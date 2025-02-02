Valentine Day 2026: प्रेमाचे प्रतीक असलेल्या ‘या’ 5 ठिकाणी गर्लफ्रेंडसोबत फिरा, नात्यात वाढेल गोडवा!

Best romantic places to visit in February with girlfriend: दरवर्षी 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने कपल्स एकमेकांबद्दलचे प्रेम व्यक्त करतात. अनेक वेळा एक जोडीदार दुसऱ्याला प्रपोज करतो, ज्यासाठी ते चांगले लोकेशन शोधतात. एखाद्याचे बजेट थोडेसे वाजवी असेल तर तो अगदी जवळील ठिकाणी जाऊन व्हॅलेंटाईन साजरा करतात. ताजमहाल हे भारतातील अतिशय लोकप्रिय ठिकाण आहे. ही सुंदर इमारत शाहजहान आणि मुमताज यांच्या प्रेमकथेचे प्रतीक मानली जाते. व्हॅलेंटाईनच्या निमित्तानेही अनेक लोक इथे भेट देतात. पण जर तुम्ही इतर काही चांगले लोकेशन शोधत असाल तर पुढील ठिकाणांना भेट देऊ शकता. .I Love You Wall, पॅरिसफ्रान्समधील ही भिंत प्रेमाची भिंत मानली जाते. पण या संपूर्ण शहराला प्रेमाचे शहर म्हटले जाते. ही भिंत मॉन्टमार्टे परिसरात आहे. इथे आय लव्ह यू अनेक भाषांमध्ये लिहिलेले आहे. इथे दूरदूरवरून कपल्स येतात, एकमेकांना प्रपोज करतात आणि भिंतीजवळ फोटो काढतात. यंदा व्हॅलेंटाईन डे खास बनवण्यासाठी गर्लफ्रेंडसोबत भेट देऊ शकता. यामुळे तुमच्या नात्यातील प्रेम देखील वाढेल. .प्रेयसी ॲबी, स्कॉटलंडया ठिकाणाची कहाणी खूप रंजक आहे. काही अहवाल सांगतात की 1268 मध्ये येथील राजाच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या पत्नीने त्याचा मृतदेह हस्तिदंती शवपेटीमध्ये पुरला आणि नंतर स्वतःच्या मृत्यूनंतर, त्याच ठिकाणी पतीसह स्वत: ला दफन केले. या जागेला आता मठ म्हणतात. हे एक रोमँटिक स्पॉट मानलं जातं. स्कॉटलंडला जाण्याचा विचार करत असाल तर या ठिकाणा नक्की भेट द्या आणि यंदाचा व्हॅलेंटाईन डे गर्लफ्रेंडसोबत खास बनवा. .आयफेल टॉवर, फ्रान्स (Eiffel Tower)आयफेल टॉवर 1889 मध्ये पॅरिस उत्सवासाठी गुस्ताव्ह आयफेल यांनी बांधला होता. चित्रपट आणि मालिकांमध्येही तुम्ही हे ठिकाण लव्हर्स पॉइंट म्हणून पाहिले असेल. येथे जोडपे एकमेकांवरील प्रेम व्यक्त करतात. या टॉवरच्या आजूबाजूला आकर्षक रोषणाई केली जाते. त्यामुळे संपूर्ण शहर उजळून निघते. तुमच्या नात्यातील प्रेम वाढवण्यासाठी यंदाच्या व्हॅलेंटाईन डे गर्लफ्रेंडसोबत भेट देऊ शकता. .टोरेचियारा कॅसल, इटली (Castello di Torrechiara)परमा व्हॅलीच्या वर वसलेला हा राजवाडा प्रेमाचेही प्रतीक आहे. हा राजवाडा रॉसीने आपल्या मालकिणीवरील प्रेमाच्या आधारावर बांधला होता. या महालात सुंदर चित्रेही काढण्यात आली आहेत. व्हॅलेंटाईन डेलाही येथे प्रवेश विनामूल्य आहे. यंदाच्या रोमँटिक फ्रेब्रुवारीत गर्लफ्रेंडसोबत या ठिकाणाला नक्की भेट देऊ शकता..बोल्ट कॅसल, यूएसए (Boldt Castle)हा किल्ला हार्ट आयलंड, न्यूयॉर्क येथे बांधला आहे. हा राजवाडा येथील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जॉर्ज सी. बोल्ट यांनी खास करून त्यांच्या पत्नीसाठी बांधला होता. या महालाला हृदयाचा आकारही देण्यात आला आहे. हा वाडा जोडप्यांमध्येही खूप प्रसिद्ध आहे. यंदाच्या व्हॅलेंटाईन खास बनवण्यासाठी गर्लफ्रेंडसोबत या ठिकाणाला नक्की भेट देऊ शकता. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.