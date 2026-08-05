महाबळेश्वर-लोणावळा विसरा! मुरूडचा 'हा' धबधबा सध्या आहे पर्यटकांचं नवं आकर्षण; कधी आणि कसं जायचं, वाचा एका क्लिकवर

निसर्गाचे लेणे लाभलेला व पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण असलेला मुरूडमधील सवतकडा धबधबा सध्या पूर्ण क्षमतेने ओव्हरफ्लो झाला आहे. या मनमोहक दृश्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची पावले सवतकड्याकडे वळत आहेत, मात्र प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव या पर्यटनस्थळावर बंदी घातल्याने पर्यटकांमध्ये नाराजी पसरली आहे..मुरूड तालुक्यात यंदा १,८७२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. अवखळ वारा, मेघांनी भरलेले आकाश, हिरवी झाडे व धबधब्यातून वाहणारे पांढरेशुभ्र पाण्याचे लोट आणि संततधार सरी या बाबींचा मोह झाला नाही. तर नवलच. यामुळे या धबधब्याला तरुणांची विशेष पसंती मिळते. तसेच, अधून-मधून माकडे आणि खंड्या पक्ष्यांचे दर्शन होते..कसे जायचे?मुरूडपासून सवतकडा धबधबा सुमारे सात किलोमीटर अंतरावर असून, शिघ्रमार्गे सायगावला जावे लागते. येथे नदी असल्याने दुचाकी किंवा चारचाकी येथेच ठेवून उत्तरेकडे साधारण तीन किमी पायवाटेने चालत जावे लागते. येथूनच पाइपलाइन धरून गेल्यास अधिक शोधाशोध करावी लागत नाही..सवतकड्याची वैशिष्ट्येप्रमाण : हा धबधबा २० मीटर लांब आणि ३० मीटर उंच आहे.अनुभव : दाट वनराई आणि ढगांमुळे येथे गुहेत आल्याचा भास होतो.पाणीपुरवठा : सवतकड्यावरून मुरूड नगर परिषदेला पाणीपुरवठा केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.