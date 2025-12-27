Solo Travel For Women: महिलांनो, नवीन वर्षात सोलो ट्रिप प्लॅन करताय? ही आहेत भारतातील ७ सुरक्षित आणि निसर्गरम्य ठिकाणे

Solo Travel for Women in India: आजच्या काळात महिला सोलो ट्रॅव्हल हा केवळ ट्रेंड राहिलेला नाही, तर आत्मविश्वास, स्वातंत्र्य आणि स्वतःला ओळ्खण्याचा एक सुंदर प्रवास बनला आहे. एकट्याने प्रवास केल्याने नवीन अनुभव मिळतात..मानसिक शांतता मिळते आणि स्वतःवरचा विश्वास अधिक दृढ होतो. मात्र महिलांसाठी सोलो ट्रिप प्लॅन करताना सुरक्षितता, स्थनिक वातावरण आणि सोयी- सुविधा याबाबी अत्यंत महत्वाच्या ठरतात.भारतामध्ये अशी अनेक ठिकाणे आहेत, जिथे महिला बिनधास्तपणे, सुरक्षितपणे आणि आनंदाने एकट्याचे प्रवास करू शकतात. नवीन वर्षाच्या सुट्टीत तुम्ही सोलो ट्रिपचा करत असाल, तर ही ठिकाणे नक्कीच तुमच्या यादीत असायला हवीत..Maharashtra Police Bharti 2025: राज्यातील पोलीस भरतीत प्रचंड चुरस! 15 हजारांहून अधिक जागांसाठी लाखो उमेदवार रिंगणात.कूर्ग, कर्नाटककूर्ग हे निसर्गप्रेमी महिलांसाठी एक आदर्श ठिकाण आहे. कॉफी ग्राउंड्स, स्पॉट्स आणि शांत होमस्टे येथे आरामदायी आणि सुरक्षित अनुभव देतात. शहराच्या गर्दीपासून दूर राहण्यासाठी आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्यासाठी कूर्ग परिपूर्ण आहे.हम्पी, कर्नाटकहंपी हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक आहे आणि इतिहासप्रेमी महिलांसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे. प्राचीन मंदिरे, दगडी गुहा आणि शांत परिसर एकत्रितपणे भटकंतीसाठी सुरक्षित आणि प्रेरणादायी अनुभव प्रदान करतात..ऋषिकेश, उत्तराखंडऋषिकेश हे महिला सोलो ट्रॅव्हलर्ससाठी सर्वात सुरक्षित आणि लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक आहे. गंगेच्या काठावर वसलेले हे शहर योग, ध्यान आणि अध्यात्मासाठी प्रसिद्ध आहे. त्रिवेणी घाटावरील गंगा आरती मनाला अपार शांती देते. याशिवाय योग क्लासेस, कॉफे आणि सुरक्षित आश्रम येथे सहज उपलब्ध आहेत.गंगटोक,सिक्कीमगंगटोक हे अतिशय स्वच्छ, शांत आणि सुरक्षित शहर म्हणून ओळखले जाते. येथील लोक मदतीस नेहमी तत्पर असतात. हिमायीन नजारे, बौद्ध मठ आणि आल्हाददायक हवामान यामुळे एकट्याने वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे.शिलाँग, मेघालयशिलाँग हे महिलांसाठी एक सुरक्षित आणि आरामदायी हिल स्टेशन आहे. हिरवीगार टेकड्या, सुंदर ठिकाणे, कॅफे संस्कृती आणि संगीतप्रेमी वातावरण हे ठिकाण वेगळे बनवते. येथे सार्वजनिक वाहतूक आणि राहण्याची सोय सहज उपलब्ध आहे..Capricorn Yearly Horoscope 2026: राहु, शनि आणि गुरु कसा बदलणार तुमचं आयुष्य; वाचा संपूर्ण वार्षिक राशीभविष्य .कूर्ग, कर्नाटककूर्ग हे निसर्गप्रेमी महिलांसाठी एक आदर्श ठिकाण आहे. कॉफी ग्राउंड्स, स्पॉट्स आणि शांत होमस्टे येथे आरामदायी आणि सुरक्षित अनुभव देतात. शहराच्या गर्दीपासून दूर राहण्यासाठी आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्यासाठी कूर्ग परिपूर्ण आहे.वायनाड, केरळकेरळमधील वायनाड हे एक शांत आणि नैसर्गिक ठिकाण आहे. जंगले, टेकड्या आणि गवताळ शेतांमुळे येथील वातावरण खूप आरामदायी आहे. महिला एकट्या प्रवाशांसाठी सुरक्षित रिसॉर्ट्स आणि होमस्टे उपलब्ध आहेत.अल्मोडा, उत्तराखंडअल्मोडा हे एक सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित हिल स्टेशन आहे. कुमाऊँ पर्वतरांगांमध्ये वसलेले हे शहर त्याच्या शांत वातावरणासाठी, सुंदर सूर्योदयासाठी आणि स्थानिक संस्कृतीसाठी ओळखले जाते. हे ठिकाण स्वतःसोबत वेळ घालवण्यासाठी खूप योग्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.