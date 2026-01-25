Republic Day 2026 Travel Tips: वेळ वाचवा, ट्रिप एन्जॉय करा! प्रजासत्ताक दिनासाठी स्मार्ट ट्रॅव्हल प्लॅनिंग कसं कराल? वाचा एका क्लिकवर

26 January 2026 travel planning: दरवर्षी 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. यंदा 26 जानेवारीला सोमवार आला आहे. यामुळे शनिवार, रविवार आणि सोमवार अशा सुट्ट्या सलग आल्याने अनेक लोक फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात किंवा अनेक लोक फिरायला निघाले असेल. यामुळे अनेक ठिकाणी किंवा रस्त्यावर पर्यटकांची गर्दी दिसून येते. तुम्हीही प्रजासत्ताक दिनी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असाल पण तुम्हाला ट्रॉफिकमध्ये अडकायचे नसेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेऊन ट्रिप अविस्मरणीय बनवू शकता. .घरातून लवकर निघा प्रजासत्ताक दिनी सकाळपासूनच रस्त्यांवर गर्दी असते. त्यामुळे वेळेआधी निघणं फायद्याचं ठरतं. तुम्ही सकाळी जितक्या लवकर शक्य असेल बाहेर फिरायला निघू शकता. तुम्हाला ट्राफिक लागणार नाही. ट्रॅफिक अपडेट्स आधी तपासा घराबाहेर पडण्यापूर्वी Google Maps किंवा इतर नेव्हिगेशन अॅप्सवर लाईव्ह ट्रॅफिक पाहूनच रूट ठरवा. यामुळे ट्राफिक लागणार नाही आणि तुम्ही कमी वेळेत जिथे जायचे आहे तेथे पोहोचू शकाल..Republic Day Marathi Wishes 2026: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रियजनांना पाठवा देशभक्तीपर हटके शुभेच्छा, वाचा एकापेक्षा एक संदेश.पर्यायी मार्ग निवडा प्रजासत्ताक दिनी मुख्य रस्ते बंद असतील तर बायपास किंवा अंतर्गत रस्त्यांचा वापर करा. यामुळे ट्राफिक लागणार नाही. तुम्ही ट्रिपचा आनंद घेऊ शकाल. रोड क्लोजरची माहिती ठेवा पोलिसांनी जाहीर केलेल्या रस्ता बंदी व वळणांची आधीच माहिती घ्या. यामुळे वेळेवर गोंधळ होणार नाही. तसेच ट्राफिकमध्ये अडकणार नाही. .पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापरप्रजासत्ताक दिनी शक्य असल्यास मेट्रो, बस किंवा लोकल ट्रेनचा वापर करा. यामुळे तुम्हाला जास्त ट्राफिकचा सामना करावा लागणार नाही. पार्किंगची पूर्वतयारी करा जिथे जायचं आहे तिथे पार्किंग उपलब्ध आहे का, हे आधी तपासा. यामुळे गाडी पार्क करण्यासाठी समस्या निर्माण होणार नाही. .आवश्यक कागदपत्रे जवळ ठेवा वाहनाचे कागद, लायसन्स व ओळखपत्र जवळ असल्यास तपासणीत अडचण येत नाहीगर्दीचे ठिकाणे टाळाप्रजासत्ताक दिनी परेड किंवा मिरवणूक असेल तर अशा ठिकाणी जाणे टाळावे. यामुळे तुम्हाला ट्राफिक लागणार नाही. स्थानिक बातम्याप्रजासत्ताक दिनी ट्राफिक टाळण्यासाठी तुम्ही ज्या ठिकाणी जात असाल तेथील स्थानिक बातम्यांची माहिती घ्यावी. ज्यामुळे तुम्हाला कोणतीही समस्या होणार नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.