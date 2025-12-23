टूरिझम

Trip Locations : गुगलवर वर्षभरात सर्च झालीत टॉप 5 ठिकाणे, दोन दिवसांची सुट्टी घेऊन प्लॅन करा ट्रीप, खर्चही एकदम कमी

2 day trip places: दोन दिवसाची ट्रीप प्लॅन कराची असेल तर वर्षभरात गुगलवर सर्च झालेल्या या टॉप 5 ठिकाणांना नक्की भेट द्या
top travel destinations 2025 like Dubai, Bali, and Phuket.

top travel destinations 2025 like Dubai, Bali, and Phuket.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Google search trend : 2025 हे वर्ष पर्यटनासाठी खूप खास ठरले. गुगलच्या 'Year in Search' आणि ट्रॅव्हल ट्रेंड्सनुसार जगभरात सर्वाधिक सर्च झालेली टॉप 5 ठिकाणे आहेत दुबई, बाली, फुकेट, दोहा आणि ऑकलंड. ही ठिकाणे लक्झरी, निसर्ग, बीच आणि अॅडव्हेंचरचा परफेक्ट मेळ घालतात. दोन दिवसांच्या शॉर्ट ब्रेकसाठी ही आयडियल आहेत. चला प्रत्येकासाठी बजेट फ्रेंडली प्लॅन पाहूया फ्लाइट, राहणे, जेवण आणि अॅक्टिव्हिटींसह..

Loading content, please wait...
Dubai
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
solo trip
Google search
Weekend
Tourism Plan
trip
one day trip
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com