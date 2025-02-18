Shiv Jayanti 2026: शिवजयंतीची सुट्टी मुलांसाठी करा खास! पुण्यातील 'या' संग्रहालयांना भेट देऊन इतिहास जिवंत अनुभवा

Educational trips for kids in Pune on Shivaji Jayanti: दरवर्षी १९ फेब्रुवारी रोजी तारखेनुसार शिवजयंती साजरी केली जाते. या निमित्ताने राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. अनेक शाळांना या दिवशी सुट्टीही असते. हीच संधी साधून पालक आपल्या मुलांसोबत पुण्यातील ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देण्याचा बेत आखू शकतात.मात्र दरवेळी लाल महाल, शनिवारवाडा किंवा कसबा गणपती यांसारख्या नेहमीच्या ठिकाणांपुरते मर्यादित न राहता, यावेळी संग्रहालयांना भेट देण्याचा वेगळा अनुभव घेता येईल. संग्रहालयांमधील प्रत्यक्ष वस्तू, मांडणी आणि माहितीमुळे मुलांना इतिहास, संस्कृती आणि वारशाची ओळख अधिक प्रभावीपणे होते. पुण्यातील अशाच काही महत्त्वाच्या संग्रहालयांची माहिती पुढीलप्रमाणे..महात्मा फुले संग्रहालय (Mahatma Phule Museum)शिवाजीनगरमधील घोले रोडवर वसलेले हे संग्रहालय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. येथे कृषी, उद्योग, कापड उद्योग तसेच भूगर्भशास्त्राशी संबंधित प्रदर्शन पाहायला मिळते. प्राण्यांचे वर्गीकरण आणि शेती-उद्योगांच्या प्रगतीची मॉडेल्स विशेषतः मुलांचे लक्ष वेधून घेतात. शिक्षणासोबतच रंजक अनुभव देणारे हे संग्रहालय मुलांसाठी नक्कीच उपयुक्त आहे. .राजा दिनकर केळकर संग्रहालय (Raja Dinkar Kelkar Museum)नातू बाग, बाजीराव रोडवर वसलेले हे संग्रहालय भारतीय कला, संस्कृती आणि परंपरेचा समृद्ध ठेवा जपणारे आहे. येथे चित्रकला, शिल्पकला आणि विविध हस्तकलांचे दुर्मिळ संकलन पाहायला मिळते. मुलांना आपल्या सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देण्यासाठी हे संग्रहालय अतिशय उपयुक्त ठरते.या संग्रहालयातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे मस्तानी महाल. पेशवा बाजीराव आणि मस्तानी यांचा हा महाल पुनःनिर्मित स्वरूपात उभारण्यात आला असून, त्यातून त्या काळातील जीवनशैली, संस्कृती आणि इतिहासाची माहिती सहजपणे समजते. .पेशवे संग्रहालय (Peshwa Museum)पर्वती टेकडीवरील पेशवे वाड्यात असलेले हे संग्रहालय पेशवे राजघराण्याचा इतिहास आणि वारसा उलगडून दाखवते. तुलनेने कमी प्रसिद्ध असले तरी येथे दुर्मिळ हस्तलिखिते, ऐतिहासिक चित्रे आणि पेशवे काळातील कलाकृतींचा मौल्यवान संग्रह पाहायला मिळतो. या संग्रहालयाला भेट दिल्यास मुलांना पुण्याच्या समृद्ध ऐतिहासिक परंपरेची सखोल ओळख होते. .राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय (National War Memorial)घोरपडी येथे असलेले हे संग्रहालय भारताच्या लष्करी इतिहासाची आणि जवानांच्या शौर्याची साक्ष देणारे आहे. येथे कारगिल युद्धात वापरण्यात आलेले MIG-23BN जेट फायटर हे विशेष आकर्षण आहे. विविध लष्करी साधने, दस्तऐवज आणि कलाकृती पाहून मुलांना देशाच्या संरक्षणाबद्दल आणि सैन्याच्या योगदानाबद्दल अधिक जाणून घेता येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.