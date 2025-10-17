टूरिझम

Vande Bharat Train: वंदे भारत स्लीपरची पहिली झलक आली समोर; पाहा प्रीमियम एसी कोच कसा असेल

Vande Bharat Sleeper Train: भारतातील हाय- स्पीड वंदे भारतची दुसरी ट्रेन पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर, आता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लवकरच ट्रॅकवर धावायला सुरुवात करणार आहे. ही ट्रेन BEML या कंपनी तयार करत आहे, अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली
Vande Bharat Sleeper Train

Vande Bharat Sleeper Train

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लवकरच ट्रॅकवर धावायला सुरुवात करेल, ज्यात प्रीमियम एसी कोच आणि आधुनिक सुविधा असतील.

  2. ही ट्रेन महाराष्ट्रातील लातूर येथे BEML कंपनीद्वारे तयार केली जात आहे, जी ICF तंत्रज्ञान वापरत आहे.

  3. KINET Railway Solutions या भारत-रशियन संयुक्त उपक्रमाला १२० ट्रेनसेट्स तयार करण्याचा कंत्राट मिळाले असून पहिला प्रोटोटाइप जून 2026 पर्यंत येईल.

Loading content, please wait...
railway
Tourist
tour
Tourists
bullet train
Tourisim
Tourism Plan
Railway Government
Railway Ministry
Vande Bharat Railway
Tourism
tourist plane
Nanded Mumbai Vande Bharat Express
Vande Bharat features

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com