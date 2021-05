मॉन्सूनमध्ये फिरायला जाताय?, मनमुराद आनंद लुटण्यासाठी ही आहेत सहा ठिकाणं

अकोला: आकाशात ढग दाटले असून त्यांनी पृथ्वीला नमन करण्यास सुरुवात केली आहे. धबधब्यांचे पाणी अंगावर तरंगत आहेत. मग आपण चार भिंतींमध्ये कैद का आहात? हा पाऊस, गाणे गाणारे गाणे म्हणत आहे की ये, मला जगा. जीवनाचला कंटाळा, प्रत्येक तणाव घालवा. यावेळी हा पाऊस जरा जास्त आनंददायी बनवूया. चला तर ओल्या प्रवासात जाऊया. (six places to spend your vacation in monsoon)

लोणावळा

सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी असलेले लोणावळ्याला 'महाराष्ट्रा'चं स्वित्झर्लंड म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे पावसाळा मनोहारी असतो, जो त्याच्याबरोबर बदलणारे क्षण आणि मोहोर रंग घेऊन येतो. दूर बसून या गोष्टी थोड्याशा पुस्तकी वाटू शकतात, पण लोणावळा गाठल्यानंतर तुम्हाला जाणीव होईल की जादू कशी खरी ठरते, ढग पृथ्वीच्या कानात थेंबाचे गाणे गुनगुणायला कसे सुरुवात करतात आणि आकाश इंद्रधनुषी होते.

काय पहाल: टायगर पॉईंटमधून वाहणारे धबधबे, द्वितीय-तिसर्‍या शतकात बौद्ध भिक्खूंनी बनवलेल्या कर्लाच्या लेण्यांचा शांतपणा, भुशी धरणावरून येणारे नाद, घनदाट जंगलाने वेढलेले पवना तलावाचे रंग आणि मोगलचा साक्षीदार, यांचे अद्भुत दृश्य मराठा आणि पेशव्यांचा इतिहास.

कसे पोहोचाल: रेल्वे स्थानक सुविधा. मुंबईसाठी उड्डाण घेताना सोयीनुसार टॅक्सी, बस, ट्रेनने प्रवास करता येईल.





गोवा



ज्यांना साहस आवडते त्यांच्यासाठी गोव्यापेक्षाही उत्तम ठिकाण नाही. जर तुम्हाला शांतपणे पावसाचा आनंद घ्यायचा असेल तर गोवा हे उत्तम ठिकाण असू शकते. येथे पोर्तुगीज किल्ले आणि लहान घरे डोळ्यांना शांत आणि विश्रांती देण्यास पुरेसे आहेत. बीचवरची थेरपि म्हणजे आयुष्याच्या धावपळीवर मलम ठेवण्यासारखे आहे.

काय पहाल: चमकणारी वाळू, आकाशातील उंच नारळाची झाडे, मोठ्या समुद्री लाटा आणि नेत्रदीपक सीफूड. गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळतात. दूधसागर धबधबा ट्रेकिंग आणि हायकिंगसाठी उत्तम आहे तर भव्यतेची चाचणी घेण्यासाठी अगुआडा किल्ला. कॅसिनो आणि बीच वेगळ्या जगाच्या अनुभवाचे आमंत्रण देतात, परंतु पणजी, वास्को डिगामा आणि मोरमुगाओ किंवा मोरमुगा हार्बर विसरल्यास, प्रवास अपूर्ण ठरेल.

कसे जायचे: गोवा रस्ता, रेल्वे आणि हवाई मार्गाने जोडलेला आहे. रोड ट्रिप योजना जवळच्या शहरांमधून केल्या जाऊ शकतात. खिशानुसार रेल्वे किंवा हवाई प्रवासाचा पर्याय देखील निवडला जाऊ शकतो.





लेह-लडाख



येथे पाऊल टाकून, निसर्ग आपले असे सुंदर रंग स्वागत आहे की आपण मागे बसून त्यांच्यावर प्रेम करू शकता. आपल्या मनात कोणताही प्रश्न असू शकत नाही आणि स्वत: ला शोधण्याची तीव्र इच्छा असू शकत नाही, परंतु जेव्हा आपण लडाखच्या पर्वतावर असता तेव्हा आपण उघड्या डोळ्यांनी ध्यानधारणा करत असता.

