टूरिझम

Shiv Jayanti 2026: यंदा शिवनेरी किल्ल्यावर ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भव्य जल्लोष

Significance of Shivneri Fort in History: यंदा १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त "हिंदवी स्वराज्य महोत्सव" शिवनेरी किल्ला आणि जुन्नर परिसरात पार पडणार आहे. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हे उपस्थित राहणार आहेत
Chhatrapati Shivaji Maharaj Birth Anniversary

Chhatrapati Shivaji Maharaj Birth Anniversary

esakal

Monika Shinde
Updated on

Shivneri Hindavi Swarajya Mahotsav 2026: राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे १७ ते १९ फेब्रुवारी दरम्यान शिवनेरी किल्ला आणि जुन्नर परिसरात "हिंदवी स्वराज्य महोत्सव" उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Fort
Tourisim
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
Tourism Plan
Fort In Maharashtra
Shivneri
Fort News
Shivneri Fort
Tourism
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.