इफ्तार आणि विशेष नमाजाचे आयोजन केले जाते.सफदरजंग मस्जिददिल्लीतील ही कमी परिचित पण शांत मशिद रमजानमध्ये भक्तांसाठी निवांत प्रार्थनेचे ठिकाण ठरते. गर्दीपासून दूर शांततेत इबादत करण्यासाठी हे एक उत्तम स्थान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.