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महाबळेश्वर-लोणावळा विसरा! मुरूडचा 'हा' धबधबा सध्या आहे पर्यटकांचं नवं आकर्षण; कधी आणि कसं जायचं, वाचा एका क्लिकवर

महाबळेश्वर-लोणावळ्याऐवजी यंदा मुरूडच्या निसर्गरम्य सवतकडा धबधब्याला भेट द्या; जाणून घ्या कधी, कसं आणि कुठून जायचं.
Savatkada Waterfall Murud

Savatkada Waterfall Murud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निसर्गाचे लेणे लाभलेला व पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण असलेला मुरूडमधील सवतकडा धबधबा सध्या पूर्ण क्षमतेने ओव्हरफ्लो झाला आहे. या मनमोहक दृश्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची पावले सवतकड्याकडे वळत आहेत, मात्र प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव या पर्यटनस्थळावर बंदी घातल्याने पर्यटकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

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