Budget Friendly Destinations: ना महागडी तिकिटं, ना महागडी हॉटेल्स! फक्त १० हजारांत करा भारतातील 'या' ३ ठिकाणांची सफर

BEST LOW COST HOLIDAY DESTINATIONS IN INDIA: दिवाळीची सुट्टी आता संपत आली असली, तरी पुढच्या महिन्यात बऱ्याच शाळांना ख्रिसमसची सुट्टी लागेल. याव्यतिरिक्त दिवाळीची सुट्टी घेतलीच नसेल आणि तुम्हाला कुठेतरी फिरायला जायची इच्छा असेल, तर भारतात अशी अनेक नयनरम्य ठिकाणं आहेत, जिथे कमी बजेटमध्येही मनसोक्त भटकंती करता येते. तुम्ही जर या ठिकाणी ट्रिपला जाण्यासाठी योग्य प्लॅनिंग केलं तर एकदम बजेट फ्रेंडली दरात, म्हणजेच १० हजारातही करू शकता. चला, जाणून घेऊया या पर्यटनस्थळांविषयी!.हम्पीइतिहास, स्थापत्यकला आणि वेगळ्या निसर्गरचनेची आवड असेल, तर कर्नाटकातील हम्पीला नक्की भेट द्या. विजयनगर साम्राज्याची राजधानी असलेल्या या ऐतिहासिक शहरात आजही अनेक प्राचीन वास्तू आणि मंदिरांचे अवशेष पाहायला मिळतात. मोठमोठे दगड, मंदिरांची भव्य रचना आणि आजूबाजूचा निसर्ग यामुळे हम्पीचं सौंदर्य आणखी खुलून दिसतं..विरुपक्ष मंदिर, विठ्ठल मंदिर, दगडी रथ आणि मातंग टेकडी ही इथली प्रसिद्ध पर्यटनस्थळं आहेत. विशेष म्हणजे, मातंग टेकडीवरून दिसणारं सूर्योदयाचं किंवा सूर्यास्ताचं दृश्य पर्यटकांच्या कायम स्मरणात राहतं. परिसरातील विविध ठिकाणं फिरण्यासाठी सायकल किंवा स्कूटर भाड्याने घेता येते. बजेटमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी इथले होमस्टे आणि साधे निवास पर्याय फायदेशीर ठरू शकतात..मॅकलोडगंजहिमाचल प्रदेशातील डोंगररांगांमध्ये वसलेलं मॅकलोडगंज हे शांतता आणि साहस यांचा अनुभव देणारं पर्यटनस्थळ आहे. सभोवतालची हिरवीगार झाडं, उंच पर्वत आणि आल्हाददायक वातावरण यामुळे इथं आल्यावर शहराच्या धावपळीचा विसर पडतो. निसर्गरम्य ठिकाणी भटकंती करण्यासोबतच इथल्या बौद्ध संस्कृतीची ओळख करून घेता येते.मॅकलोडगंजमध्ये नामग्याल मठ, भागसूनाग मंदिर आणि धबधबा ही ठिकाणं आवर्जून पाहण्यासारखी आहेत. ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी त्रिउंड ट्रेक हा खास आकर्षणाचा विषय आहे. दिल्ली किंवा चंदीगडहून बसने धर्मशाळा गाठून पुढे मॅकलोडगंजला जाता येतं. कमी खर्चात राहण्यासाठी हॉस्टेल आणि गेस्ट हाऊसचे पर्यायही उपलब्ध आहेत..गोकर्णसमुद्राच्या लाटांचा आवाज ऐकत निवांत सुट्टी घालवायची असेल, तर कर्नाटकातील गोकर्ण हा उत्तम पर्याय आहे. गोव्याच्या तुलनेत कमी गजबजलेलं असलेलं हे ठिकाण सुंदर किनारे आणि निवांत वातावरणासाठी ओळखलं जातं. मित्रांसोबत किंवा एकट्याने फिरायला जाणाऱ्यांसाठीही गोकर्णची सफर खास ठरू शकते..इथल्या ओम बीचचा आकार 'ॐ' अक्षरासारखा असल्यामुळे त्याला हे नाव मिळालं आहे. याशिवाय कुडले बीच, हाफ मून बीच आणि पॅराडाइज बीचला भेट देता येते. समुद्रकिनाऱ्यावरील छोट्या कॅफेमध्ये बसून सूर्यास्त पाहण्याचा अनुभवही वेगळाच असतो. स्थानिक खाद्यपदार्थ, बीचजवळील शॅक्स आणि परवडणारी हॉस्टेल्स यामुळे कमी खर्चात सुट्टीचा आनंद घेता येतो. .बजेट फ्रेंडली ट्रिप प्लॅन करत असताना या गोष्टी ठेवा लक्षात!१० हजार रुपयांच्या आसपास सहलीचं बजेट ठेवायचं असेल, तर केवळ पर्यटनस्थळ निवडून चालणार नाही. प्रवास, राहण्याची सोय आणि जेवण यांचं नियोजनही तितकंच महत्त्वाचं आहे.प्रवासाचा पर्याय: शक्यतो रेल्वे किंवा राज्य परिवहन बसने प्रवास करा. यामुळे येण्या-जाण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो.राहण्याची व्यवस्था: महागड्या रिसॉर्टऐवजी हॉस्टेल, डॉर्मिटरी किंवा स्वस्त होमस्टेला प्राधान्य द्या.खाण्यापिण्याचा खर्च: महागड्या रेस्टॉरंटऐवजी स्थानिक खानावळी आणि छोट्या हॉटेलमधील पदार्थ चाखा.आधीच बुकिंग करा: प्रवासाची तिकिटं आणि राहण्याची जागा आगाऊ निश्चित केल्यास खर्चावर नियंत्रण ठेवता येतं.खर्चाचा हिशोब ठेवा: फिरण्याची ठिकाणं, स्थानिक वाहतूक आणि इतर छोट्या खर्चांसाठी स्वतंत्र बजेट ठरवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.