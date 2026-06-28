Mathura Kusum Sarovar : गोवर्धन परिक्रमेतील 'गुप्त खजिना'; कुसुम सरोवराच्या खोलीचे रहस्य आजही कायम! वृंदावन-गोवर्धन फिरताना हे ठिकाण नक्की पहा

उत्तर प्रदेशातील ब्रजभूमी ही केवळ भगवान श्रीकृष्णाच्या बाललीलांसाठीच नव्हे, तर अनेक अध्यात्मिक आणि विस्मयकारक रहस्यांसाठी ओळखली जाते. मथुरा शहरापासून साधारण २८ किलोमीटर अंतरावर, प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वताच्या परिक्रमा मार्गात असेच एक रहस्यमयी स्थान आहे, ज्याला 'कुसुम सरोवर' म्हणून ओळखले जाते. या सरोवराच्या सौंदर्याचे दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी हजारो भाविक आणि पर्यटक येथे येतात. परंतु, या सरोवराच्या तळाशी दडलेल्या पौराणिक आणि गूढ कथा आजही लोकांना चकित करतात..स्थानिक अभ्यासक आणि पंडित हर्षवर्धन कौशिक यांच्या मते, कुसुम सरोवर हे कोणतेही सामान्य सरोवर नसून ते अत्यंत चमत्कारी आणि अथांग मानले जाते.मातीचे सोने करणारा 'पारस दगड' आणि सरोवराची अथांग खोलीकुसुम सरोवराच्या खोलीबाबत ब्रज मंडळात अनेक लोककथा प्रचलित आहेत. पंडित हर्षवर्धन गोस्वामी यांनी सांगितले की, या सरोवराची खोली इतकी प्रचंड आहे की आजपर्यंत कोणालाही त्याचा अचूक अंदाज घेता आलेला नाही. जुन्या जाणकारांच्या मते, या सरोवराच्या तळाशी एकावर एक ४० हत्ती उभे केले, तरीही याच्या खोलीचा माग काढणे अशक्य आहे.या सरोवरामध्ये एक अतिशय दुर्मिळ 'पारस दगड' (लोखंडाचे सोन्यात रूपांतर करणारा चमत्कारिक धातू) फेकला गेला होता, अशी मान्यता आहे. या संदर्भात एक रंजक कथा सांगितली जाते की, जेव्हा हा पारस दगड सरोवरात पडला, तेव्हा प्रसिद्ध संत रूप सनातन गोस्वामी यांनी सरोवरातील माती (रज) आपल्या हातात घेतली. त्या वेळी त्यांच्या हातामध्ये शेकडो पारस दगड आले होते, जे पाहून तेथील सर्व जण थक्क झाले होते..'इच्छाधारी नागमणी'चे गूढ आणि चेतावणीपारस दगडासोबतच, कुसुम सरोवराच्या पवित्र पाण्यात एका इच्छाधारी नागाचा अत्यंत तेजस्वी 'नागमणी' देखील सुरक्षित आहे, अशी श्रद्धा स्थानिक लोकांमध्ये दृढ आहे.अंधत्व आणि मृत्यूचे भय: असे म्हटले जाते की, ज्या कोणत्याही व्यक्तीने लोभापोटी किंवा कुतूहलापोटी हा नागमणी अथवा पारस दगड शोधण्याचा किंवा त्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, तो एक तर अंध, मुका किंवा बहिरा झाला, किंवा त्याचा गूढ मृत्यू झाला. यामुळेच या सरोवराच्या आंतरिक रहस्यांशी छेडछाड करण्याचे धाडस कोणीही करत नाही..आजच्या काळात कुसुम सरोवर हे आपल्या अप्रतिम वास्तुकलेसाठी आणि विस्तीर्ण घाटांसाठी एक प्रमुख पर्यटन स्थळ बनले आहे. या सरोवराच्या काठावर बांधलेल्या प्राचीन छत्र्या आणि सुंदर दगडी बांधकाम पर्यटकांना आकर्षित करते, मात्र त्यासोबतच या सरोवराचा हा रहस्यमयी इतिहास भाविकांच्या मनात एक वेगळीच उत्सुकता आणि आदराची भावना निर्माण करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.