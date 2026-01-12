Somnath Temple: सोमनाथ मंदिरावर 1000 वर्षांनंतर असा प्रकाश आणि भव्यता पाहिली नाहीत, पाहा पीएम मोदींचा मंत्रजप व्हिडिओ

Somnath Temple Tourism: २०२६ हे वर्ष गुजरातमधील सोमनाथ मंदिरासाठी एक खास वर्ष आहे. मंदिरावरील ऐतिहासिक हल्ल्याला १००० वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि स्वतंत्र भारतातील सोमनाथ मंदिराच्या अभिषेकाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. .या एका खास प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंदिराला भेट दिली आणि यावेळी त्यांनी ज्योतिर्लिंगाची पूजा केली आणि मंत्रांचा जप केला आणि याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..NHM Gadchiroli Bharti 2026: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोलीत 172 पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या A टू Z संपूर्ण माहिती.सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आणि ड्रोन शोसोमनाथ स्वाभिमान पर्वाच्या निमित्ताने मंदिर परिसरात अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर भव्य ड्रोन शोचे आयोजन करण्यात आले होते. या शोमध्ये, सुमारे ३००० ड्रोनद्वारे, सोमनाथ मंदिरावरील आकाश, त्रिशूल, ओमचे प्रतीक, भगवान शिवाचे तांडव आणि पंतप्रधान मोदींची मूर्ती दाखवण्यात आली. हा कार्यक्रम सनातन धर्माच्या भव्यतेचे आणि भारताच्या जिवंत परंपरेचे प्रतीक आहे..१०२६ आणि २०२६: दोन्ही वर्षांचा इतिहाससोमनाथ मंदिरावर पहिला मोठा हल्ला १०१२६ मध्ये गझनीच्या मदमूदने केला होता, ज्यामुळे मंदिराचा खजिना लुटला गेला होता. किंवा खजिन्यात सोने, चांदी, आणि मौल्यवान रत्ने होती. या हल्ल्याचा उद्देश केवळ मालमत्ता मिळवणे हा नव्हता, तर आक्रमकांना त्यांच्या अधिकाराचा आणि भयानक शक्तीचा संदेश द्यायचा होता.दुसरीकडे, ११ मे १९५१ रोजी, स्वतंत्र भारतात नूतनीकरण केलेल्या सोमनाथ मंदिराचे अभिषेक करण्यात आले. २०२६ मध्ये किंवा प्राणप्रतिष्ठेलाला ७५ वर्ष पूर्ण होतील, ज्यामुळे हे वर्ष मंदिरासाठी ऐतिहासिक ठरेल..Backwater Tourism: पर्यटन प्रेमींसाठी खास! भारतातील या ठिकाणी मिळतो हाऊसबोट स्टेचा आनंद.पंतप्रधान मोदींचे दर्शन आणि मंत्रजपपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंदिरात जाऊन ज्योतिर्लिंगाची पूजा केली आणि शिवपूजा केली. खरं तर, त्यांनी भारताच्या महान सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक संपत्तीला अधोरेखित केले. त्यांनी सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे, जॅमध्ये मंदिराची भव्यता, समुद्रासमोर उभे असलेले मंदिर आणि सनातन धर्माचे दिव्यत्व स्पष्टपणे दिसून येते. सोमनाथ मंदिर हे केवळ एक वास्तूकला नाही तर हजारो वर्षाच्या भारताच्या चैतन्यशील परंपरेचे प्रतीक आहे. समुद्राच्या कड्यावर उभे असलेले हे मंदिर भारतीय संस्कृतीची शक्ती, आदर आणि ओळख दर्शविणारे एक अमूल्य स्मारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.