Hampi : अखंड दगडात कोरलेलं वैभव... स्थापत्यकलेच्या चमत्कारातून झळकते ‘हंपी’ची ऐतिहासिक ओळख!

Hampi Tourism : कर्नाटकात हंपी हे ठिकाण सर्वांत सुंदर आहे. आपल्या कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि स्थापत्य कलेचा अजोड नमुना असलेले हे सुंदर ठिकाण. हंपी पाहताना जागोजागी आपल्याला आपण एक विशाल साम्राज्य पाहत आहोत हे जाणवतं. .या सुंदर जागेत अखंड दगडामध्ये कोरल्या गेलेल्या असंख्य मूर्ती, मोठमोठाली मंदिरं, दगडी दोमजली बाजार, उंच उंच रचना असलेली गोपुरं, दगडातंच तयार केलेले दिवे असे अनेक प्रकार पाहायला मिळतात. आत्ता पाहतो ती हंपी काहीशी पडझड झालेली, विस्कळित आहे; पण याचं संवर्धन सुरू आहे..तुंगभद्रा नदीच्या काठी असलेलं विरुपाक्ष मंदिर, त्याच्या शेजारी असलेला हेमुकुट मंदिर समूह, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, प्राचीन महादेव मंदिर, कमल महल, हत्तीखाना आणि इतर अनेक ठिकाणं पाहण्यासारखी आहेत. हंपी विशेष प्रसिद्ध आहे येथील विठ्ठल मंदिरासाठी आणि या विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणात असलेल्या दगडी रथासाठी. .यास दगडी रथाचा फोटो आपल्या पन्नास रुपयाच्या चलनाच्या नोटेवरसुद्धा आहे. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, की या मंदिरात कोणत्याही देवाची मूर्ती नाही. विजय विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणातूनच तुम्हाला अंजनेयाद्री पर्वत दिसतो. याच ठिकाणी हनुमानाचा जन्म झाला असं म्हणतात..इथं प्रत्येक वास्तूच्या ठिकाणी स्वच्छता आहे. गार्ड आहेत, दिशादर्शक फलक आहेत. तुम्हाला जागोजागी गाईड, रिक्षा मिळतात. संपूर्ण हंपी फिरण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. पर्वतावरून अतिशय सुंदर सूर्यास्त दिसतो. आपल्या पूर्वजांनी आपल्यासाठी एक खूप मोठा सांस्कृतिक वारसा मागे ठेवला आहे. हंपीला भेट देऊन आपण तो पाहू शकतो.महानंदा पवार.