Spiti Valley Trip: स्पिती व्हॅली ट्रिप प्लॅन करताय? मग मुलींनी 'या' गोष्टी नक्की सोबत ठेवा!

Essential Travel Gear for Girls in Spiti Valley: तुम्ही देखील क्रिसमस आणि न्यूएअर च्या सुट्टीमध्ये स्पिती व्हॅलीला जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर ही माहिती तुमच्यासाठी आहे. जर तुम्ही सोलो किंवा फ्रेंड्स सोबत जात असाल तर या गोष्टी तुमच्यासोबत असायला हवे
Monika Shinde
Spiti Travel Tips For Girls: स्पिती व्हॅली हा फक्त एक पर्यटनस्थळ नाही, तो एक अनुभव आहे. समुद्रपाटीपासून १२,००० फुटांहुन अधिक उंचीवर वसलेली ही दरी निसर्गाच्या रौद्र आणि शांत अशा दोन्ही रूपांची ओळख करून देते.

आजकाल अनेक मुली सोलो, फ्रिडस किंवा ग्रुप करून स्पिती व्हॅलीला भेट देतात. मात्र हा प्रवास जितका सुंदर आहे तितकाच तो शारीरिक, मानसिक आणि नियोजनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मकही आहे. म्हणूनच स्पिती व्हॅलीला जाणाऱ्या मुलींनी फक्त सामनाच नाही, तर योग्य माहिती, तयारी आणि मानसिक तयारीही सोबत ठेवणं तितकंच गरजेचं आहे.

1. हवामान समजून घ्या आणि त्यानुसार कपडयांची तयारी करा

स्पिती व्हॅली ही कोल्ड डेजर्ट आहे. उन्हाळ्यातही तापमान दिवस 15–20°C तर रात्री 0°C च्या आसपास जातं. तिथे अचानक हवामान बदल होणे सामान्य आहे. यासाठी या वस्तू जवळ ठेवा.

थर्मल इनर (वरचा व खालचा)

फ्लीस जॅकेट + विंडप्रूफ जॅकेट

उबदार टोपी, मफलर, हातमोजे

ट्रॅक पँट किंवा थर्मल लेगिंग

लेयरिंग केल्याने थंडीपासून संरक्षण तर होतंच, पण दिवसा जड कपडे काढण्याची मुभा मिळते.

2. योग्य पादत्राणे आणि चालण्यासाठी तयारी

स्पितीमध्ये रस्ते खडबडीत, दगडी आणि काही ठिकाणी पायवाटा अरुंद असतात. मंदिर, मठ किंवा गाव फिरताना बरंच चालावं लागतं.

चांगल्या ग्रिपचे ट्रेकिंग शूज

अँटी-स्लिप सोल असलेले शूज

2–3 जोड जाड सॉक्स

चपला किंवा फॅशन शूज इथे अजिबात उपयोगाचे नाहीत.

3. उंचीमुळे होणाऱ्या त्रासासाठी वैद्यकीय तयारी

स्पिती व्हॅली 12,000 ते 14,000 फूट उंचीवर आहे. त्यामुळे काहींना Altitude Sickness होऊ शकते.

सोबत असावं:

डॉक्टरांनी सुचवलेली औषधे

डोकेदुखी, उलटी, सर्दी–खोकल्याची औषधे

बँडेज, अँटीसेप्टिक क्रीम

ORS पावडर

पहिल्या 1–2 दिवसांत जास्त धावपळ टाळणं फार महत्त्वाचं आहे.

4. मेंस्ट्रुअल आणि वैयक्तिक हायजिन मॅनेजमेंट

दुर्गम भागात मेडिकल स्टोअर्स सहज मिळत नाहीत.

मुलींनी विशेष लक्ष द्यावं:

पुरेसे सॅनिटरी पॅड्स / मेंस्ट्रुअल कप

इनरवेअर जास्त प्रमाणात

वेट वाइप्स, टिश्यू पेपर

हँड सॅनिटायझर

थंड हवामानामुळे हायजिन राखणं अधिक गरजेचं ठरतं.

5. सूर्यप्रकाश आणि त्वचेचं संरक्षण

थंडी असली तरी उंचावर सूर्यप्रकाश तीव्र असतो, ज्यामुळे सनबर्न होऊ शकतो.

आवश्यक स्किन केअर:

SPF 40 किंवा त्याहून जास्त सनस्क्रीन

मॉइश्चरायझर (कोरडी त्वचा टाळण्यासाठी)

लिप बाम (SPF असलेला)

सनग्लासेस

यामुळे त्वचा आणि डोळ्यांचं संरक्षण होतं.

6. सुरक्षिततेसाठी डिजिटल आणि ऑफलाइन तयारी

स्पितीमध्ये नेटवर्क फारच मर्यादित आहे.

मुलींनी नक्की करावं:

पॉवर बँक (2 असतील तर उत्तम)

फोनमध्ये ऑफलाइन मॅप्स डाउनलोड करा

ओळखपत्रे आणि फोटो कॉपी

इमर्जन्सी नंबर कागदावर लिहून ठेवा

तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता ऑफलाइन तयारी महत्त्वाची आहे.

7. अन्न, पाणी आणि ऊर्जा टिकवण्यासाठी तयारी

लांब अंतर आणि उंचीमुळे थकवा लवकर येतो.

सोबत ठेवा:

ड्राय फ्रूट्स

एनर्जी बार / चॉकलेट

रीफिलेबल पाण्याची बाटली

पाणी कमी पिण्याची चूक करू नका, डिहायड्रेशन टाळा.

