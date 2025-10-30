टूरिझम

Hampi : अखंड दगडात कोरलेलं वैभव... स्थापत्यकलेच्या चमत्कारातून झळकते ‘हंपी’ची ऐतिहासिक ओळख!

Karnataka tourism : कर्नाटकातील हंपी जो रथासाठी प्रसिद्ध आहे, त्या विशाल साम्राज्याच्या स्थापत्य कलेचा आणि समृद्ध वारशाचा अनुभव घ्या.
Hampi Tourism : कर्नाटकात हंपी हे ठिकाण सर्वांत सुंदर आहे. आपल्या कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि स्थापत्य कलेचा अजोड नमुना असलेले हे सुंदर ठिकाण. हंपी पाहताना जागोजागी आपल्याला आपण एक विशाल साम्राज्य पाहत आहोत हे जाणवतं.

