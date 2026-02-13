UP Tourism Budget : युपी पर्यटनातून करणार मोठी कमाई; महिला गाईडसना मोठा दिलासा आणि ५० हजार होमस्टेचा मास्टर प्लॅन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचा नवीन अर्थसंकल्प सादर केला असून पर्यटनासाठी पैशांचा पाऊस पाडला आहे. आता उत्तर प्रदेश फक्त धार्मिक केंद्र न राहता पर्यटनाचे जागतिक हब बनणार आहे. सरकारने महिलांना मोठी भेट दिली असून घरबसल्या कमाईची संधीही उपलब्ध करून दिली आहे..उत्तर प्रदेश सरकारने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. या बजेटमधील सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे महिला गाईड्ससाठी आता १० हजार रुपयांचे लायसन्स शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. यामुळे पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. तसेच राज्याचे नवीन पर्यटन धोरण आता २०३२ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठा फायदा होईल..राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पाहता सरकारने राहण्याची सोय वाढवण्यावर भर दिला आहे. आता राज्यात ५० हजार नवीन होमस्टे खोल्या तयार केल्या जातील. हे होमस्टे शहर, ग्रामीण आणि ऐतिहासिक अशा तीन भागात विभागले जातील. विशेष म्हणजे या सर्वांची नोंदणी ऑनलाइन आणि अतिशय सोपी असेल. आता कोणीही आपल्या घराचा काही भाग पर्यटकांसाठी भाड्याने देऊन पैसे कमवू शकणार आहे..अयोध्येच्या विकासासाठी सरकारने १५० कोटी रुपये दिले आहेत. तर विंध्यवासिनी धाम आणि वाराणसीसाठी प्रत्येकी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. मिर्झापूरमधील मंदिरांच्या परिक्रमा मार्गासाठी २०० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. गेल्या सहा महिन्यात उत्तर प्रदेशात १२२ कोटी पर्यटकांनी भेट दिली असून हा एक नवा विक्रम आहे. या बजेटमुळे आता सामान्य माणसाला रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील आणि उत्तर प्रदेश जगातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण बनेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.