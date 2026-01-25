टूरिझम

Republic Day 2026 Travel Tips: वेळ वाचवा, ट्रिप एन्जॉय करा! प्रजासत्ताक दिनासाठी स्मार्ट ट्रॅव्हल प्लॅनिंग कसं कराल? वाचा एका क्लिकवर

republic day travel planning tips to avoid traffic: यंदा प्रजासत्ताक दिनाला शनिवार, रविवार आणि सोमवार असा सलग तीन दिवसांचा लाँग वीकेंड आला आहे. यामुळे अनेक लोक फिरायला जाणाचा विचार करत असतील. पण तुम्हाला ट्राफिकमध्ये अडकायचे असेल तर आधीच नियोजन करणे गरजेचे आहे.
26 January 2026 travel planning: दरवर्षी 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. यंदा 26 जानेवारीला सोमवार आला आहे. यामुळे शनिवार, रविवार आणि सोमवार अशा सुट्ट्या सलग आल्याने अनेक लोक फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात किंवा अनेक लोक फिरायला निघाले असेल. यामुळे अनेक ठिकाणी किंवा रस्त्यावर पर्यटकांची गर्दी दिसून येते. तुम्हीही प्रजासत्ताक दिनी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असाल पण तुम्हाला ट्रॉफिकमध्ये अडकायचे नसेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेऊन ट्रिप अविस्मरणीय बनवू शकता.

