टूरिझम

Subsidy for Trekking Route Homestays: ट्रेकिंग ट्रॅकवरील गावांमध्ये 'होम-स्टे' उभारण्यासाठी सरकारी अनुदान; जाणून घ्या विशेष योजना

Uttarakhand Tourism: नवीन रूमसाठी ६० हजार तर दुरुस्तीसाठी २५ हजारांचे अनुदान; 'ट्रेकिंग ट्रॅक्शन सेंटर' योजनेची पात्रता जाहीर!
home stay subsidy uttarakhand

home stay subsidy uttarakhand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राज्यातील पर्यटनाला चालना देतानाच डोंगराळ भागातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तराखंड सरकारकडून 'ट्रेकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम-स्टे अनुदान योजना' राबवली जात आहे. ट्रेकिंग मार्गांवरील गावांमध्ये पर्यटकांसाठी निवासाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना होम-स्टे बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

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