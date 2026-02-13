टूरिझम

UP Tourism Budget : युपी पर्यटनातून करणार मोठी कमाई; महिला गाईडसना मोठा दिलासा आणि ५० हजार होमस्टेचा मास्टर प्लॅन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचा नवीन अर्थसंकल्प सादर केला असून पर्यटनासाठी पैशांचा पाऊस पाडला आहे.
uttar pradesh tourism budget 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचा नवीन अर्थसंकल्प सादर केला असून पर्यटनासाठी पैशांचा पाऊस पाडला आहे. आता उत्तर प्रदेश फक्त धार्मिक केंद्र न राहता पर्यटनाचे जागतिक हब बनणार आहे. सरकारने महिलांना मोठी भेट दिली असून घरबसल्या कमाईची संधीही उपलब्ध करून दिली आहे.

