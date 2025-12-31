Retirement Travel Destination: निवृत्तीनंतर आनंदी आयुष्य जगायचं? मग या देशांतली भटकंती ठरेल तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन

Best Retirement Travel Destination: आयुष्यभर काम केल्यानंतर निवृत्तीनंतरचा काळ हा स्वतःसाठी, आरोग्यासाठी आणि मनःशांतीसाठी असतो. या टप्पावर बहुतेक लोक अशा ठिकाणी राहण्याचा विचार करतात जिथे गर्दी कमी, वातावरण स्वच्छ आणि जीवनशैली आरामदायी असेल. जगात काही असे देश आहेत जे निवृत्त व्यक्तींना सुरक्षितता, चांगल्या सुविधा आणि शांत वातावरण देतात. .निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यत सर्वात महत्वाचे असते मानसिक शांतात, चांगली आरोग्यासेवा आणि दैनंदिन गरज सहज पूर्ण होणे. याच कारणामुळे अनेक जण आपल्या देशाबाहेर जाऊन स्थायिक होण्याचा विचार करतात. खालील देश निवृत्तीनंतर स्थायिक होण्यासाठी विशेष लोकप्रिय आहेत..MPSC Exam Update: राज्यसेवेतील जागा कमी; उमेदवारांची आशा धुळीस, फक्त ८७ जागा जाहीर.पनामापनामा हा देश निवृत्त नागरिकांसाठी अनुकूल धोरणे आणि सोयींसाठी ओळखला जातो. येथे आरोग्यसेवा उत्तम असून राहणीमान तुलनेने परवडणारे आहे. सार्वजनिक वाहतूक, आधुनिक सुविधा आणि सुरक्षित वातावरणामुळे हा देश निवृत्तांसाठी आकर्षक ठरतो.कोस्टा रिकानिसर्गाच्या सान्निध्यात आयुष्य घालवायचे असेल तर कोस्टा रिका हा उत्तम पर्याय आहे. हिरवीगार जगले, स्वच्छ हवा आणि शांत जीवनशैली यासाठी हा देश प्रसिद्ध आहे. येथील आरोग्यसेवा दर्जेदार असून खर्चही फारसा जास्त नाही..पोर्तुगालपोर्तुगालमध्ये निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आरामात घालवता येते. सौम्य हवामान, समुद्रकिनारे आणि सुरक्षित परिसर हे या देशाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. विशेषतः अल्गार्वे प्रदेश निवृत्त लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.इटलीइतिहास, कला आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम म्हणजे इटली. येथे ग्रामीण भागात शांतता, सुंदर दृश्य आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव येतो. उत्तम अन्न, सौम्य हवामान आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे निवृत्तीनंतर इथे राहणे आनंददायी ठरते..NBEMS Exam 2026: वैद्यकीय आणि फार्मसी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; पाहा कोणती परीक्षा कधी होणार.फ्रान्सफ्रान्स हा देश केवळ पर्यटनासाठीच नव्हे तर निवृत्तीनंतरस्थायिक होण्यासाठीही उत्तम मानला जातो. येथील आरोग्य व्यवस्था जगातील सर्वोत्तम मानली जाते. ग्रामीण फ्रान्समध्ये, शांत, संतुलित आणि आरोग्यदायी जीवनशाली अनुभवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.