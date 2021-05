निळा निळा समुद्र अनुभवायचा असेल तर मालदीव ट्रीपसाठी बेस्टच

By

अकोला: जगात स्वर्गाची रम्य कल्पना येणाऱ्या अनेक जागा आहेत हे नाकारता येत नाही. हनीमून कपलपासून (honeymoon couple) ते सोलो ट्रिप (Solo trip), फॅमिली ट्रिप (Family trip) किंवा ग्रुप ट्रिपपर्यंत… (Group trip) ही जागा कोणालाही निराश करत नाही. मालदीव आपल्याला अनेक प्रकारे आनंद घेण्याची संधी देते. आपण मालदीवमध्ये कसेही जाल तरीही आपल्या आनंदात कमी होणार नाही. (travel to Maldives for blue water and experience)



आपल्या स्वागतासाठी तलाव आणि एक खाजगी बटलर असलेला व्हिला येथे वाट पाहत असेल. मेलबोर्धु फिनोलाहू आयलँडवरील ताज एक्सोटिका रिसॉर्ट अँड स्पा मेल विमानतळापासून 10 मिनिटांची वेगवान बोट आहे. या स्पा मध्ये, आपण भारतातील सर्वोत्तम आदरातिथ्य आणि सेवा दर्शविण्यासाठी मिळेल.

सर्व प्रथम, ती ग्रँड एंट्री असेल. आपला स्पीडबोट बेटाजवळ येताच ढोल वाजवण्यास सुरवात होईल. आपणास प्रथम गोड संगीताने आणि नंतर सीशेलच्या मालाने स्वागत केले जाईल. त्यानंतर जेट्टीवर चित्र काढले जाईल.

येथे आपल्याला जर आपण पूलसह प्रीमियम व्हिलामध्ये राहिल्यास आपण निश्चितच नंदनवन नुभवू शकता. आपणास खाजगी बागेत खाजगी मोठे डुबकी पूल, सनबेड्स, डांगे घालून तयार केलेले घर, लाऊंज खुर्च्या आणि मैदानी शॉवरसह डेक आढळतील.



ब्रेकफास्टसाठी तुम्हाला छोटी कार राइड मिळेल. ज्यामधून आपण रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचू शकता. त्यांच्या मेन्यू वरून पाव अकुरी, इंडियन हर्ब व औषधी वनस्पती आणि मसाले यांच्यापासून तयार केलेले स्क्रंबल्ड अंडी सुध्दा मिळतील.



रेस्टॉरंटमध्ये रात्रीच्या जेवणाचा अनुभव खूपच रोमँटिक, कारण पाण्यावर बसण्यासाठी एक अद्भुत व्यवस्था केली जाते. मेजबत्तींनी डिनर टेबल सजवले जातात. तसेच, बेबी शार्क येतच राहतात आणि थेट संगीत प्ले करतात. तुम्ही येथे भूमध्य चव असलेल्या केटरिंगचा आनंद घेऊ शकता. येथे रात्रीचे जेवण एक अतिशय आरामदायक आणि मनोरंजक अनुभव होता. याशिवाय, इन्फिनिटी पूल जवळील पूल बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये जेवणाला, ज्यामध्ये आम्ही एका मोठ्या लॉबस्टरची मागणी केली, ते चवदार होते.

जेवणाचा अनोखा अनुभव

समुद्र किनाऱ्यावरील बोटीने काही मिनिटांत पोहचू शकणारा महासागर मंडपाचा अनुभवही खूप सुंदर वाटेल. आपण मध्यभागी एकांताचा भाग, झाडाच्या वरची सेटिंग, तरंगणारी महासागर मंडप निवडू शकता. आणि तेथे हॉटेल आपल्यासाठी एक संस्मरणीय आणि अनोखा भोजन सेटअप तयार करेल.

या व्यतिरिक्त आपण बर्‍याच पाण्याचे उपक्रम देखील करू शकता. आपण जेट स्कीइंग, विंड सर्फिंग, स्टँड अप पॅडलिंग, पॅरासेलिंग, वॉटरस्कींग आणि स्नॉर्कलिंग इ. तेथील ओशन डायव्ह सेटर तुम्हाला स्नॉर्कलिंगची अशी अनेक साधने देते, जेणेकरून आपण लांबून लहान काळ्या टीप शार्क पाहू शकाल. गोताखोर केंद्र स्नोर्कलिंग सत्रांचे आयोजन देखील करते, ज्यामध्ये ते आपल्याला कोरल बागच्या सहलीवर देखील घेतात.



