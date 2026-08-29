Subsidy for Trekking Route Homestays: ट्रेकिंग ट्रॅकवरील गावांमध्ये 'होम-स्टे' उभारण्यासाठी सरकारी अनुदान; जाणून घ्या विशेष योजना

राज्यातील पर्यटनाला चालना देतानाच डोंगराळ भागातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तराखंड सरकारकडून 'ट्रेकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम-स्टे अनुदान योजना' राबवली जात आहे. ट्रेकिंग मार्गांवरील गावांमध्ये पर्यटकांसाठी निवासाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना होम-स्टे बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते..नवीन खोली बांधण्यासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत मदतपर्यटन विभागाने निश्चित केलेल्या ट्रेकिंग ट्रॅक्शन सेंटरच्या २ किलोमीटरच्या परिघातील गावांमध्ये या योजनेचा लाभ घेता येतो. होम-स्टेमध्ये शौचालयासह नवीन खोली बांधल्यास प्रति खोली ६० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. जुन्या खोलीची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रति खोली २५ हजार रुपये मदत मिळते.एका होम-स्टेमध्ये किमान एक आणि जास्तीत जास्त सहा खोल्यांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना स्वतःच्या घरातील उपलब्ध जागेचा वापर करून पर्यटकांसाठी निवासाची सुविधा निर्माण करता येते..पारंपरिक पहाडी घरांना प्राधान्ययोजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार उत्तराखंडचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित होम-स्टे ज्या गावात आहे, ते गाव पर्यटन विभागाने अधिसूचित केलेल्या ट्रेकिंग ट्रॅक्शन सेंटरच्या दोन किलोमीटरच्या परिघात असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित ठिकाण नागरी क्षेत्रापासून वेगळे असावे.पर्यटन विभागाकडे होम-स्टेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पारंपरिक पहाडी स्थापत्यशैलीत बांधलेल्या घरांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज घेणे बंधनकारक नाही..जमीन अन् मालकीची कागदपत्रे आवश्यकअर्ज करताना उत्तराखंडचा रहिवासी दाखला, वयाचा पुरावा, जमीन किंवा इमारतीच्या मालकीची कागदपत्रे आणि बँक पासबुकची प्रत यांसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. लागू असल्यास जात किंवा इतर प्रवर्गाचे प्रमाणपत्रही द्यावे लागते..जिल्हा पर्यटन कार्यालयात करता येतो अर्जअधिसूचित गावातील पात्र नागरिकांनी जिल्हा पर्यटन विकास अधिकारी किंवा पर्यटन स्वागत केंद्रातून अर्जाचा नमुना घ्यावा. आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित कार्यालयात जमा करावा लागतो.यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अर्जदारांची मुलाखत आणि पात्रतेची तपासणी केली जाते. निवड झाल्यानंतर होम-स्टेचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती पूर्ण करावी लागते. काम पूर्ण झाल्यावर तांत्रिक समितीकडून पाहणी केली जाते. काम समाधानकारक आढळल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.या योजनेमुळे ट्रेकिंग मार्गांवरील दुर्गम गावांमध्ये पर्यटन वाढण्यासोबतच स्थानिक कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.