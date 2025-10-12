Best Places to Visit Diwali 2025: एक सण, सहा अनोख्या परंपरा; यंदाच्या दिवळीत द्या भारतातील या ठिकाणांना भेट

Top 6 Unique Diwali Experiences Across India: भारतीय आणि हिंदू संस्कृतीतील सर्वात मोठा आणि मोठ्या जल्लोषात साजरा होणार सण म्हणजे दिवाळी. हा फक्त दिव्यांचा सण नाही, तर भारतातील सांस्कृतिक वैविध्यतेचे दर्शन घडवणारा सण आहे. १४ वर्षांच्या वनवासानंतर भगवान राम अयोध्येत परत आले तेव्हा संपूर्ण अयोध्यानगरी दिव्यांच्या लक्ख प्रकाशात उजळून टाकली होती अशी कथा आहे. पण भारतात अनेक ठिकाणी दिवाळी हा सण वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा होतो..या वर्षीच्या दिवाळीत लाँग विकेंड आला आहे. त्यामुळे अनेकजण बाहेर फिरायला जाण्याचा विचार करत आहेत. तुम्हीही काही ट्रिपचे नियोजन करत असाल, तर भारतातील या ठिकाणांना नक्की भेट द्या. इथे तुम्हाला भारतीय संस्कृतीच्या विविधतेचा अनुभव मिळेल..Travel Tips for October Heat: ‘ऑक्टोबर हीट’मध्ये प्रवास करत असाल, तर या टिप्स वापरून आरोग्याची घ्या योग्य काळजी .अयोध्याज्या ठिकाणाहून या सणाला सुरुवात झाली तिथे भेट द्या. दरवर्षी दिवाळीत अयोध्येमध्ये रामाच्या आगमनाची कथा पुन्हा जिवंत केली जाते. भारतातील सर्वात मोठा दीपोत्सव इथेच साजरा होतो. प्रत्येक घरात, मंदिरात आणि सरयू नदीकाठी प्रज्वलित केलेल्या दिव्यांमुळे संपूर्ण अयोध्या रोषणाईने लखलखून निघते. ठिकठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामायणातील पात्र, रामाच्या पादुका यांच्या मिरवणूका पाहायला मिळतात. या सगळ्याचा पुरेपूर आणि उत्तम अनुभव घ्यायचा असेल आणि सगळेच दृश्य चांगल्या प्रकारे पाहायचे असेल तर राम कि पाडी घाटाजवळ संध्याकाळीच्या वेळेस जा..गोवामहाराष्ट्रप्रमाणेच गोव्यात दिवाळीची सुरुवात नरकचतुर्दशीपासून होते. या दिवशी गोव्यात संध्याकाळच्यावेळी नरकासुराच्या मोठ्या पुतळ्याची मिरवणूक काढली जाते. आणि त्यांची खासियत म्हणजे, हे पुतळे कागद-बांबूने तयार केले जातात आणि रात्रभर मिरवणूक करवून पहाटे त्यांचे दहन केले जाते. दसऱ्याप्रमाणेच यादिवशी वाईटावर चांगल्याची मात होते याचा संदेश दिला जातो. सगळीकडे उत्सवाचे वातावरण असते. स्थानिक बाजारपेठा, कॅफे, डायनिंग ठिकाणे गजबजलेली दिसतात..Diwali Rashi Bhavishya 2025 : दिवाळीत 'या' 4 राशींवर होणार धन वर्षाव ! शक्तिशाली योगांमुळे होणार लक्ष्मीमातेची कृपा .वाराणसीउत्तर भारतीयांमध्ये देव दिवाळीही साजरी केली जाते. वाराणसीमध्ये ही दिवाळी मुख्य दिवाळीच्या दोन आठवड्यांनंतर साजरी केली जाते. या काळात घाटांवर असंख्य दिवे लावले जातात. गंगाआरती केली जाते. तुम्हाला इथला सर्वोत्तम अनुभव घ्यायचा असेल, तर संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळी बोटीवर जा, त्यावेळेस पाण्यावर दिव्यांचे पडलेले प्रतिबिंब मोहून टाकणारे असते. त्याव्यतिरिक्त खाद्यसंस्कृतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वाराणसीत तुम्ही वेगवेगळ्या स्थानिक पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता..कोलकत्ताकोलकत्त्यामध्ये दिवाळीऐवजी कालीपूजा साजरी केली जाते. ठिकठिकाणी लाल रंगाच्या दिव्यांनी सजवलेले मंडळ तुम्हाला पाहायला मिळतात. या मंडळांमध्ये महाकालीची मूर्ती स्थापित केली जाते. ढोल- ताशा, सिंधुरखेला , धुनीची नृत्य अशा पारंपरिक बंगाली प्रथा देखील पाहायला मिळते.अमृतसरअमृतसरमध्ये दिवाळी बंदीछोड दिवसासोबत साजरी होते. स्वर्णमंदिरातील प्रत्येक कोपरा दिव्यांनी आणि लाइट्सनी उजळवलेला असतो. प्रवाशांना स्थानिकांबरोबर प्रार्थना करता येते, लंगरमध्ये जेवण घेता येते, आणि मंदिरेभोवती फिरता येते. अमृतसरचे स्ट्रीट फूड म्हणजेच कुल्चा, गरम कुल्लड चहा, लस्सी दिवाळीची मजाच द्विगुणित करतात..Diwali Special Dry Fruit Barfi:बाजारातील मिठायांना म्हणा 'नो'! दिवाळीसाठी घरच्या घरीच बनवा शेफ कुणालने सांगितलेली ड्रायफ्रूट बर्फी.ओडिसाओडिशामध्ये दिवाळी अधिक वैयक्तिक व शांत स्वरूपात साजरी केली जाते. ज्यूटच्या लांब काठ्यांना पेटवून लोक पूर्वजांच्या आत्म्यांना घरी येण्यासाठी आकाशाकडे हलवत आमंत्रित करतात. पुरी आणि कटकच्या किनारपट्ट्यांवर दिव्यांची रोषणाई नयनरम्य दिसते. सणाचे वातावरण असल्यामुळे जगन्नाथ पुरी आणि कोणार्क मंदिरातील फेरफाटका दिवाळीचा वेगळा अनुभव देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.