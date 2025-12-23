Trip Locations : गुगलवर वर्षभरात सर्च झालीत टॉप 5 ठिकाणे, दोन दिवसांची सुट्टी घेऊन प्लॅन करा ट्रीप, खर्चही एकदम कमी

Google search trend : 2025 हे वर्ष पर्यटनासाठी खूप खास ठरले. गुगलच्या 'Year in Search' आणि ट्रॅव्हल ट्रेंड्सनुसार जगभरात सर्वाधिक सर्च झालेली टॉप 5 ठिकाणे आहेत दुबई, बाली, फुकेट, दोहा आणि ऑकलंड. ही ठिकाणे लक्झरी, निसर्ग, बीच आणि अॅडव्हेंचरचा परफेक्ट मेळ घालतात. दोन दिवसांच्या शॉर्ट ब्रेकसाठी ही आयडियल आहेत. चला प्रत्येकासाठी बजेट फ्रेंडली प्लॅन पाहूया फ्लाइट, राहणे, जेवण आणि अॅक्टिव्हिटींसह...1. दुबईDay 1: मुंबई/दिल्लीहून फ्लाइट (4-5 तास). बुर्ज खलिफा टॉप आणि दुबई मॉल एक्स्प्लोर करा. फाउंटन शो आणि जुमेराह बीचवर सनसेट पाहा. रात्री अरबी डिनर करा. राहणे: हॉटेल (INR 5000-7000).Day 2: डेझर्ट सफारी करा. ड्यून बॅशिंग, कॅमेल राइडचा आनंद घ्या. मिरॅकल गार्डनला भेट द्या आणि संध्याकाळी परत या. खर्च: 30000-40000 रुपये (दोन व्यक्ती)..DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.2. बालीDay1: फ्लाइट (6-7 तास). उबुद राइस टेरेसेस आणि मंकी फॉरेस्ट पाहा. टेंपल व्हिजिट आणि बालिनीज मसाजचा आनंद घ्या. सीफूड डिनर करा. राहण्यासाठी एकदा व्हिला पाहाDay2: बीचवर सर्फिंग किंवा योगा कॅम्पमध्ये जाऊ शकताय. तुम्हाला आवडत असेल तर थोडी शॉपिंग करा. रात्री रिटर्न फ्लाइट घ्या. खर्च: 25000-35000 रुपये.3. फुकेटDay 1: फ्लाइट (4 तास). पाटोंग बीच आणि वॉटर स्पोर्ट्स एंजॉय करा. बिग बुद्धा आणि ओल्ड टाउनला भेट द्या. बँगला रोड नाइटलाइफ एंजॉय करा. राहण्यासाठी स्वस्तात रिसॉर्ट पाहाDay 2: फी फी आयलंड बोट टूर आणि स्नॉर्कलिंगचा आनंद घ्या. संध्याकाळी परत यायला निघा. खर्च: 20000-30000 रुपये..Leopard Video : भर लग्नात घुसला बिबट्या! लोकांच्या अंगावर गेला धावून; जेवणाची केली नासधूस, धडकी भरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.4. दोहाDay 1: फ्लाइट (3-4 तास). सौक वाकिफ आणि इस्लामिक आर्ट म्यूझियम पाहा. कॉर्निश प्रॉमेनेड वॉकचा आनंद घ्या. कतारी जेवण जेवा. राहण्यासाठी हॉटेल 4500-6500 मिळून जाईल.Day2: पर्ल आयलंड आणि कल्चरल व्हिलेजला भेट द्या. खर्च: 28000-38000 रुपये.5. ऑकलंडDay 1: फ्लाइट (10-12 तास, स्टॉपओव्हर). स्काय टॉवर आणि हार्बर पाहा. वायटांगी व्हिजिट करा. कीवी कुजिन एंजॉय करा. राहण्यासाठी स्वस्तात होस्टेल किंवा जास्त बजेट असेल तर हॉटेल कराDay 2: वायहेके आयलंड, वाइन टेस्टिंग, हायकिंगचा आनंद घ्या. तिसऱ्या दिवशी सकाळी परत यायला फ्लाइट घ्या. खर्च: 40000-50000 रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.