टूरिझम

Ramadan 2026: रमजानमध्ये इबादत, शांती आणि सवाबाचा अनुभव घ्यायचा आहे? भारतातील 'या' मशिदींना नक्की भेट द्या

Spiritual Significance of Ramadan in India: रमजान हा पवित्र महिना मानला जात असून यंदा तो १७ फेब्रुवारीपासून ते 18 मार्च 2026 पर्यंत आहे. या काळात कुटूंबासोबत प्रवास करताना भारतातील या मशिदींना भेट देऊन इबादतीचा आनंद घ्या
Ramadan Tourism In India

Ramadan Tourism In India

esakal

Monika Shinde
Updated on

Famous Mosques in India: रमजान हा इस्लाम धर्मातील अत्यंत पवित्र महिना आहे. यंदा हा महिना १७ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे.या महिन्यात उपवास (रोजा), नमाज, कुरआन पठण आणि दानधर्म यांना विशेष महत्व असते.

Loading content, please wait...
festival
Tourist
tour
Tourists
Ramadan
Ramadan Eid
Tourisim
Tourism Plan
Festival Celebration
Bhopal Tourism
Amazing Tourist Place
Tourism
tourist plane
Festival Travel Tips

Related Stories

No stories found.