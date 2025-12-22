Winter Family Vacation Guide: हिवाळ्यात मुलांसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? मग आधी 'या' टिप्स नक्की वाचा; एंजॉयमेंट होईल डबल

How to Enjoy a Winter Vacation with Kids: हिवाळा सुरु झाला की सगळ्यांची ट्रिप प्लॅन करण्यासाठी लगबग सुरु होते. कारण हा ऋतू फिरण्यासाठी अत्यंत अनुकूल मानला जातो. उन्हाचा त्रास कमी असल्यानं प्रवास अधिक आरामदायक वाटतो. पण, लहान मुलांसोबत ट्रॅव्हल करताना विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं. थंडीमुळे मुलांना अस्वस्थता जाणवू शकते आणि त्यामुळे पालकांचाही प्रवास तणावपूर्ण होऊ शकतो. योग्य नियोजन आणि काही सोप्या टिप्स लक्षात ठेवल्या तर हिवाळ्यातील मुलांसोबतचा प्रवास नक्कीच सुखकर आणि आठवणीत राहणारा ठरू शकतो. म्हणून पुढे दिलेल्या टिप्स नक्की फॉलो करा. .प्रवासाची तयारी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवासर्वप्रथम प्रवासाच्या ठिकाणचे हवामान तपासा. तापमान, पाऊस आणि वारा यानुसार कपडे आणि सामान ठरवा.मुलांसोबत लवचिकपणे प्रवास करा; वेळापत्रकात बदल लागू शकतो.आरामदायक ठिकाणे निवडा जिथे मुलांना खेळण्याची किंवा मोकळी जागा मिळेल.प्रवासाचा वेळ असा ठेवा की मुले झोपेत असतील; त्यामुळे ते शांत राहतात आणि प्रवासही सुलभ होतो.वाहनाची निवड मुलांच्या सोयीचा विचार करून करा..Year Ender 2025: सोलो ट्रॅव्हल ते इको टूरिझम; 2025 मध्ये भारतीयांच्या प्रवासाच्या सवयींमध्ये 'असा' झाला मोठा बदल! .पॅकिंग टिप्समुलांसाठी स्वेटर, जॅकेट, टोपी, मोजे, हातमोजे आणि गरम बूट ठेवा. काही अतिरिक्त कपडे नेहमी सोबत ठेवा.मुलांची आवश्यक औषधे सोबत ठेवा, जसे ताप, खोकला किंवा सर्दीवर.मनोरंजनासाठी खेळणी, पुस्तके किंवा रंगभरणीची साधने पॅक करा.स्नॅक्स, फळे किंवा ड्राय फ्रूट्स नेहमी सोबत ठेवा, प्रवासात भूक लागल्यास लगेच देता येईल..प्रवासादरम्यानमुलांना आरामदायक सीट द्या, झोप घेण्यासाठी किंवा शांत बसण्यासाठी.खिडकीतून निसर्गदृश्य दाखवा, त्यामुळे कंटाळा कमी होतो.वेळोवेळी थांबे घ्या, मुलांना थकवा जाणवणार नाही.प्रवासात पाणी पुरेसे पाजत रहा.सुरक्षेसाठी कार प्रवासात योग्य सीट वापरा, धूप असल्यास सनस्क्रीन लावा आणि आपत्कालीन क्रमांक मुलांच्या खिशात ठेवा..Migratory Birds in Pune: स्थलांतरित पक्ष्यांचे पुणे आश्रयस्थान! बदलत्या हवामानामुळे हजारो किलोमीटरचा प्रवास.स्टे आणि अनुभवमुलांसाठी अनुकूल हॉटेल्स निवडा जिथे खेळण्याची सोय असेल.स्वयंपाकाची सुविधा असल्यास घरसारखे अन्न सहज तयार करता येते.मुलांना स्थानिक पदार्थ चाखायला द्या, स्थानिक संस्कृती आणि परंपरा समजावून सांगा.प्रवास करताना फोटो काढा; पुढे ते आठवणी म्हणून पाहता येतील.योग्य तयारी, काळजी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास हिवाळ्यातील मुलांसोबतचा प्रवास आनंददायी आणि संस्मरणीय ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.