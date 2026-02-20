Wagheshwar Temple: वर्षातून फक्त चार महिने दर्शनाचा योग; पुण्याजवळील हे शिवमंदिर पाहिलंत का?

Wagheshwar Temple Near Pune: महाराष्ट्रातील धार्मिक वारसा अत्यंत समृद्ध आहे. प्राचीन वास्तुकला, ऐतिहासिक संदर्भ आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा संगम असलेली अनेक मंदिरे राज्यभर पाहायला मिळतात. त्यापैकीच एक वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिर म्हणजे वाघेश्वर मंदिर. हे मंदिर वर्षातील साधारण आठ महिने पाण्याखाली राहते आणि केवळ चार महिन्यांसाठी भाविकांना दर्शनासाठी खुले होते. .इतिहास आणि परंपराहे प्राचीन शिवमंदिर सुमारे ७०० ते ८०० वर्षांपूर्वी बांधले गेले असल्याचे मानले जाते. स्थानिक लोककथांनुसार, मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कोकण मोहिमेनंतर येथे येऊन भगवान शिवाचे दर्शन घेतले होते. त्यामुळे या मंदिराला ऐतिहासिक आणि धार्मिक अशा दोन्ही दृष्टीने मोठे महत्व आहे..Sarkari Naukri 2026: सरकारी नोकरीची संधी! तीन नामांकित संस्थांकडून मोठी भरती जाहीर; अर्जाची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.हेमाडपंती स्थापत्यकलामंदिराची रचना पूर्णपणे दगडी असून ती हेमाडपंती शैलीत बांधलेली आहे. मोठ्या दगडांच्या साहाय्याने सिमेंटशिवाय उभारलेली ही वास्तू आजही मजबुतीने उभी आहे. सुबक कोरीवकाम, गाभाऱ्यातील शिवलिंग आणि परिसरातील शांत वातावरण पर्यटकांना आकर्षित करते..पाण्याखालील मंदिराचा अनोखा अनुभवपावसाळा सुरू झाल्यानंतर आणि धरणातील पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर हे मंदिर पूर्णपणे पाण्याखाली जाते. साधारण मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात पाणी कमी होऊ लागल्यावर मंदिर हळूहळू पुन्हा दिसू लागते. या काळात भाविक मोठ्या संख्येने येथे दर्शनासाठी येतात. काही जण तर मंदिर पाण्याबाहेर येण्याचा क्षण अनुभवण्यासाठी विशेष भेट देतात..Clean Silver Jewelry Tips: सतत चांदीचे दागिने काळे पडतात? घरच्या घरी 'हा' उपाय करा आणि 5 मिनिटांत परत मिळवा चमक! .निसर्ग आणि श्रद्धेचा संगममंदिराभोवतीचा परिसर हिरवाईने नटलेला असून शांत वातावरणामुळे येथे येणाऱ्यांना अध्यात्मिक समाधान लाभते. पाण्यातून बाहेर आलेल्या मंदिराचे दृश्य अत्यंत विलक्षण असते जणू इतिहास पुन्हा जिवंत झाल्यासारखा भासतो. पुण्याजवळील हे अनोखे शिवमंदिर श्रद्धा, इतिहास आणि निसर्ग यांचा सुंदर मिलाफ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.