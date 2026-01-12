टूरिझम

Somnath Temple: सोमनाथ मंदिरावर 1000 वर्षांनंतर असा प्रकाश आणि भव्यता पाहिली नाहीत, पाहा पीएम मोदींचा मंत्रजप व्हिडिओ

PM Modi’s Visit and Spiritual Ceremony: सोमनाथ मंदिरावर १००० वर्षानंतर पीएम मोदींनी ज्योतिलिंगाची पूजा आणि मंत्रजप केला. सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाच्या निमित्ताने भव्य ड्रोन शोने सनातन धर्माची झलक दिली
Somnath Temple Tourism: २०२६ हे वर्ष गुजरातमधील सोमनाथ मंदिरासाठी एक खास वर्ष आहे. मंदिरावरील ऐतिहासिक हल्ल्याला १००० वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि स्वतंत्र भारतातील सोमनाथ मंदिराच्या अभिषेकाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

