Rail Tour Package: भाविकांसाठी खुशखबर! आता फक्त १३ हजारांत श्रीशैलम दर्शन; जाणून घ्या रेल्वे टूर पॅकेज

Shri Shailam Darshan Toursim: जर तुम्ही आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध श्रीशैलम मंदिराला दर्शनासाठी जाण्याचा विचार करत असाल, तर भारतीय रेल्वेचा हा टूर पॅकेज तुमच्यासाठी खूप योग्य ठरू शकतो. या पॅकेजमुळे कमी खर्चात आणि कोणतीही अतिरिक्त बुकिंगची झंझट न करता संपूर्ण यात्रा करता येते..या पॅकेजमध्ये फक्त श्रीशैलमच नाही, तर हैद्राबाद आणि यदाद्री सारख्या प्रमुख धार्मिक स्थळांना भेटींचा समावेश आहे. या पॅकेजमध्ये रेल्वे प्रवास, निवास, जेवण, स्थानिक वाहतूक आणि मार्गदर्शकाची सुविधा समाविष्ट आहे. बुकिंग करण्यापूर्वी सर्व सुविधा काळजीपूर्वक तपासणे महत्वाचे आहे..एकाच पॅकेजमध्ये सर्व सोयीया विशेष टूर पॅकेजमध्ये प्रवाशांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. प्रवासासाठी ट्रेनची व्यवस्था, मुक्कामासाठी हॉटेल, ठराविक जेवण, स्थानिक प्रवासासाठी वाहन आणि प्रवास विमा यांचा समावेश पॅकेजमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र बुकिंग करण्याची गरज भासत नाही..किती दिवसांची टूरहा टूर हैद्राबाद येथून सुरू होतो आणि एकूण तीन रात्री व चार दिवसांचा आहे. रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार आणि शनिवार या दिवशी या टूरमध्ये सहभागी होता येते. संपुन प्रवासादरम्यान दर्शन व फिरण्यासाठी कॅबची सुविधा दिली जाते.या टूर पॅकेजचे अधिकृत नाव "Spiritual Telangana with Srisailam" असे असून, या नावाचे शोध घेतल्यास सविस्तर माहिती मिळू शकते. तिकीट बुकिंगसाठी भारतीय रेल्वेची अधिकृत वेबसाइट वापरता येते.पॅकेजचा खर्च किती आहे?या टूरसाठी प्रवाशांच्या संख्येनुसार वेगवेगळी फी आकारली जाते.दोन जणांनी प्रवास केल्यास प्रति व्यक्ती अंदाजे १५,८८० रुपये,तीन जणाच्या गटासाठी प्रति व्यक्ती सुमारे १३,५०० रुपये,तर मुलांसाठी सुमारे ९,८६० रुपये इतकी पॅकेज फी ठेवण्यात आली आहे..कोणत्या सुविधा पॅकेजमध्ये नाहीत?या पॅकेजमध्ये दुपारचे जेवण किंवा कोणतेही अतिरिक्त खाद्यपदार्थ समाविष्ट नाहीत.ट्रेन, बस किंवा विमानाचे तिकीट पॅकेजमध्ये येत नाही, फक्त स्थानिक कॅबचा खर्च समाविष्ट असतो.रामोजी फिल्म सिटी किंवा इतर कोणत्याही पर्यटन स्थळांचे प्रवेश शुल्क प्रवाशांना स्वतःभरावे लागते.या टूरमध्ये स्वतंत्र टूर गाईडची सुविधा दिलेली नाही.हॉटेलमधील मिनरल वॉटर, फोन कॉल्स, कपडे धुणे यासारखे वैयक्तिक खर्च वेगळे भरावे लागतात.बुकिंगपूर्वी काय लक्षात ठेवावे?IRCTCच्या टूर पॅकेजच्या अटी व सुविधा बुकिंगपूर्वी नीट वाचणे अत्यंत आवश्यक आहे. संपूर्ण माहिती समजून घेतल्यानंतरच तिकीट बुक केल्यास प्रवास अधिक सुखकर आणि अडचणमुक्त होऊ शकतो..