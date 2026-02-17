Shiv Jayanti 2026: यंदा शिवनेरी किल्ल्यावर ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भव्य जल्लोष

Shivneri Hindavi Swarajya Mahotsav 2026: राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे १७ ते १९ फेब्रुवारी दरम्यान शिवनेरी किल्ला आणि जुन्नर परिसरात "हिंदवी स्वराज्य महोत्सव" उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे..या महोत्सवाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे..Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा.कार्यक्रमाचे वेळापत्रक१७ फेब्रुवारीमहिला बचत गटांच्या हस्तकला व खाद्यपदार्थांचे दालन (तीनही दिवस सुरू राहणार), पारंपरिक बैलगाडा शर्यत, कबड्डी स्पर्धा आणि सायंकाळी लोककला सादरीकरण.१८ फेब्रुवारीशिवनेर केसरी कुस्ती स्पर्धा, सायंकाळी नाट्यप्रयोग आणि भक्तीपर संगीताचा विशेष कार्यक्रम. मध्यरात्री जुन्नर शहरातील शिवस्मारक येथे आकर्षक फायर शोद्वारे मानवंदना दिली जाणार आहे..१९ फेब्रुवारीशिवकालीन मर्दानी खेळांचे सादरीकरण, भव्य शोभायात्रा, महाआरती आणि मनोरंजनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी महोत्सवाची सांगता होणार आहे..Horoscope: उद्या बुधवार शुभ संयोग! मिथुन, सिंह आणि कुंभसह 'या' राशींसाठी १८ फेब्रुवारी ठरेल लाभदायक, तर काहींना सतर्क राहावे लागेल.वातावरणशिवजयंतीनिमित्त जुन्नर शहरात ठिकठिकाणी आकर्षक सजावट, प्रवेशद्वारे आणि थ्रीडी देखावे उभारले जात आहेत. शिवजन्म सोहळ्यादरम्यान काही काळ किल्ल्यावर प्रवेश नियंत्रित ठेवला जाणार असला, तरी नागरिकांना सोहळा अनुभवता यावा यासाठी शहरातील विविध ठिकाणी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.