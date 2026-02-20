टूरिझम

Wagheshwar Temple: वर्षातून फक्त चार महिने दर्शनाचा योग; पुण्याजवळील हे शिवमंदिर पाहिलंत का?

Historical Significance of Wagheshwar Temple: पुण्याजवळील हे प्राचीन शिवमंदिर वर्षातील तब्बल आठ महिने पाण्याखाली असते आणि फक्त चार महिन्यांसाठी भाविकांना दर्शन घेण्याची संधी मिळते. ८०० वर्षांचा इतिहास असलेले हे शिवमंदिर आपण पहिले आहे का? चला तर जाणून घेऊया, हे मंदिर कुठे आहे आणि कसे जावे
800 Year Old Wagheshwar Temple

Wagheshwar Temple Near Pune: महाराष्ट्रातील धार्मिक वारसा अत्यंत समृद्ध आहे. प्राचीन वास्तुकला, ऐतिहासिक संदर्भ आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा संगम असलेली अनेक मंदिरे राज्यभर पाहायला मिळतात. त्यापैकीच एक वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिर म्हणजे वाघेश्वर मंदिर. हे मंदिर वर्षातील साधारण आठ महिने पाण्याखाली राहते आणि केवळ चार महिन्यांसाठी भाविकांना दर्शनासाठी खुले होते.

