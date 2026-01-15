टूरिझम

Rail Tour Package: भाविकांसाठी खुशखबर! आता फक्त १३ हजारांत श्रीशैलम दर्शन; जाणून घ्या रेल्वे टूर पॅकेज

Shri Shailam Train Tour: तीर्थयात्रेला जाण्याची इच्छा असलेल्या भाविकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध श्रीशैलम मंदिर दर्शनासाठी भारतीय रेल्वेने एक विशेष टूर पॅकेज उपलब्ध करू दिले आहे
esakal

Monika Shinde
Updated on

Shri Shailam Darshan Toursim: जर तुम्ही आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध श्रीशैलम मंदिराला दर्शनासाठी जाण्याचा विचार करत असाल, तर भारतीय रेल्वेचा हा टूर पॅकेज तुमच्यासाठी खूप योग्य ठरू शकतो. या पॅकेजमुळे कमी खर्चात आणि कोणतीही अतिरिक्त बुकिंगची झंझट न करता संपूर्ण यात्रा करता येते.

