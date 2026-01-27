टूरिझम

Singhabad Railway Station: रेल्वे स्टेशन आहे, पण प्रवास नाही! जाणून घ्या भारतातील 'या' अनोख्या स्टेशनबद्दल

The Last Railway Station of India: रोजच्या आयुष्यात रेल्वे स्टेशन म्हणजे प्रवासाची सुरुवात असे मानतो. ट्रेन, तिकीट, प्लॅटफॉर्म आणि गर्दी हे सगळे चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर येते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, भारतात असेही एक रेल्वे स्टेशन आहे जिथे प्रवाशी ट्रेन थांबतच नाही? चला तर जाणून घेऊयात या बाबत अधिक माहिती
cargo trains to Bangladesh

cargo trains to Bangladesh

esakal

Monika Shinde
Updated on

The Indian Railway Station Without Passengers: भारत हा रेल्वे नेटवर्कच्या बाबतीत जगातील मोठ्या देशांपैकी एक आहे. दररोज कोट्यवधी, प्रवासी ट्रेनचा वापर करत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातायत. जवळच्या स्टेशनवर जाऊन तिकीट काढणे आणि ट्रेन पकडणे ही प्रत्येकाची सवय आहे. मात्र कल्पना करा, एखाद्या भागात रेल्वे स्टेशन असले तरी तिथून तुम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही. आश्चर्य वाटेल, पण ही गोष्ट खरी आहे.

Loading content, please wait...
railway
railway station
Railway Government
railway Authorities
Railway Administration

Related Stories

No stories found.