काय पहाल: गौतम बुद्धांच्या आठवणी आणि वारसा जपण्यासाठी जपान आणि लडाख यांच्या संयुक्तपमे तयार केलेला पांढरा शांती स्तूप इथले विशेष आकर्षण आहे. पांगोंग लेक, मथो मठ, लेह महालच्या काठावर लडाख महोत्सव आपण पाहू शकता, बुद्धांच्या जीवन चित्रांसह सुशोभित केलेले लेह महल, चिकणमातीने बनविलेले झोरावार किल्ला, छंगला बर्फ.

कसे पोहोचालः सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन जम्मू तवी आणि जवळचे विमानतळ लेह आहे. रस्तामार्गे सुमारे १२ तासांत दिल्लीला जाता येते.



दार्जिलिंग



हसण्यांचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी दार्जिलिंग टेकड्या सर्वात योग्य जागा आहेत. ही साधने सर्व दुःख विसरवून टाकतात आणि आपल्याला एका साध्या व्यक्तीसारखे श्वास घेण्यास शिकवतात आणि आपण परत येता तेव्हा काही नवीन असतात.



काय पहाल: येथे टायगर हिल, घुम रॉक, सँडकफू, लेबांग रेसकोर्स, व्हिक्टोरियम फॉल्स, रॉक गार्डन, सेंचाल लेक, जपानी मंदिर, शाक्य मठ, चहाचे बाग, वसाहती इमारती, स्ट्रीट क्लब, जुनी शाळा इमारत आणि चर्च अशी ठिकाणे आहेत.

कसे पोहोचालः सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन न्यू जलपाईगुडी येथे आहे, जे भारतातील प्रमुख शहरांशी जोडलेले आहे. आपल्याला रेल्वेमार्ग निवडण्याची इच्छा नसेल तर हवाई प्रवासाचा पर्याय देखील आहे.





मुन्नार (केरळ)



या पावसात तुम्हाला काही खास क्षण, काही खास अनुभव आणि कधी न विसरण्याजोगे देखावे वाचवायचे असतील, तर मुन्नार त्या सर्वांबरोबर तुमची वाट पाहत आहे.



काय पहाल : एरविकुलम नॅशनल पार्क मुन्नारपासून 15 किमी अंतरावर आहे. दुर्मिळ निलगिरीची बकरे येथे पाहिली जाऊ शकतात. नॅशनल पार्क जवळ अनाई मुडी टेकडी आहे. माने हे दक्षिण भारतातील सर्वोच्च शिखर आहे. येथे मट्टुपेट्टी लेक आहे, येथे चहाच्या बागांची धरणे आणि मोहक दृश्ये आहेत, जिथे एखादी व्यक्ती बोटिंग आणि पिकनिकचा आनंद घेऊ शकते.

कसे पोहोचाल: कोचीन येथून रस्त्याने जवळपास चार तासांत मुन्नारला जाता येते. सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन अलुवा आणि कोचीन विमानतळ आहे.



उदयपूर



तलावांच्या शहराला बरेच काही सांगायचे आहे. एक गाणे जे तुम्हाला आनंद आणि आनंद देईल. तलावाच्या अंगणात थेंब पडणे शक्य आहे, मग आपण गाणे गाण्यास किंवा एखादी कविता लिहिण्यास उठता.. शाही आन, बान आणि शानच्या कथा अजूनही शहरातील गल्लीबोळांमध्ये आहेत.

काय पहाल: अरावल्ली टेकड्यांनी वेढलेल्या मान्सूनच्या वाडयाच्या सभोवतालची हिरवळ आणि सौंदर्य फक्त पावसाळ्यातच दिसून येते. आपण सिटी पॅलेस, बांगोर की हवेली, कुंभलगड किल्ला, सहेलियों की बारी, पिचोला तलाव, फतेह सागर तलाव, जग मंदिर, उदयपूर घाट आणि व्हिंटेज क्लासिकल कार संग्रहालय देखील पाहू शकता.

कसे पोहोचाल: उदयपूरमध्ये एक रेल्वे स्टेशन आहे, जे देशातील प्रमुख शहरांना जोडते. सर्वात जवळचे विमानतळ महाराणा प्रताप विमानतळ आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

