Singhabad Railway Station: रेल्वे स्टेशन आहे, पण प्रवास नाही! जाणून घ्या भारतातील 'या' अनोख्या स्टेशनबद्दल

The Indian Railway Station Without Passengers: भारत हा रेल्वे नेटवर्कच्या बाबतीत जगातील मोठ्या देशांपैकी एक आहे. दररोज कोट्यवधी, प्रवासी ट्रेनचा वापर करत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातायत. जवळच्या स्टेशनवर जाऊन तिकीट काढणे आणि ट्रेन पकडणे ही प्रत्येकाची सवय आहे. मात्र कल्पना करा, एखाद्या भागात रेल्वे स्टेशन असले तरी तिथून तुम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही. आश्चर्य वाटेल, पण ही गोष्ट खरी आहे. .कुठे आहे हे अनोखे स्टेशन?हे वेगळे रेल्वे स्टेशन पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात स्थित आहे. हे स्टेशन भारत- बांग्लादेश आंतरराष्ट्रीय सीमेवर असून याचे नाव सिंहाबाद रेल्वे स्टेशन आहे..येथे प्रवासी ट्रेन का थांबत नाहीत?सिंहाबाद रेल्वे स्टेशनचा वापर प्रवाशी वाहतुकीसाठी केला जात नाही. या ठिकाणी केवळ मालगाड्या (फ्रेट ट्रेन) थांबतात. हे स्टेशन प्रामुख्याने भारत आणि बांग्लादेशमधील व्यापारासाठी वापरले जाते..ऐतिहासिक महत्वया स्टेशनची उभारणी ब्रिटिश राजवटीच्या काळात करण्यात आली होती. त्या काळात हे ठिकाण मालवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जात होते. आजही हे स्टेशन आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने महत्वाची भूमिका बाजवत आहे..भारताचं शेवटचं स्टेशनसिंहाबाद रेल्वे स्टेशनला अनेकदा "भारताचं शेवटचं रेल्वे स्टेशन" असेही म्हटले जाते, कारण हे स्टेशन थेट आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आहे आणि इथून पुढे रेल्वे माफ बांग्लादेशमध्ये जातो.