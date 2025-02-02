टूरिझम

Valentine Day 2026: प्रेमाचे प्रतीक असलेल्या ‘या’ 5 ठिकाणी गर्लफ्रेंडसोबत फिरा, नात्यात वाढेल गोडवा!

Best romantic places to visit in February with girlfriend: जेव्हा प्रेमाच्या प्रतीकांचा विचार केला जातो तेव्हा भारतातील ताजमहल डोळ्यासमोर येतं. पण याशिवाय 5 असे ठिकाण आहेत जिथे गर्लफ्रेंडसोबत भेट देऊन व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल बनवू शकता.
Valentine Day 2026 Travel Tips

Sakal
Best romantic places to visit in February with girlfriend: दरवर्षी 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने कपल्स एकमेकांबद्दलचे प्रेम व्यक्त करतात. अनेक वेळा एक जोडीदार दुसऱ्याला प्रपोज करतो, ज्यासाठी ते चांगले लोकेशन शोधतात. एखाद्याचे बजेट थोडेसे वाजवी असेल तर तो अगदी जवळील ठिकाणी जाऊन व्हॅलेंटाईन साजरा करतात. ताजमहाल हे भारतातील अतिशय लोकप्रिय ठिकाण आहे. ही सुंदर इमारत शाहजहान आणि मुमताज यांच्या प्रेमकथेचे प्रतीक मानली जाते. व्हॅलेंटाईनच्या निमित्तानेही अनेक लोक इथे भेट देतात. पण जर तुम्ही इतर काही चांगले लोकेशन शोधत असाल तर पुढील ठिकाणांना भेट देऊ शकता.

