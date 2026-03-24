Tungnath Covered in Snow: बर्फाच्या पांढऱ्या चादरीत न्हालेलं तुंगनाथ मंदिर; १२,०७३ फूट उंचीवरील या पवित्र शिवधामाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या एकाच क्लिकवर

1. उत्तराखंडातील तुंगनाथ मंदिर बर्फाच्या चादरीत झाकले गेले आहे. 2. हे मंदिर जगातील सर्वात उंच शिवमंदिर म्हणून ओळखले जाते. 3. महाभारताच्या कथांमुळे तुंगनाथला विशेष महत्त्व आहे. 5. चोपटा येथून तुंगनाथला जाण्यासाठी ३.५ किलोमीटरचा ट्रेक करावा लागतो..Tungnath Temple: बर्फाच्छादित प्रदेश, उंचच उंच झाडी, देवस्थानं, निसर्गरम्य नजारा यामुळे हिमाचल प्रदेश आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर नेहमीच चर्चेत असतो. सध्या मात्र चर्चा होतीय ती उत्तराखंडामधील आणि जगातलं सर्वात उंच शिवमंदिराबद्दलची. .अलीकडे झालेल्या हिमवर्षावामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर शुभ्र बर्फाच्या चादरीत झाकला गेला असून, हे दृश्य पाहण्यासाठी भाविक आणि पर्यटक दोघांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये उन्हाळ्याची चाहूल लागलेली असतानाच, हिमालयीन भागात अजूनही कडाक्याची थंडी अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे पर्यटक या ठिकाणी ओढले जात आहेत..जगातील सर्वात उंच शिवमंदिरभगवान शंकराचं हे तुंगनाथ मंदिर सुमारे ३,६८० मीटर (१२,०७३ फूट) उंचीवर वसलेलं जगातील सर्वात उंच मंदिर मानलं जातं. हे मंदिर गढ़वाल हिमालयाच्या परिसरात आहे आणि, जवळपास हजार वर्षांपेक्षाही अजून जुनं मंदिर आहे. भारतातील पाच पवित्र केदार मंदिरांमध्ये तुंगनाथ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.या मंदिराच्या परिसरातून चंद्रशिला शिखरावर पोहोचता येतं, जिथून नंदा देवी, चौखंबा आणि नीलकंठ यासारखी बर्फाळ शिखरं बघता येतात. .महाभारताशी जोडलेली कथापुराणानुसार तुंगनाथ मंदिराला विशेष महत्त्व आहे. महाभारत युद्धानंतर पांडवांनी आपल्या पापांची प्रायश्चित्त घेण्यासाठी भगवान शंकराची उपासना केली होती, अशी मान्यता आहे. त्यावेळी शंकराने बैलाचे रूप धारण करून त्यांच्यापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांच्या शरीराचे विविध भाग वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रकट झाले, जे आज पंच केदार म्हणून ओळखले जातात. तुंगनाथ येथे भगवान शिवांचे हात (बाहू) प्रकट झाल्याची श्रद्धा आहे..तुंगनाथला भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळतुंगनाथ मंदिराला भेट देण्यासाठी एप्रिल ते जून हा काळ सर्वात योग्य मानला जातो. त्याचसोबत सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हाही काळ प्रवासासाठी अनुकूल मानला जातो. या काळात हवामान स्वच्छ आणि प्रवासासाठी सोयीचं असतं. .ट्रेकिंग आणि निसर्गाचा संगमतुंगनाथला जाण्यासाठी चोपटा येथून सुमारे ३.५ किलोमीटरचा ट्रेक करावा लागतो. हा ट्रेक मध्यम कठीण असला तरी मार्गातील नैसर्गिक दृश्ये प्रवासाला अधिक संस्मरणीय बनवतात. चोपटा हे ठिकाण 'मिनी स्वित्झर्लंड' म्हणूनही प्रसिद्ध आहे.तुंगनाथ मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून, निसर्ग, अध्यात्म आणि साहस यांचा सुंदर संगम आहे. हिमवर्षावाच्या पार्श्वभूमीवर या मंदिराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते, त्यामुळे एकदा तरी येथे भेट देण्याचा अनुभव खास ठरतो.