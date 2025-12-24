New Year Travel: वैष्णोदेवीला जाताय? नववर्षाच्या गर्दीमुळे बदलले दर्शनाचे नियम, जाणून घ्या नवी अट

Shri Mata Vaishno Devi Yatra: दरवर्षी लाखोंची गर्दी करत असंख्य भाविक माता वैष्णोदेवी यात्रेला जात असतात. मात्र तेव्हा तेथील संस्थेला, स्थानिकांना आणि येणाऱ्या भाविकांना सुद्धा या गर्दीचा फार त्रास होतो. मात्र आता श्री माता वैष्णोदेवी यात्रेसाठी श्राईन बोर्डाने काही महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत आणि ते लगेच अंमलात आणले आहेत. या निर्णयाचा मुख्य हेतू भाविकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि वाढती गर्दी नियंत्रित करणे हा आहे..काय आहेत महत्त्वाचे बदल?यात्रेला निघण्यापूर्वी नोंदणीसोबत RFID कार्ड घेणे बंधनकारक असेल.RFID कार्ड मिळाल्यानंतर १२ तासांच्या आत यात्रा सुरू करावी लागेल.यात्रा पूर्ण करून २४ तासांच्या आत कटरा बेस कॅम्पमध्ये परतणे आवश्यक असेल.यापूर्वी केवळ यात्रा सुरू करण्यासाठीच वेळमर्यादा होती.आतापर्यंत यात्रा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही ठराविक वेळमर्यादा नव्हती.त्यामुळे प्रथमच संपूर्ण यात्रेसाठी ठराविक वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.श्राईन बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, नववर्ष जवळ येत असताना भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. दरवर्षी नववर्षाच्या तीन-चार दिवस आधीच यात्रेच्या मार्गावर मोठी गर्दी होते. हीच गर्दी टाळण्यासाठी आणि संभाव्य अपघात रोखण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत..हे नियम पायी जाणाऱ्या भाविकांसोबतच हेलिकॉप्टरने किंवा बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांनी जाणाऱ्यांनाही लागू असतील. तसेच, ऑनलाईन नोंदणी आता सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही नोंदणी श्राईन बोर्डाची अधिकृत वेबसाइट (https://www.maavaishnodevi.org/) वरूनच करावी लागेल. भाविकांच्या सोयीसाठी कटरा रेल्वे स्थानकात नोंदणी केंद्र सुरू करण्यात आले असून ते रात्री उशिरापर्यंत खुले राहणार आहे..श्राईन बोर्डाने हे स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचा उद्देश भाविकांना त्रास देणे नसून यात्रा अधिक सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित करणे हा आहे. वेळेची मर्यादा ठेवल्यामुळे मार्गावरील गर्दी कमी होईल, आपत्कालीन परिस्थितीत मदत लवकर मिळू शकेल आणि थंडीमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या टाळता येतील. नववर्षाच्या गर्दीतही भाविकांना शांत आणि सुरक्षित दर्शन मिळावे, यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.